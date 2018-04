El Portavoz Popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo, Bernardo Ortega, ha comparecido ante los medios para comentar la actualidad de la localidad durante este fin de semana, que “no es otra que la celebración del Festival Viña Rock, del que se cumplen 23 años desde sus inicios, Festival que hace que nuestra ciudad suene en todas las partes del mundo”.

Durante estos días, Ortega dice que “hay que agradecer a la figura del viñarockero que el nombre de nuestra ciudad suene en tantos sitios, así como que habría que hacerle un homenaje a todos aquellos que llevan viniendo tantos años a Villarrobledo haga sol, frío o llueva, dando lugar a que más de 80.000 personas formen parte de nuestro pueblo y den lugar a la celebración del Festival de música por excelencia en nuestro país”.

Se ha congratulado Bernardo Ortega por que el alcalde socialista haya seguido las líneas iniciadas durante la legislatura pasada gobernada por el PP, “momento en el que se marcaron algunas pautas y se dio el cambio más radical que ha tenido el festival, con cambios, también, en lo que se refiere a la organización fuera del recinto musical, en los diferentes barrios afectados, que antes no habían sido tenidos en cuenta, siendo todo ello posible gracias al pliego de adjudicación que se elaboró en la legislatura anterior con el PP, y gracias a la implicación de la empresa Reacción Rock, con la ampliación de servicios y mejoras en la seguridad, que edición tras edición y en colaboración con el Ayuntamiento se van mejorando”.

“Todo ello hace que –comenta Ortega- cada año haya más servicios, más infraestructuras, cada año están más aislados los barrios de Villarrobledo para que nuestros vecinos cada vez se vean menos afectados; y todo ello, gracias a la empresa y a todo el personal del ayuntamiento que trabaja para que todo funcione de forma correcta y beneficie directamente a todo nuestro pueblo”.

El beneficio económico que deja el festival a la localidad es importante, pues redunda en la economía local de forma contundente, a los comercios, bares, “en definitiva, a todo el tejido empresarial y comercial y a nuestros vecinos, que forman parte directa de nuestro festival”.

Ha agradecido la labor que durante estos días desempeña la Policía Local, la Guardia Civil, los Voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, a los Bomberos, al personal sanitario, a los trabajadores de FCC que mantienen limpia la ciudad, antes y después del festival, a todo el equipo de la empresa de Reacción Rock promotora del Festival, por su implicación con Villarrobledo, al Subdelegado del Gobierno, Aquilino Iniesta, y, por último a todos los trabajadores municipales “por sumar en este festival y hacer más grande Villarrobledo”.

Ha comentado Ortega que “desde el PP no vamos a entrar en la confrontación política, como ya hizo el año pasado SPV/PODEMOS, que utilizó este festival para hacer atacar al equipo de gobierno socialista, y lo único que consiguieron fue manchar el nombre del Festival y por ende de nuestra localidad, compartiendo hasta fotos de festivales que se celebraban fuera de España para mostrar inundaciones que no fueron tal; no se puede utilizar un festival de la envergadura de Viña Rock para hacer política; eso se hace en otros momentos. En esa situación, el PP se puso a disposición del equipo de gobierno y de las fuerzas de seguridad del Estado, algo que se nos agradeció y se nos reconoció”.

Bernardo Ortega ha dejado claro que “el PP se pone, nuevamente, a disposición de la Policía Local, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del alcalde, para que Viña Rock se pueda llevar a cabo sin problemas”.

Ha terminado deseando que “todos los que nos visitan disfruten de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra gastronomía, de nuestros vinos, y que siempre recuerden nuestra localidad como ese gran municipio que somos, con la gentileza de nuestros vecinos por bandera”.