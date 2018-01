La concejal popular de Villarrobledo, Ana Hernán, ha lamentado las palabras de la concejal socialista Rosario Herrera en las que la acusa de no tener legitimidad para hablar de la sanidad pública.

Ana Hernán defiende su postura ya que “como usuaria de la sanidad pública tengo legitimidad para hablar de ello; y si alguien no la tiene es el alcalde socialista Alberto González que como usuario de la sanidad privada, no sabe ni de qué color son las habitaciones del Hospital”.

Además, Hernán también ha defendido esa legitimidad que posee, y que según sus palabras proviene del hecho de llevar más de dos años en política “en la cual no he estado antes ni he prometido nada, mientras que Rosario Herrera sí lleva muchos años en los que prometió y vendió su propuesta estrella de abrir la planta del hospital, algo que ni ha cumplido ni lo va a hacer”.

Ha recordado una rueda de prensa en la que Alberto González, en campaña electoral, prometía que iría a Toledo a exigir a García-Page que abriera la planta del hospital; así como ha hablado de otra rueda de prensa, de septiembre de 2015, ya en el gobierno local, en la que afirmó que “en pocos días tendremos buenas noticias para el Hospital de Villarrobledo”. La concejal popular ha afirmado que “dos años después, todavía estamos esperando”.

Se ha lamentado Hernán de la “fea manía” que está teniendo ahora la teniente de alcalde Rosario Herrera, y que no es otra que la de mentir, igual que hace el alcalde socialista.

Ana Hernán se ha ratificado en todas las afirmaciones hechas en rueda de prensa “en los informes presentados a los medios de comunicación, que avalan la información dada, mientras que Rosario Herrera no aporta ni un solo documento que justifique su versión”.

Insiste en el desabastecimiento que existe en el Hospital que afectó directamente a un paciente, o en el hecho de que una paciente tuviera que ser atendida en urgencias de Albacete por un desprendimiento de retina por no haber oftalmólogo de guardia en Villarrobledo; así como que se están derivando a pacientes para realizarles pruebas médicas a otras localidades; o que se están esperando más de 180 días para una intervención quirúrgica; al igual que en Traumatología hay pacientes esperando más de un año para ser intervenidos, repitiendo las pruebas médicas por haber caducado; o en cardiología, que sigue la misma línea; o que la resonancia magnética, tan prometida, nunca llega, “todo esto entre otras muchas cosas que afectan a los ciudadanos de Villarrobledo”.

Para terminar Ana Hernán le ha dicho a la teniente de alcalde Rosario Herrera, la que habla de que en el tema de sanidad hay que ser serios, responsables y rigurosos, “que no venga dando lecciones, pues nosotros salimos a los medios de comunicación con informes médicos que justifican nuestras afirmaciones, y que lo único que consigue con sus ruedas de prensa y sus mentiras es la indignación de los ciudadanos”.