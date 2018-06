Marcelino Montero, concejal popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo, ha vuelto a denunciar, desde su Grupo Municipal, el estado lamentable del emblemático molino que hay en una de las entradas de la ciudad.

“Es triste ver el estado en el que se encuentra nuestro molino –ha dicho Marcelino Montero-, que está abandonado, y es una construcción que nos identifica como castellano manchegos y villarrobledenses”.

Ha hecho hincapié en que “van pasando los meses de esta legislatura y no se repara; y estamos viendo las mentiras del alcalde socialista que nos dijo que se iba a arreglar y seguimos igual; este alcalde del PSOE consentido por sus socios de IU y de SPV, son los que tienen la culpa de que el molino no se arregle, y su falta de diálogo es la que está haciendo que este molino esté abandonado, así como el resto del pueblo, y además también son los culpables de que no tengamos presupuesto para adecentar nuestro pueblo”.

Ha recordado Montero que “el PP votó en contra del Presupuesto de 2018, porque el alcalde socialista no quiso aceptar el cheque en blanco del PP de Villarrobledo, pero el PP votó a favor de la modificación de crédito en la que aparecía reflejado el arreglo del molino a través del POS, pero desde ese momento el alcalde sigue sin pagar y sin arreglar nada, y Alberto González lo único que se dedica es a echarle la culpa al PP o a irse de vacaciones; pero lo que queremos es que no nos mienta más, que se arregle el molino, cuyo arreglo prometió ya en 2016”.

Para finalizar ha resumido la situación que hay, dejando claro que “el único culpable del estado del molino, en concreto, y del pueblo, en general, es Alberto González y su equipo de gobierno, que se dedica más a sus caprichos, a sus vacaciones y a echarle la culpa de no tener presupuestos al PP, cuando es él, el que no tiene capacidad de diálogo y entendimiento con sus socios de investidura; con la modificación de crédito que ha aprobado con el apoyo del PP, ya puede ir solucionando parte de los problemas que tiene Villarrobledo, como es el estado del molino, y no admitimos más mentiras ni engaños”.