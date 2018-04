“La falta de voluntad de Manuel Serrano y su Equipo de Gobierno para respetar las mociones y acuerdos respaldados por la mayoría en el Pleno, finalmente ha supuesto la disolución de la comisión municipal en la que se abordaba la revisión, mejora y adaptación del Reglamento Orgánico Municipal”.

Ese ha sido el principal motivo que ha impulsado a los grupos políticos municipales de Ganemos y PSOE a abandonar esta Comisión, tal y como han explicado en rueda de prensa el portavoz de Ganemos, Álvaro Peñarrubia; y el concejal socialista Manuel Martínez.

De hecho, Manuel Martínez expuso que precisamente, el ROM debía actualizarse con objeto de que “las mayorías empiecen a reflejarse y tener algún efecto en el Ayuntamiento de Albacete, pues llevamos tres años en los que si el PP no apoya personalmente una moción, aunque salga adelante respaldada con los votos de 17 concejales frente a los 10 de los concejales del PP, no se cumplen, porque Manuel Serrano y sus concejales siguen empeñados en que a lo que no le den ellos el visto bueno no lo van a cumplir”.

Esta situación, además, prosiguió Manuel Martínez, origina una anomalía democrática, pues “existe una clara diferencia entre el valor de las votos de las personas que votaron al PP y entre los que no lo hicieron y se inclinaron por otras opciones, pues a menudo nos estamos enfrentando a esa situación en el que lo que votan dos terceras partes del pleno tiene menos valor que lo vota un tercio”.

Manuel Martínez prosiguió lamentando que “el PP sigue pensando que con sus 10 concejales no necesita acordar nada más y esta falta de talante negociador ha supuesto el fin del proceso para modificar el ROM” y señalando la paradoja que encierra que “el mismo alcalde y concejales que piden responsabilidad al resto de grupos políticos en aquellas decisiones que supongan un avance o mayor desarrollo para la ciudad, que nos piden al fin y al cabo responsabilidad, son incapaces luego de aplicar esta responsabilidad a su gestión”.

De ahí que Manuel Martínez recordara que es concejal del Grupo Socialista, en el que “hemos realizado un ejercicio de responsabilidad importante, facilitando la aprobación de los Presupuestos Municipales, porque entendíamos que era la mejor opción para la ciudadanía, pero esta responsabilidad no la hemos visto correspondida con ninguna acción de Equipo de Gobierno y de forma clara, en el proceso de negociación para la revisión del Reglamento Orgánico Municipal”.

Por otra parte, el portavoz de Ganemos Albacete, Álvaro Peñarrubia, expresó que su formación lamenta que “hoy tengamos que contar que esta negociación se ha truncado. Se ha perdido la oportunidad de definir un gobierno más democrático para el Ayuntamiento de Albacete” y precisó que las modificaciones propuestas afectarían ahora al PP, pero también a quien gobierne en futuros mandatos.

Por ejemplo, añadió, “se niegan a que las mociones tengan valor ejecutivo y que supongan el inicio de un expediente administrativo para llevarse a cabo o que la oposición presida las comisiones informativas. Esto último dejaría en los grupos que no son de gobierno la responsabilidad que hoy el PP no cumple en muchos casos, pues siguen convocando algunas comisiones informativas cada tres meses, con asuntos ya aprobados de los que solo se informa a modo de dación de cuentas y no funcionan realmente como órganos de debate y estudio sobre temas municipales de transcendencia”.

Asimismo, Álvaro Peñarrubia también criticó que “el PP, con su cerrazón, se pone de espaldas al Pleno y a lo que las urnas dijeron en 2015 ya que el Partido Popular tuvo un apoyo del 33%, frente al resto que votó otras opciones. Eso sí, nos han entretenido tres meses con esta táctica de distracción. Si no tenían intención de moverse ni un pelo de su posición inicial, ¿Para qué nos convocan a negociar?”, se preguntó Peñarrubia, que también subrayó que frente a esta actitud del PP, tanto PSOE como Ganemos han hecho renuncias en busca de acuerdos.

Por último, Peñarrubia declaró que esta falta de compromiso del PP con los acuerdos mayoritarios municipales, es lo que ha llevado a Ganemos a votar en contra de los presupuestos para 2018.