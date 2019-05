El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apelado a la responsabilidad y al corazón de los castellanomanchegos, abriendo las puertas de su proyecto a todos los que el 28 de abril no vieron colmadas sus expectativas, para aprovechar la oportunidad del próximo domingo y convertirla en un éxito, el de mandar a la oposición al Gobierno de izquierdas de Page que ha sido el que peor y el más radical de la historia de esta tierra.

Así lo ha dicho Núñez esta mañana durante un acto celebrado en Toledo junto a la candidata a la alcaldía de la ciudad, Claudia Alonso, la secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, y el presidente provincial, José Julián Gregorio. Núñez se ha mostrado convencido de que el PP ganará las elecciones del próximo domingo en Castilla-La Mancha y en Toledo y que Alonso será su próxima alcaldesa, porque tiene un proyecto para la ciudad que la sacará de la parálisis a la que le ha llevado la izquierda y recuperará su espíritu de la gran ciudad que siempre fue.

Un rumbo que, a su juicio, hay que cambiar también en la región, porque el Gobierno de izquierdas que dirige Castilla-La Mancha “está poniendo en riesgo nuestra salud, nuestro empleo, el futuro de nuestros hijos, nuestras tradiciones, nos está friendo a impuestos, no se preocupa de nuestros mayores, no está mejorando las infraestructuras ni aprovechando las oportunidades que ofrece esta gran región y este gran país”.

Por ello, lo que le hace falta a “esta tierra es un Gobierno del PP que ponga freno a este dispendio, a esta desidia y a todo lo malo que ha hecho Page estos años”, ha dicho Núñez, ofreciéndose “humildemente a presidir ese Gobierno, a trabajar, a luchar y a dejarme la piel, y a hacerlo de la mano de los castellanomanchegos”.

Sumarse al cambio

Pero, “quien quiera sumarse a ese cambio de rumbo tiene que votar al PP el domingo” porque es único que lo puede acometer, según el candidato popular, y para ello ha apelado “a la responsabilidad, el corazón y la cabeza de los castellanomanchegos”, animando “a todas aquellas personas que el 28 de abril no vieron colmadas sus expectativas en las elecciones generales” a votar por su proyecto y evitar así “el peligro de que haya un Gobierno de izquierdas que sea servil y socio del de Pedro Sánchez. Un Gobierno de izquierdas que traicione los intereses de Castillla-La Mancha para ponerse al servicio de los intereses de Sánchez”.

“Toda esa gente que quiera un cambio tiene abiertas las puertas del proyecto del PP porque esta es la casa de todos los castellanomanchegos”, ha indicado Núñez, asegurando no defraudarles, “porque siempre voy de cara, siempre cumplo mi palabra y siempre soy honesto y leal, como he demostrado estos meses al frente del PP de Castilla-La Mancha y cuando he estado al frente del Ayuntamiento de mi ciudad y de la Diputación de Albacete”. “Yo no miento, para eso ya está el maestro” de las mentiras que es Page, ha sostenido, lamentando sus miles de engaños e incumplimientos de estos años.

En este sentido, ha considerado necesario “por salud, por regeneración política, y por higiene democrática” pasar página este domingo “del peor gobierno de la historia de la región, del más radical que ha tenido esta tierra” y abrir la puerta a otro, al suyo, “que va a gobernar de la mano de los vecinos, de todos y cada uno de los castellanomanchegos”.

“Me siento con más ilusión, con más fuerza y más energía que nunca para seguir trabajando por esta tierra y su gente”, ha insistido Núñez, expresando su intención de “construir una Castilla-la Mancha de la mano de los empresarios y los sindicatos, de los profesionales de la sanidad y la educación, de los agricultores, de los ganaderos, del mundo de la cultura, el deporte y el turismo, de la mano de los alcaldes y concejales, de los que se levantan cada día para levantar su persiana y sacar esta tierra adelante”. “Quiero construir una región de futuro, de oportunidades y orgullosa”, ha continuado, comprometiéndose a dejarse “la piel” en ello y a hacerlo con todos los ciudadanos, “porque juntos podemos hacer historia, y escribir las mejores páginas de prosperidad, empleo y bienestar social de la historia”.

Un presidente que modernice la región

Por su parte, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y candidata a las Cortes Regionales, Carolina Agudo, ha asegurado que el próximo domingo tenemos la oportunidad de elegir en manos de quién “queremos dejar el futuro de la ciudad de Toledo y de nuestra región”. Así, ha indicado que solo hay dos opciones: o Milagros Tolón o Claudia Alonso, o Page o Paco Núñez. Por ello, ha resaltado que podemos decidir si “queremos que nuestra tierra siga condenada cuatro años más con un Gobierno de izquierdas que nos ha mentido, engañado, y que no ha cumplido con ninguna de las necesidades de los castellanomanchegos, ni con ninguna de sus promesas, planes y anuncios” o elegir a Paco Núñez, el presidente que quiere modernizar y transformar Castilla-La Mancha para situarla a la vanguardia de España.

Agudo ha asegurado que el PP representa un Gobierno serio, fiable, y con un presidente que tiene las ideas claras y que va a hacer de Castilla-La Mancha la tierra que nos merecemos. “Yo no me resigno a que nuestros hijos vivan en un lugar sin oportunidades y sin futuro donde los socialistas y sus gobiernos de izquierda comunistas nos frían a impuestos y nos priven de libertades”, ha lamentado.

Por ello, ha afirmado que el próximo domingo hay que mandar a Page y a Tolón a la oposición política de esta región por engañar y mentir reiteradamente a los ciudadanos. Así, ha recordado algunos de los incumplimientos de Page con la provincia de Toledo; como la autovía Toledo-Ciudad Real, al igual que dijo en 2015 que el nuevo Hospital de Toledo iba a abrir sus puertas – y se ha pasado cuatro años con fotos, vídeos, anuncios y poniéndose cascos en la cabeza – para aparentar que estaba haciendo algo. Y mientras tanto, - ha continuado- el Hospital Virgen de la Salud se está “cayendo a trozos”.

De la misma manera, Page dijo que iba a haber una “alternativa” al Convenio Sanitario con la Comunidad de Madrid y justo el mismo día que entró como presidente de esta región “se lo cargó” poniendo barreras y prohibiendo que los vecinos del norte de la provincia tengan acceso para ser atendidos en los hospitales más cercanos a sus domicilios.