Delfina Molina ratificó el apoyo incondicional del PP a asociaciones y colectivos rodenses. La candidata de los populares a la alcaldía fue clara en este sentido al constatar que “con las asociaciones hay que estar durante cuatro años y no durante cuatro semanas previas a las elecciones”. Un apoyo diario y continuo, pues “las buenas intenciones no deben darse en periodos electorales, sino siempre; asistir a un acto de un colectivo ha de ser una constante, no solo cuando llegan unas elecciones”. En este sentido fue contundente al manifestar que “no se puede buscar la presencia que no se ha tenido durante cuatro años a unos días de las elecciones”. Bajo estas premisas inició esta mañana la rueda de prensa ofrecida por la número uno a la alcaldía por el Partido Popular en La Roda, junto a su compañera de candidatura Gema Castillo. Ambas, expusieron la apuesta decidida y el apoyo firme a asociaciones y colectivos de la localidad, el corazón vital de nuestra sociedad.

Encuentro con los medios de comunicación que abrió Delfina Molina con algunos datos de especial interés, como que en 2019 el ayuntamiento rodense, solo con el voto favorable del Partido Popular, aprobó casi 400.000 € en ayudas para colectivos. Siendo uno de los ayuntamientos de la provincia de Albacete que más ayudas otorga a las asociaciones de su municipio, algo reconocido incluso por la oposición municipal”, recalcó la candidata a la alcaldía.

Un apoyo económico que se mantiene año tras año y un compromiso que en el caso de las asociaciones sociosanitarias “ha sido una de las señas de identidad” de las áreas municipales que como concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de La Roda ha dirigido la candidata a la alcaldía en los últimos ocho años. En este sentido, puntualizó que no solo se trata de apoyo económico, también moral y con gestos que “nos hace acercarnos y ser sensibles” a la naturaleza y peculiaridades de los diferentes colectivos. Sirva de ejemplo la petición del PP a Asprona para la adaptación de su programa electoral a lectura fácil.

Sobre esta iniciativa ahondó su compañera de candidatura Gema Castillo, maestra de Educación Especial y de Audición y Lenguaje, quien recordó que en octubre se aprobó que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pudieran votar.

Puesto que el PP quiere y desea gobernar para todos los rodenses, era necesario que su mensaje fuera accesible a todas las personas, de ahí que el programa electoral del PP se haya versionado a lectura fácil. En definitiva, se trata de estrechar vínculos y favorecer la accesibilidad cognitiva, hacer que la información sea más fácil de entender.

La lectura fácil “beneficia a todas las personas”, explicó Gema Castillo, pero “especialmente a quienes tienen alguna discapacidad intelectual, personas mayores con deterioro cognitivo y aquellas que poseen dificultades de comprensión”.

El compromiso de la candidatura de Delfina Molina con estos colectivos “es tan fuerte” como lo demuestra dicha iniciativa, pionera en La Roda, pues “por primera vez en la historia de nuestro pueblo se hace algo así”.