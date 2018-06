El Senador Popular Valentín Bueno ha comparecido ante los medios de comunicación para aclarar uno de los temas que han acontecido esta semana en la localidad, y es el hecho de la no aprobación del Presupuesto de 2018 en el último Pleno celebrado en el consistorio local.

Valentín Bueno ha dejado claro que “el alcalde socialista se atrevió a proponer al Pleno un Presupuesto sin consistencia y sin intención de aprobar, como ya hizo con la RPT, para la que no tenía el dinero suficiente para beneficiar con complementos a sus afines en el ayuntamiento”.

Ha recordado a los ciudadanos de Villarrobledo que el Grupo Municipal Popular le ofreció al equipo de gobierno socialista un cheque en blanco para dar viabilidad al Presupuesto y no acceder a los chantajes de la izquierda radical, “pero la única respuesta que obtuvimos del alcalde socialista y de su equipo es que con el PP no iba a hablar bajo ningún concepto, lo que demuestra que no quería aprobar ese Presupuesto”.

Afirma tajantemente Bueno que “no hay presupuesto porque el alcalde no ha querido aprobarlo, pues tenía un presupuesto trampa, con todo comprometido, con las deudas pendientes y sin consignación, según informan sus socios políticos que ahora no le han apoyado”.

Bueno no acepta, bajo ningún concepto, la culpabilidad que quiere achacarle el alcalde socialista para justificar que el presupuesto no se ha aprobado, “es culpa suya el haber traído ese presupuesto, con retraso, y no haberlo sacado adelante, y no debe culpar al PP por lo que haya pasado en Madrid”.

Ha instado a Alberto González a que “negocie con quien tenga que hacerlo, con sus socios o aceptando el cheque en blanco del PP; pero cuando alguien no saca su trabajo hacia adelante, la responsabilidad es suya; usted es el gran derrotado, no ha sabido negociar ni alcanzar consenso, ni aceptar el ofrecimiento del Grupo Popular que tenía fecha hasta el 7 de mayo”.

Bueno también le ha reprochado que “no haya sabido defender el Presupuesto ni en el Pleno, habiendo alguien de otro grupo político que lo defendió mejor que el concejal socialista que debía hacerlo, Juan Luis Íñiguez”.

El Senador Popular ha reprochado, también, a Alberto González el comentario que ha realizado sobre el Presupuesto 2019, y es “que ni lo van a preparar; le recuerdo que aquí está para trabajar, buscar el consenso, y empezar a preparar el presupuesto para el año que viene; y si no está dispuesto a hacerlo, lo mejor que tiene que hacer es dimitir”.

Valentín Bueno ha lamentado la situación por la que se está pasando en el consistorio local, situación que ha llevado al alcalde socialista a no querer aprobar el presupuesto “pues no tiene el dinero necesario para gastar en todas las enmiendas que iba a aceptar, y lo necesita para pagar todas las facturas que tiene en los cajones, que está pagando a más de 200 días”.

Para finalizar. Valentín Bueno le ha enviado un mensaje a Alberto González, diciéndole que “no se vea más especial que el resto de los ciudadanos, que reconozca que ha faltado diálogo, y que han faltado ganas de encontrar soluciones; hay que dejar de trabajar con capricho y sin coherencia, que Villarrobledo solo quiere que se le solucionen sus problemas, y no vale rendirse, y hay que trabajar para preparar el presupuesto para 2019, que para eso es para lo que le pagan”.