El viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación, Constantino Berruga, ha destacado la importancia de la mocion conjunta de todos los grupos políticos con representación en la institución provincial, en la que se insta al presidente Santiago Cabañero a solicitar al Rectorado de la UNED que se provea la plaza, de manera definitiva, y mediante procedimiento abierto la plaza de director/a del Centro Asociado de la UNED en Albacete.

Esta misma moción, insta al Rectorado de la UNED a que su centro Asociado de la UNED conteste al requerimiento que se le ha remitido por parte del servicio de Intervención de la Diputación Provincial de Albacete para que en un plazo máximo de quince días aporte la documentación solicitada en referencia a los ejercicios económicos 2015 y 2016, con el fin de poder abonar, a la mayor brevedad posible, la aportación de la Diputación de Albacete correspondiente al ejercicio 2017.

En parecidos términos se dirige la moción a la directora del Centro Asociado en Albacete, para que proceda a remitir la documentación requerida por Intervención de los ejecicios económicos 2015 y 2016.

“Algo debe estar ocurriendo en la UNED, cuando cuatro grupos políticos en el Ayuntamiento y cuatro de la Diputación Provincial de Albacete se ponen de acuerdo para firmar una moción conjunta; Queremos que se renueve el cargo de director del Centro de la UNED, toda vez que está vencido el plazo de dos años, y entendemos que el procedimiento se debería haber iniciado con anterioridad al 3 de marzo en el que expiraba el actual nombramiento”, señaló el viceportavoz del PP.

“También es necesaria la justificación de los años económicos 2015 y 16, y queremos dejar claro que si se produce un incumplimiento del pago a los tutores de la UNED de Albacete no es responsabilidad de la Diputación Provincial, y sí de quien no ha atendido los requerimientos convenientemente”, explicó Constantino Berruga, preguntándose por qué la UNED no hace lo que sí hacen el resto de consorcios y organismos autónomos.

“Esta estrategia trasladada desde la dirección de la UNED de desviar a la Diputación Provincial la responsabilidad de los impagos no coincidimos con ella en absoluto”, apuntó Berruga y por ello esta moción con la que pretendemos poner remedio a la situación, concluyó.