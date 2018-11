El diputado regional del Partido Popular, Antonio Martínez, ha criticado la falta de compromiso del presidente socialista de la Junta, Emiliano García-Page, en la gestión de la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha, así como que vuelva a ser motivo de agenda electoral para quien “después después de aquel anuncio en un mitin del año 2015, vuelve a hacer lo mismo ahora, tomando el pelo a los vecinos de Albacete y su provincia”.

Así, Antonio Martínez, en las mismas puertas del Hospital General Universitario de Albacete, ha dicho que “ésta ha sido una de las mayores mentiras de Page en la legislatura. Es el incumplimiento más flagrante de cuantos ha realizado el presidente de la Junta” y ha añadido que “la situación a la que ha llevado Page y Podemos a la Sanidad es caótica, con unas listas de espera sanitarias vergonzosas, siendo la segunda CC.AA de España donde los pacientes más deben esperar para ser intervenidos quirúrgicamente”.

De igual forma, el diputado del Grupo Parlamentario Popular ha señalado que “también podríamos hablar de los acosos a los profesionales sanitarios ante los que Page sigue sin hacer nada, salvo personarse en alguna causa judicial; o podríamos hablar de la gran cantidad de personal sanitario que hace falta, médicos, enfermeras, administrativos, etc, lo que provoca que no se cumplan las bajas por enfermedad, o formación”.

Martínez no ha pasado por alto las deficiencias que a su juicio se producen en Atención Primaria, y así ha afirmado que “de esto podemos dar buena cuenta los alcaldes del Medio Rural, pues vemos cómo el médico o ATS cada día llega a una hora porque no pueden hacer otra cosa, o cuando llega verano no les cubre nadie las vacaciones, o sacan la tarea hacia delante superando muchos hándicaps en nuestros pequeños centros de Salud”.

“Podríamos hablar de muchas cuestiones, pero estamos delante del caso más flagrante de los incumplimientos. Nada sabemos del nuevo Hospital prometido en 2015, y ahora vuelve a las mismas, cuando el actual Hospital necesita una fuerte reforma para mejorar sus instalaciones. Primero anuncian un hospital nuevo y luego un plan director, y ni una cosa ni la otra, lo único que se ha hecho en tres años ha sido reformar los accesos”, señaló el parlamentario regional.

“El PP defiende a sus vecinos y respalda a la Plataforma impulsada por el Colegio de Médicos para dotar a Albacete de un gran Hospital, porque la Sanidad es un derecho fundamental y no se nos puede tomar el pelo de esta manera”, concluyó Antonio Martínez.