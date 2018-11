Valentín Bueno, Senador y concejal popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo, ha pasado a lamentar el talante del alcalde socialista de la localidad, “que ha ignorado a todos los votantes del PP, que fueron mayoría, y sólo cuenta con los concejales del IU y de SPV, pues sólo a ellos les ha presentado el borrador del presupuesto de 2019, y además se enorgullece de ello”.

Bueno tiene claro que Alberto González todavía está a tiempo de presentar el presupuesto de 2019 a los concejales del Grupo Municipal Popular, y “por talante democrático y buenas formas debería presentarlo”.

Para el PP, el alcalde socialista de Villarrobledo no cree ni en sus cuentas, y ha recordado Valentín Bueno que el año pasado, para el presupuesto de 2018, le dieron un cheque en blanco para aprobarlo sin cambiar nada, “y no lo quiso aprobar, demostrando así que este alcalde no trabaja, no cree ni en lo que él hace ni en lo que hace su equipo, razón por la que no quiso ni dar el visto bueno a sus cuentas”.

Ha reiterado Bueno que debido a esa falta de trabajo, Villarrobledo está sin presupuesto de 2018, sin los cinco millones del EDUSI, con las calles sin arreglar, con el pueblo en un estado de total abandono; todo eso, “porque el alcalde socialista no sabe ni dónde se encuentra como demostró con la falta de defensa que hizo con el presupuesto de 2018, que sólo defendió con ahínco el concejal de SPV”.

Insiste el Senador Popular en decirle a Alberto González que trabaje, y que deje de perseguir al PP, como persigue al Delegado de la Junta, Ruiz Santos, que muestre un talante de consenso, que respete a los ciudadanos de Villarrobledo, “mostrando las cuentas a los ciudadanos, negocie, dialogue y consensue, haciendo partícipe al Grupo Municipal Popular que representa a la mayoría de votantes de la localidad”.

Ha finalizado dejándole claro a Alberto González que “la única manera de salir del atasco en que nos ha metido es presentar el proyecto de presupuesto de 2019 a todos los grupos, con un proyecto de verdad que dé solución a los problemas de nuestro pueblo”.