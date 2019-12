La gerente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Albacete, Begoña Garijo, ha transmitido al Grupo Popular de Ayuntamiento y Diputación -instituciones que forman parte del Consorcio del Circuito de Velocidad de Albacete-, la preocupación del sector por la pérdida de una de las pruebas más importantes del calendario como es el FIM CEV Repsol y piden a las instituciones que se hagan las gestiones oportunas para recuperarlo.

De esta forma, los hosteleros han trasladado a los portavoces ‘populares’ Antonio Martínez y Manuel Serrano su interés para que el Circuito de Velocidad de Albacete no pierda presencia en las pruebas tuteladas por la Federación Española de Motociclismo, por lo que ello supondría también de restar alicientes para tener ocupación turística durante el resto del año para aficionados al motor, peñas moteras, y escuderías que realizaban hasta ahora sus entrenamientos en el trazado albacetense.

Por su parte, el Partido Popular ha denunciado recientemente la deriva en la que ha entrado el PSOE con respecto a la gestión del Circuito de Velocidad de Albacete, en el que no sólo no se realizan las inversiones necesarias para mantener pruebas como el FIM CEV Repsol, sino que además el equipo de gobierno socialista de la Diputación reduce la aportación presupuestaria para el año 2020.

Así, el Grupo Popular ha mostrado su rechazo al proyecto de Presupuesto para 2020 que se presentó en la reciente Junta General del Consorcio del Circuito, en la que la Diputación rebaja su aportación anual en 150.000 euros, con lo que no sólo no se realizan obras de mejora importantes para mantener el calendario de pruebas, sino que ni tan siquiera se aprovechan los 225.000 euros de ahorro que supone la no celebración del FIM CEV Repsol, la prueba más importante que se venía realizando, y además se rebaja la aportación ordinaria.

“La realidad es que el PSOE está dando un recortazo que puede ser mortal para el futuro de una instalación que tanta actividad turística, hostelera y comercial genera en la capital y provincia”, señala el portavoz del Grupo Popular, Antonio Martínez, quien advierte que existe peligro cierto de perder más pruebas como es el Campeonato de España CETELEM de Superbike, cuando se cumplen 70 años de carreras de motos en Albacete.

De la misma forma, el PP de la Diputación ha criticado que el equipo socialista de Santiago Cabañero no haya dado continuidad a las obras iniciadas en la legislatura 2011-15 en la que se invirtió casi un millón de euros, con mejoras en asfaltado y en los boxes.