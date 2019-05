El viceportavoz del PP de Albacete y candidato a las elecciones autonómicas, Bernardo Ortega, ha lamentado que Page siga prometiendo en la campaña electoral de 2019 los mismos proyectos que en 2015, en referencia a la construcción del Hospital de Albacete, por lo que dijo que “el candidato socialista ya forma parte del pasado, es un engaño detrás de otro”.

Ortega puso de relieve las 500 propuestas recogidas en el programa de Paco Núñez, que suponen “un contrato con la sociedad, y que puede respaldar cualquier vecino de derechas, de izquierda o de centro, porque recogen las demandas que nos han planteado más de 300 colectivos y asociaciones de Castilla-La Mancha”.

Asimismo, el viceportavoz del PP de Albacete se mostró convencido de que Paco Núñez será el próximo presidente de la Junta y llevará a la realidad promesas tan importantes como afrontar un plan de choque para reducir las listas de espera sanitarias a la mitad en los primeros seis meses de su gobierno, mientras que en el ámbito educativo resaltó la apuesta por la libertad de elección de centro escolar por parte de los padres para sus hijos.

“De la misma forma, la reducción de impuestos, frente al sablazo fiscal que nos prepara el socialista Pedro Sánchez, es otro de los argumentos recogidos en el programa de Paco Núñez, eliminando impuestos tan injustos como el de Sucesiones y Donaciones, como ya ha hecho el PP en Andalucía”, dijo Bernardo Ortega.

“En el lado opuesto, encontramos a un Page agotado, que representa el pasado pues no en vano lleva más de 30 años subido en coche oficial y por tanto ya no representa el futuro, ni piensa en Castilla-La Mancha, más allá de apoyarse en Podemos y los que quieren romper España”, aseveró el viceportavoz del PP.

Bernardo Ortega criticó que Page haya vuelto a prometer lo mismo de 2015, como sucede con el Hospital de Albacete. “Sigue contando las mismas mentiras tras cuatro años y ya no engaña absolutamente a nadie, no podemos tener un presidente que no se toma en serio ni sus propios compromisos”.

El candidato del PP criticó igualmente que Page sacara pecho de la situación económica cuando fue el Gobierno del PP de Mariano Rajoy quien remontara la crisis y señaló que “Page sigue sin pasar página, citando constantemente a Cospedal, como demostración de que es un personaje anclado en el pasado. No cabe duda de que el futuro de Castilla-La Mancha ya ha empezado a escribirse con Paco Núñez”, concluyó.