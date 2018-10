El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado, durante su intervención en el Ddebate sobre el Estado de la Región que el próximo mes de mayo, Castilla-La Mancha va a salir de la desesperanza en la que la ha sumido el Gobierno de Page, y ha añadido que “pese a perder tres años de legislatura, me niego a que la incapacidad y desidia del actual presidente socialista de la Junta se apodere del espíritu de nuestros paisanos”.

Núñez ha señalado que “la palabra del actual presidente de la Junta no vale nada en esta región por la cantidad de promesas incumplidas; ha mentido a los vecinos de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, es un mentiroso compulsivo, y después de 30 años en los gobiernos de esta región, representa el pasado”.

“Yo quiero gobernar en coalición con los vecinos de Castilla-La Mancha y no en coalición con un partido radical que representa lo más extremo del panorama nacional”, apuntó Núñez, quien calificó el discurso inicial de Page como propio del “club de la comedia”.

El presidente del PP-CLM ha asegurado que “hoy tendría que haber expliando por qué se desdijo de sus palabras de campaña electoral en la que afirmaba que nunca sería presidente de nuestra región en coalición con Podemos, lo que ha resultado ser una gran mentira”.

Paco Núñez ha añadido que “a partir del próximo mes de mayo, en el que usted estará como líder de la oposición, habrá oportunidades para mucha gente, entre ellos los jóvenes, que serán protagonistas de Castilla-La Mancha y tendrán ocasión de desarrollar aquí su proyecto de vida”.

El presidente del PP regional, ha reiterado que el discurso de Page es “una sarta de mentiras y medias verdades” y afirmó que “durante 30 años ha formado parte de los gobiernos socialistas que dejaron arruinada esta tierra y la quieren volver a dejar arruinada, pero se dedica a hablar del gobierno anterior del Partido Popular”.

“Quedan poco más de seis meses para el final de la legislatura y no hace sino prometer lo que ya ha prometido, demostrando que su credibilidad está en cero. Nos ha ofrecido una serie de acuerdos, como antes nos ha ofercido gran cantidad de planes que nunca ha cumplido. Me da pena que el presidente de esta tierra siga en la política de hacer anuncios y alargarlos en el tiempo cuando sabe que no los va a cumplir, me da pena por mi tierra y por el propio Page”, ha indicado Núñez.

El “Pacto de la Vergüenza”

Asimismo, el dirigente ‘popular’ ha calificado el pacto con Podemos como el de la “vergüenza”, ya que le faltó tiempo a Page para hacerlo, pese a decir antes que no lo haría. También dijo Page que no volvería a ser candidato en Castilla-La Mancha si Sánchez ganaba las primarias en el PSOE. “Sólo con esas dos mentiras, usted está inhabilitado para seguir siendo presidente de esta región, no tiene palabra”, ha destacado.

Paco Núñez ha afeado que Page se aferre al cargo, por encima de los intereses generales de España. “Usted es colaborador necesario de lo que está ocurriendo en nuestro país. Están avalando la actitud independentista en Cataluña, con representantes de Podemos en su gobierno, porque lo único que quiere es seguir anclado a su sillón”.

En materia económica, Núñez ha aseverado que “hoy tenemos mil millones de euros más para la financiación de Castilla-La Mancha que en la pasada legislatura, y sin embargo el déficit público lo va a incumplir, con una deuda del 36% del PIB; cada habitante de nuestra región debe 7.244 euros por la nefasta gestión de Page al frente de la Junta de Comunidades”.

“La Economía regional no va bien, ha caído la producción industrial un 0,8%, y la producción energética ha bajado un 3,3%. Sabe usted que el crecimiento en 2017 fue un 20% menos que la media nacional y este año un 40% menor”. Núñez ha criticado que Page haya subido los impuestos en nuestra tierra, y ahora dé órdenes a los diputados nacionales socialistas para que también voten las subidas de las cotizaciones sociales y a los autónomos.

Con respecto a la Sanidad Publica, Núñez ha denunciado que Castilla-La Mancha es la segunda región de España donde los pacientes más sufren los retrasos para ser intervenidos quirúrgicamente, y parece que a Page no le preocupan lo más mínimo estos alarmantes datos.

En este sentido, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que “los profesionales sanitarios tampoco se creen los anuncios de Page, al que hay que sumar otro problema como es el transporte sanitario. Donde las ambulancias funcionan con graves deterioros y deficiencias, y esto es verdad y bochornoso”, ha señalado Núñez.

Así, ha aseverado que “la gestión de Page en materia sanitaria es tan nefasta como su gestión en materia social”, y ha afirmado que quién puso en evidencia la falta de sensibilidad de Page con las personas más vulnerables, tal y como ha denunciado la propia Plataforma por la Dependencia.

En Educación, Núñez ha denunciado la reducción de profesores, con jornadas laborales precarias, en tanto que ha vuelto a subir la tasa de abandono escolar temprano, factor que bajó diez puntos durante la pasada legislatura con el Partido Popular. “Somos de las Comunidades Autónomas que menos invierte en Educación por habitante, hoy se está intentando controlar la libertad de los padres para elegir dónde quieren educar a sus hijos, porque atentan a la capacidad de elegir, y además ha amenazado a la financiación con la educación concertada para sentarse en ese sillón con Podemos”.

Page no ha hecho nada por frenar la despoblación

Paco Núñez también se ha mostrado muy crítico con la gestión de Page con respecto a la Agricultura y Ganadería de la región. “Page ha traicionado los intereses de nuestro campo día tras día, con municipios que se siguen despoblando”.

Igualmente, Núñez ha criticado que Page retrase los pagos de la PAC al sector del campo, así como que no haya hecho nada contra la plaga de conejos o siga maltratando a la agricultura ecológica, así como una Ley del Caza a gusto de Podemos y a espaldas del sector.

En materia de agua, Núñez ha lamentado que Page haga uso electoralista, ya que sólo habla de las necesidades hídricas cuando se acercan las elecciones. Paco Núñez ha abogado por un gran Pacto Nacional del Agua, que garantice las necesidades de Castilla-La Mancha, mientras que en política medioambiental, el “mayor logro” de Page ha sido “colocar a cargos socialistas en la empresa pública”.

Por otro lado, Paco Núñez ha recriminado a Page que no dote presupuestariamente las leyes que aprueban las Cortes y ha señalado que, la gestión del Gobierno regional esta legislatura en materia de Fomento, ha sido prácticamente nula, tanto en materia de autovías, como de plataformas logísticas, o Vivienda y ha apuntado que en Castilla-La Mancha se siguen produciendo desahucios con la complicidad de Podemos.

“Page ha mentido a las cinco provincias, con numerosas promesas que no ha cumplido, su palabra no vale nada y ha defraudado a todo el mundo, porque se ha dedicado a abrazar a Podemos y a Pedro Sánchez, en contra de los intereses de Castilla-La Mancha”. Núñez ha concluido diciendo que Page es el pasado, está cansado, desilusionado y sin capacidad para seguir liderando el futuro de esta tierra.