La secretaria provincial del PP de Albacete y diputada regional, Cesárea Arnedo, ha criticado el nuevo anuncio del presidente socialista de la Junta, Emiliano García-Page, sobre la construcción de un hospital en la capital, y así ha manifestado que “nos debe tomar por tontos, al repetir la promesa que ya hizo en la campaña electoral de 2015, y ante la que no ha hecho nada”.

Así, Arnedo dijo que “Page vuelve a reírse de todos los vecinos de Albacete, se cree que somos tontos y cree que le vamos a permitir volver de nuevo con la cantinela del Hospital de Albacete. Es una desfachatez que tengamos un presidente con esta catadura política que se dedica a insultar a los vecinos de nuestra provincia”.

“Ya en abril de 2007, el entonces presidente socialista de nuestra región anunciaba el inicio de las obras del Plan Director del Hospital; desde entonces, llevan mareándonos con anuncios y planes y ayer de nuevo vuelven a anunciar otro Hospital para Albacete; es un vergüenza” manifestó Arnedo, quien recordó la promesa de la campaña electoral de 2015 en que se comprometió al nuevo Hospital en Albacete con todas sus especialidades, en un mitin con Pedro Sánchez y Page, “un tándem muy perjudicial para nuestra provincia”, señaló.

La parlamentaria del PP recordó también que “en agosto de 2016, se anunciaron a bombo y platillo, después de muchas críticas, las obras del nuevo Hospital de Albacete, y así hemos estado, anuncio tras anuncio, hasta que en el pasado Debate sobre el Estado de la Región Page se despachaba con el anuncio de una maqueta”.

“No contento con eso, vuelve en su visita a Albacete a reírse en la cara de todos nosotros. El propio Sescam valora la inversión del nuevo Hospital en 103 millones de euros, cuando el Presupuesto de la Junta de 2018 recoge 630.000 euros para la redacción del proyecto, que no se han gastado. Lo único que han hecho es un nuevo césped, una escalera que no es accesible y una pasarela que no va a ningún sitio”, aseveró Cesárea Arnedo.

De la misma manera, la diputada regional del PP pidió que “Page deje de engañar a los castellano-manchegos, pues la Sanidad Pública es un desastre y por ello se ha creado una Plataforma por la Defensa del Hospital de Albacete, porque están hartos los profesionales de la Sanidad, y están hartos los pacientes; no hay quirófanos suficientes, y así el Defensor del Paciente se ha ido a los Juzgados contra Page por inacción, presunta prevaricación y dejación de funciones en materia de listas de espera en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha. Es inaudito esperar 365 días para una radiografía o una resonancia magnética y hay casos inhumanos de espera en nuestros pueblos y ciudades”, dijo.

“Es increíble que Page, responsable directo de esta situación crítica en la Sanidad, venga de nuevo a Albacete a reírse de los castellano-manchegos, porque las obras se hacen con dinero encima de la mesa. Page tiene mil millones más que en la anterior legislatura para financiar los servicios públicos de Castilla-La Mancha y la Sanidad no lo ha notado. Denunciamos la sinvergonzonería política de Page y le pedimos que deje de tomarnos por tontos”, reiteró la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Cesárea Arnedo.