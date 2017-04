Esta campaña se sigue realizando, puesto que la Policía Local considera que el usuario de bicicleta es vulnerable en la vía frente al vehículo a motor y por tanto se hacen necesarias medidas de protección para reducir los riesgos a los que están expuestos, programando controles de velocidad y de estacionamiento, especialmente en las vías catalogadas como ruta ciclista, según ha información en nota de prensa el Ayuntamiento de Albacete.

Además, y en respuesta a las quejas de los vecinos que en su condición de peatones han comunicado que sufren las consecuencias del incumplimiento de las normas por parte de los ciclistas, el Consistorio de la ciudad ha considerado necesaria una Campaña de concienciación del uso de las vías de la ciudad para ciclistas, con el objetivo de corregir estos comportamientos, así como de mejorar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía.

En lo que va de campaña, la Policía Local de Albacete ha realizado 16 controles en los que ha informado personalmente a 449 ciclistas, detectando 244 infracciones.

Durante el pasado año, la Policía Local incluyó la vigilancia y control del uso de las bicicletas en su programación, realizando 49 controles, controlando a 760 ciclistas y denunciando a 126 infractores.

El uso de la bicicleta como medio de transporte y de ocio ha aumentado “considerablemente” en los últimos años en la ciudad de Albacete, tanto como medio de transporte como de ocio, siendo “frecuente” ver por los carriles bici, vía verde y vías señalizas e itinerarios o rutas ciclistas a los ciclistas compartiendo estos espacios con otros usuarios.

La infracción más habitual es ‘circular por la acera’. En este sentido cabe recordar que el artículo 7.3 de la Ordenanza Municipal de Circulación del Ayuntamiento de Albacete señala que ‘Las bicicletas podrán circular por las calles peatonales y parques públicos, con la máxima precaución y con una serie de limitaciones: no podrán superar la velocidad del paso de los peatones; no podrán circular en aquellos momentos en los que la densidad de peatones sea elevada y pueda ser causa de molestias o accidentes; no podrán formar grupos y en ningún caso podrán circular por las aceras, cuando exista calzada para ello.

Además, la Policía Local de Albacete ha recordado algunas pautas específicas para ciclistas, peatones y conductores, al considerar que es necesario que cada forma de movilidad conozca y respete las normas de tráfico que le afectan para alcanzar un grado aceptable de seguridad vial en las calles.