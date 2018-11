La secretaria provincial del PP de Albacete, Cesárea Arnedo, y el coordinador de Formación del Partido Popular, Ramón Rodríguez, han participado hoy en la Mesa Abierta por la Educación, Cultura y Deporte que ha reunido a afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Albacete con el fin de aportar ideas y soluciones con los que conformar el programa electoral con el que la formación popular concurrirá a las elecciones del mes de mayo.

Así, tanto Cesárea Arnedo como Ramón Rodríguez han destacado que en esta mesa de Educación “damos continuidad a la iniciativa del Partido Popular de Castilla-La Mancha de dar voz a los afiliados y simpatizantes para que construyan el discurso del PP ante la proximidad de las citas electorales”.

Ambos dirigentes dijeron que “se trata de construir un partido de abajo a arriba, y que la voz de los afiliados de nuestra provincia y región tenga la importancia que se merece. Por ello, todos los sábados, abrimos las puertas de las sedes provinciales para que aquel afiliado que tenga alguna propuesta que realizar pueda hacerlo con total convencimiento de que estamos para escucharles”.

Arnedo ha explicado que en las sedes provinciales del PP de Castilla-La Mancha se realizarán con siete mesas de trabajo durante estas próximas semanas, una por cada consejería, y de este modo, se podrán aportar propuestas concretas en cada área.

“La sede del PP de Albacete arrancó el sábado anterior con una Mesa sobre Economía y Empleo que preside nuestra senadora Rosario Rodríguez, y le ha seguido la de Educación Deportes y Cultura, cuya comisión preside David Marchante; la de Bienestar Social que será el próximo día 24 de noviembre; para el mes de diciembre está prevista la de Sanidad (día1), Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (día 15); y en enero, Hacienda (día 12) y Fomento (día 19), informó Ramón Rodríguez.

Por su parte, portavoces de la Comisión de Educación, Deporte y Cultura, agradecieron la aportación de los afiliados para mejorar el sistema educativo “ante las políticas tan nefastas de Page y Podemos, con medidas de escaparate, sin concretar nada; casi finalizada la legislatura, no tenemos nada de lo anunciado, como hemos podido comprobar. No tenemos los dos colegios anunciados al principio de la misma. Desde el PP, pretendemos recuperar las buenas políticas educativas que se llevaron a cabo en la anterior legislatura, promocionando el bilingüismo y no provocando su abandono como ha ocurrido en la provincia de Albacete”.

Asimismo, portavoces de la comisión señalaron que “pretendemos una apuesta decidida por la formación profesional dual; Page ha quitado ciclos formativos, sin hacer una valoración de las necesidades que tienen a día de hoy las empresas. También es necesario apostar por las nuevas tecnologías, pero no a golpe de talonario como la que acaba de anunciar de una inversión de 20 millones de euros, totalmente electoralista y que llega tarde”, afirmaron.