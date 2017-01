Belén Torres, concejal del PP en el ayuntamiento de Villarrobledo, ha explicado a los medios la desastrosa situación por la que está pasando el Hospital de la localidad, “que no está funcionando como debiera y como nos merecemos; y es que la reconstrucción sanitaria como así denomina el PSOE a su gestión sanitaria, no es sino otro engaño más a los ciudadanos, y desde que gobierna Alberto González funciona peor que antes”. La concejal popular se ha referido a las listas de espera, como medida de la eficiencia de un hospital, y, concretamente en Villarrobledo, “las listas de espera del hospital (tanto de pacientes como de tiempos de espera) para consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, NO se han reducido como prometía el PSOE, sino que han aumentado, dándose situaciones alarmantes entre los pacientes, generando desconcierto y malestar entre los ciudadanos que están obligados a reclamar y reclamar para que se les tengan en cuenta”.

Belén Torres ha calificado de alarmante lo que está ocurriendo en reumatología, traumatología, cardiología, rehabilitación, digestivo, por ejemplo, con listas de espera de más de ocho meses, incluso de año y medio, acompañando esto con cancelaciones de citas para retrasarlas aún más, generando un malestar intolerable.

Desde el PP han denunciado que no es normal, que pacientes con patologías tan importantes como artrosis de rodilla o cadera tengan que esperar hasta un año para operarse; todo ello ha llevado a la concejal popular a decir que “el hospital de Villarrobledo es uno de los hospitales de CLM en el que más han aumentado los retrasos en operaciones, pero claro es que antes se sacaban horas para abrir un quirófano por la tarde y ahora no”. Torres ha afirmado rotundamente que “las listas de espera del hospital de Villarrobledo no se pueden asumir y con la gestión del PSOE cuyo máximo responsable aquí es Alberto González, estamos alcanzando cifras de lista de espera superiores a las que dejó el ejecutivo anterior”.

Belén Torres ha afirmado que las listas de espera en el Hospital de Villarrobledo, han aumentado como así lo certifica y confirma el propio SESCAM, en su portal de transparencia.

Desde el PP, ha dicho la edil popular “ya que nos piden propuestas, instamos al máximo responsable de todo lo que acontece en Villarrobledo a que exija un plan de choque para hacer frente a estas cifras intolerables de lista de espera en nuestro hospital, y exigimos al alcalde socialista Alberto González que cumpla con sus promesas electorales y trabaje para conseguir esa reducción que prometió de cara a las últimas elecciones municipales”.

Ha recordado Belén Torres cómo Alberto González hizo aquel famoso anuncio de que “nuestro Hospital sería el de referencia en atención a enfermos de ébola, y no fue verdad; o cómo anunció a bombo y platillo que se abriría la famosa planta que se encuentra cerrada, y tampoco la ha abierto, a pesar de la carencia de camas, lo que ocasiona que haya pacientes que pasen la noche entera en urgencias hasta que quede alguna libre; anuncios y promesas que han caído en saco roto”.

Desde el PP nos preguntamos si “cuando Alberto González era candidato y decía que cerrar la planta del hospital o hacer derivaciones a la sanidad privada era jugar con la dignidad de las personas y que con el PSOE no iba a pasar más, ahora que la sigue manteniendo cerrada, y que se siguen haciendo derivaciones, tiene que explicar si Alberto González juega con la dignidad de las personas o no era sino otra mentira más”. Por eso, “desde el PP instamos al sr. Alcalde a que cumpla con sus promesas electorales, exija un plan de choque para disminuir las listas de espera que estamos sufriendo y exija también la apertura de la planta del hospital porque faltan camas, o de lo contrario la credibilidad de este alcalde, una vez más, se pondrá en entredicho”.

Belén Torres se ha lamentado de la realidad que se está viendo por parte de los que venían a reconstruir la sanidad y que no es otra que más tiempos de espera, convirtiendo el hospital de Villarrobledo en uno de los que más ha aumentado los retrasos en operaciones y un hospital sin camas suficientes.

Ha terminado incidiendo en que “esta es la auténtica Sanidad que abandera el Sr. González, alcalde de Villarrobledo”.