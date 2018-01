El portavoz popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo, Bernardo Ortega, se ha hecho eco de las declaraciones realizadas con anterioridad por el alcalde socialista Alberto González respecto al Presupuesto de 2018.

Alberto González, en sus declaraciones dejó claro que “ni había contado ni iba a contar con el PP, y le recuerdo que fue este partido el que obtuvo mayoría de votos en las últimas elecciones locales; y nuestro Grupo municipal no va a aceptar este desprecio que hace el alcalde socialista a todos los votantes que con su voluntad, apoyaron mayoritariamente al PP”.

Ortega ha informado que por todo esto “el Grupo Municipal Popular ha presentado un escrito en el Registro del consistorio, en el que hemos solicitado que desde el equipo de gobierno se nos aporte, de forma inmediata, el borrador del presupuesto municipal así como toda la documentación e informes correspondientes que puedan existir”.

Bernardo Ortega se ha lamentado de lo que está demostrando el alcalde socialista día a día, que “no es otra cosa que es ser el cacique de Villarrobledo, como hemos podido ver en diferentes ocasiones últimamente”. Se ha referido el edil popular a algunas situaciones, como cuando no se aprobó la RPT en el Ayuntamiento en la que se favorecía a un grupo determinado de trabajadores, volviendo a las viejas políticas socialista de tener trabajadores de primera y de segunda; y, al no ser aprobada Alberto González, “amenazó con gobernar a golpe de decretazo ya que iba a poner o quitar los complementos salariales según su criterio”; al igual que afirmó la semana pasada que si no conseguía los apoyos necesarios para aprobar el presupuesto de 2018 gobernaría con modificaciones de crédito.

El portavoz popular le ha recordado al alcalde socialista que es un alcalde perdedor, que “gobierna con ocho concejales, y no con el 9+1+1 con el que se regodeaba al principio de la legislatura, que está gobernando con los peores resultados de la historia de su partido, además de ser un político gafe que siempre se pone del lado de los perdedores, perdiendo todas las elecciones a las que se ha presentado en Villarrobledo, o apoyando a nivel nacional a Susana Díaz, en la guerra interna del PSOE, cuando resultó vencedor Pedro Sánchez, o en la última guerra interna en la provincia, mostrando su apoyo a Pedro Antonio Ruiz Santos, y como todos sabemos también ha perdido esa batalla”.

Ortega le ha recordado a Alberto González que “ha sido incapaz de llevar a Pleno el presupuesto de 2017, teniendo que prorrogar el de 2016; y veremos en los próximos días las explicaciones que tiene que dar a los ciudadanos sobre las partidas que están sin ejecutar del presupuesto de 2016 y hacia dónde ha ido ese dinero, que estaba comprometido para otras partidas”.

Ha afirmado Ortega que “los presupuestos de 2018 van a ser propios de un alcalde perdedor, con unos presupuestos que serán los de las promesas incumplidas, y los de la mentira y el engaño”; el portavoz popular tiene claro que “en estos presupuestos no faltará la partida para el capricho motero y hobby del alcalde socialista, como es Rocinante, que en sus dos ediciones ha resultado ser un fracaso estrepitoso con 90.000 € de pérdida de dinero público entra las dos ediciones; y todo esto lo hará con el beneplácito de sus socios de IU y de SPV”.

Ortega tiene claro que tanto IU como su portavoz Manuel Clemente votarán a favor del equipo de gobierno socialista como vamos viendo en lo que va de legislatura, ya que parece más un concejal del equipo de gobierno que del partido al que representa; además afirma Bernardo Ortega que “el alcalde socialista confía que eso va a ser así, ya que cuenta con su apoyo incondicional aunque se le presente un papel en blanco, convirtiéndose Clemente así, en un siervo del PSOE”.

Ha finalizado Ortega recordando a Alberto González que “el PP, en nombre de nuestros votantes, le volvemos a tender la mano para la elaboración de este presupuesto y que cuente de una vez por todas con el Grupo Municipal Popular que representa al partido que resultó votado por la mayoría de nuestros vecinos”.