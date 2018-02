La portavoz del Grupo socialista, Blanca Fernández, ha señalado hoy que los dirigentes del PP deberían “pedir perdón por alarmar a los ciudadanos atacando además, de manera irresponsable, a los profesionales sanitarios”.

Y es que, argumentaba Fernández, “resulta vergonzoso” que para “intentar dañar al gobierno regional”, los ‘populares’ estén poniendo en entredicho la valía de especialistas “que cuentan con título, a falta de ser homologado, que están colegiados en los diferentes Colegios de Médicos y que algunos de ellos llevan ejerciendo más de 20 años, desde la etapa del Insalud, como ocurre con algunos facultativos del hospital de Hellín”.

Además añadió, que muchos de estos profesionales, cuya labor ahora se cuestiona desde el PP, también ejercían con el anterior gobierno de Cospedal. “Eran unos magníficos profesionales antes como lo son ahora”, sentenció.

Para la portavoz del Grupo socialista no todo vale a la hora de hacer política y más de unos mandatarios del PP que “cuando estaban en el gobierno, destrozaron la sanidad pública e intentaron privatizarla para dársela a sus amigos, y que ahora, desde la oposición, no dudan en atacar a los profesionales para deteriorar la imagen de la sanidad de todos”.

Riolobos debe dimitir

Por otra parte, la responsable socialista indicó que la vicesecretaria de Comunicación del PP regional, Carmen Riolobos, debería dimitir por haber “mentido flagrantemente” al acusar al gobierno regional de no facilitar que tres pacientes de ELA de nuestra comunidad pudieran someterse a un tratamiento experimental en el instituto “Carlos III”, un hecho que ha sido desmentido rotundamente por la Junta y por el propio director general de Juventud, Juan Ramón Amores, que padece esta misma enfermedad.

Fernández explicó que la Junta no decide quien se somete o no a estos tratamientos experimentales sobre el ELA sino que son los laboratorios quienes lo hacen y los propios enfermos elegidos los que al final dicen si quieren o no someterse a esas técnicas experimentales. De hecho, añadió la responsable socialista, “al propio director general de Juventud se le ha negado hasta en tres ocasiones un tratamiento de este tipo”.

“Aquí no hay ningún trato de favor ni ningún tipo de privilegio y lo más triste es que desde el Grupo Popular, en vez de pedir a Riolobos que rectifique por su mentiras, se la protege”, sentenció.

Para Fernández, “estamos escandalizados de cómo ver que los ‘populares’ son capaces “de atacar a los laboratorios, a los profesionales sanitarios y al propio gobierno regional utilizando rumores, manipulaciones, mentiras e inventos”. Y esta forma de actuar, añadió “es por la falta de una dirección política seria y el vacío de poder que tienen”.

La responsable socialista, indicó que a pesar de esta “vergonzosa” forma de hacer política de los portavoces del PP, los ciudadanos deben estar tranquilos porque “están en las mejores manos con la labor que realizan los profesionales del Sescam”.

Además, añadió que, aunque quedan muchas cosas por hacer, “con mucho esfuerzo se está consiguiendo reducir las listas de espera y el tiempo medio de espera (que ha disminuido en 45 días); se han retomado las obras de los nuevos hospitales, se está invirtiendo en tecnología sanitaria y se están contratando nuevos profesionales”, concluyó.