El Senador Popular, Valentín Bueno, ha vuelto a insistir en una enmienda que presentó el PP al Presupuesto de 2018, con la intención de que el Ayuntamiento liquide la deuda que tiene con el IES Cencibel.

Por otra parte, también ha manifestado su satisfacción por el hecho de que SPV se haya unido a la petición de este pago, “ya que el PP no tiene copyright, nos parece bien que hayan solicitado también la liquidación de la deuda, que se haya sumado a esta enmienda, igual que ha hecho con otras del PSOE, pues es un dinero que necesitan los alumnos y necesita el centro”.

Bueno ha informado que “esta deuda tiene una historia larga, nace en el año 2010 y ahora supone más de 20.000 €”.

La deuda procede de un suministro eléctrico, que comenzó en el año 2010 con un gobierno local socialista, que hace el IES Cencibel al Ayuntamiento de Villarrobledo para instalaciones deportivas de carácter municipal; “fue una solución transitoria –informa Bueno- de un gobierno socialista, más barata que otras soluciones que pudo haber en ese momento, y las soluciones que pudiera haber actualmente están sin terminar”.

Bueno considera que “es una solución buena, aunque sea transitoria, pero no se puede utilizar para perjudicar a un centro y a sus alumnos; no puede dejar que influya negativamente en toda una comunidad educativa y en sus recursos, ya que esa deuda supone un 20% del presupuesto del IES Cencibel”.

Ha explicado la cronología de esta deuda que “como ya he dicho antes, arranca en el 2010, con un gobierno socialista, que existió antes de Alberto González, lo que significa que él no ha sido el primero y único en este Ayuntamiento; el PP, durante su legislatura, hizo un pago del tramo de tarifa fija, de 6.296’92 €, que viene recogido en un documento público como es la Memoria del Instituto del curso 2014/2015, algo que puede comprobar el alcalde o su teniente de alcalde; y a partir de ahí, el PP en el gobierno se comprometió con el centro para hacer un estudio de lo que era el gasto variable, desde noviembre de 2014 a noviembre de 2015; cuando acabó este estudio había cambiado el gobierno municipal, y parece ser que no saben, no se enteran, no contestan y no pagan”.

Posteriormente, sigue informando Bueno “en julio de 2017 aparece una carta que es pública, en la que amenazan con cortar el suministro a las instalaciones deportivas, que va al Consejo Escolar, al Ayuntamiento, y nadie se enteraba o no se querían enterar, hasta que la carta llega a la Delegación Provincial y entonces se dan por enterados, dos años después de haberse hecho cargo del gobierno municipal; y es en ese momento cuando pagan una parte, concretamente 3.369’14 €, correspondiente a noviembre de 2016 a julio de 2017, quedando sin pagar lo anterior, ni lo posterior, desde 2010 hasta la actualidad, excepto esa parte que pagaron. Por tanto, queda claro, que no han pagado ni los años que llevan en su gobierno, no han pagado ni lo suyo, pero el ayuntamiento es un ente que está por encima de todos los que pasamos por aquí, y hay que pagar las deudas, sean de cuando sean, como ya hizo el Partido Popular”.

Bueno se ha alegrado, una vez más, de que SPV haya hecho suya la enmienda presentada por el PP del pago al IES Cencibel, “porque así existen más posibilidades de que se pague esta deuda histórica, de la cual se tiene que hacer responsable el equipo en el gobierno, le gusten las medidas que se tomaron o no”.

Ha recordado que la deuda del IES Cencibel “hay que pagarla, pues el ayuntamiento no es cortijo de nadie, que lleva 15 meses sin pagar, desde que tomó posesión este equipo de gobierno socialista, y otros ocho meses, desde julio de 2017 hasta ahora; no es razonable esta forma de actuar pues el IES Cencibel no es una entidad bancaria, es un centro educativo donde se forman las futuras generaciones de Villarrobledo, con un presupuesto de 60.000€, con lo cual la deuda supone un 20% de este presupuesto”.

Para finalizar, Valentín Bueno ha afirmado que una de las funciones de la Teniente Alcalde Rosario Herrera, “es ir a los Consejos Escolares, y a los tres últimos que han celebrado en ese centro, no ha asistido, no sabemos si con el fin de no enterarse de nada o de que no se le caiga la cara de vergüenza si le reclaman la deuda”.