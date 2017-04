Bajo el lema ‘Sin campo no hay vida’ ha arrancado, al filo de las once de la mañana, la movilización convocada por ASAJA en todas las capitales de provincia de la región en protesta porque aseguran que las diversas reivindicaciones que vienen tiempo haciendo siendo siguen siendo tan sólo eso, reivindicaciones.

Desde las 10 se comenzaban a concentrar en la Avenida de la Estación los ganaderos y agricultores (algunos, incluso, a bordo de sus tractores) para hacer ver a través de esta convocatoria el malestar que aseguran que hay en el campo. El presidente de ASAJA en Albacete, José Pérez Cuenca, se mostraba satisfecho con la respuesta que ha tenido el llamamiento que desde la Organización habían hecho para este 6 de abril:

“La gente del campo no es de manifestaciones, así que, que haya 1.500 agricultores y los tractores que han venido… refleja el malestar que hay en el campo y lo mal que se está pasando; la respuesta ha sido importante y creo que buena” ha declarado José Pérez Cuenca, presidente provincial de ASAJA Albacete.

Manifestación / Tractorada de ASAJA en Albacete

Molestos con la ausencia del director provincial de Agricultura de Albacete

Desde el mítico ‘Sembrador’ ha partido la marcha, discurriendo por el Paseo de la Libertad, Plaza del Altozano, Marqués de Molins y Tesifonte Gallego, donde han hecho parada para entregar un documento con sus reivindicaciones al director general de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la provincia de Albacete, pero éste no estaba (y eso no ha sentado nada bien a los dirigentes de ASAJA Albacete).

“La verdad es que no me lo esperaba… y me causa tristeza; yo llevo 35 años en esto, han pasado por aquí muchos delegados de Agricultura y nunca había sucedido esto a esta Organización, jamás; aquí está representado más del 70% del territorio de esta provincia, y eso se merece un respeto… Bueno, pues el señor director provincial no está”, ha lamentado Pérez Cuenca.

Desde ASAJA piden “ser escuchados”

Varias son las cuestiones que piden que se pongan en marcha en ese documento (que también han dejado en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Albacete a su paso por la misma); se centran en temáticas de todo tipo pero, como ‘los mandamientos’, se resumen en una idea: que el sector sea escuchado.

“Lo más urgente es que se tenga en cuenta al sector agropecuario y que en cada decisión que se vaya a tomar se cuente con él; esas decisiones en torno a las Zonas ZEPA y muchas otras cosas se están tomando por gente que no tiene ni idea de lo que es el campo, y están opinando y legislando sobre propiedades que son de unos señores que, ni más ni menos, quieren vivir trabajando en su patrimonio, y no nos dejan vivir; los pueblos se están abandonando, se están quedando sin gente, y luego aparece la retórica de que ‘hay que mantener los pueblos…’, pero los pueblos se mantienen si a quienes están en ellos se les deja vivir y trabajar… y eso es lo que pedimos”, ha explicado el presidente provincial de ASAJA.

Consideran que hace falta más concienciación entre los consumidores sobre el consumo de “productos nuestros”

De cara a esta marcha, (y a vueltas con el drama histórico de los precios que soportan agricultores y ganaderos) también desde ASAJA habían lanzado un llamamiento a los consumidores, a quienes esperan concienciar cada vez más sobre lo importante que es que adquieran productos nuestros (que, además, ha subrayado Pérez Cuenca, “son los mejores”),

“La gente va a lo barato, y a veces no repara en calidades (y por eso, de cuándo en cuándo, sale por ahí alguna cosa rara en torno a alguna enfermedad)… La trazabilidad que se está haciendo en la agricultura y en la ganadería de nuestra provincia, de nuestra región y de España es extraordinaria, como no lo es en ningún otro sitio; sin embargo, seguramente el 50% de los alimentos que nos estamos comiendo viene de fuera y no tienen la trazabilidad que tienen los de aquí; yo pienso que en esto también hay que concienciar al consumidor sobre que es muy importante apoyar lo nuestro (porque, además, es que lo nuestro es bueno)”, ha señalado Pérez Cuenca.

La Avenida de España (y, más exactamente, la conocida como ‘fuente del Parque’) se ha convertido en el punto de llegada de esta protesta que ha congregado según la propia Organización Agraria “a más de 1.500 agricultores de la provincia de Albacete”.

