Este martes, 25 de junio, han sido convocados los I Premios Nacionales “José María Roncero” a la “Defensa de los Derechos de los Consumidores”, impulsados por el Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’.

La presentación de estos reconocimientos, que se ha llevado a cabo en el Restaurante ‘La Tapería’ de Albacete, ha contado con la presencia de los miembros del Jurado, que está compuesto por:

Presentación del Premio Nacional José María Roncero a la Defensa de los Derechos de los Consumidores

Igualmente, han asistido José María Roncero que será, con carácter vitalicio, Presidente de Honor, el alcalde de Albacete, Vicente Casañ y el vicealcalde, Emilio Sáez.

Durante la reunión previa a la rueda de prensa de presentación, el Jurado ha determinado que Fernando Lamata Cotanda sea el presidente de los Premios y Salvador Jiménez, secretario de los mismos, dos personas de reconocido prestigio en la lucha de consumo y derechos de los consumidores en distintas áreas. En dicha reunión además, el Jurado ha determinado las bases de la convocatoria de los I Premios Nacionales “José María Roncero” a la “Defensa de los Derechos de los Consumidores”.

Posteriormente ha tenido lugar la atención a medios en la que se han ofrecido todos los detalles de estos Premios que, tal y como explicaba el director del Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’, Manuel Lozano Serna, “nacen como reconocimiento a la labor del expresidente y socio fundador de la Unión de Consumidores en Albacete (UCE), José María Roncero, uno de los grandes valedores a nivel nacional en pro de los derechos de los usuarios y consumidores”.

El objetivo, tal y como apuntaba Manuel Lozano Serna, es “motivar las conciencias de todos los españoles con el fin de involucrarnos todos, más y mejor, en la defensa de nuestros derechos como consumidores”.

Emilio Sáez ha puesto en valor la figura de Roncero: “Para nosotros es un orgullo que un albaceteño pueda llevar el nombre de estos premios de carácter nacional”

Al acto de presentación ha asistido el vicealcalde de Albacete, Emilio Sáez, que comenzaba su intervención felicitando al Grupo ‘La Cerca’ por promover esta iniciativa. Sáez ha puesto en valor la figura del expresidente de la UCE en Albacete, José María Roncero, una persona que ha dedicado 35 años de su vida a la defensa de los consumidores: “para nosotros es un orgullo que un albaceteño pueda llevar el nombre de estos premios de carácter nacional”. Además ha subrayado la labor realizada por la Unión de Consumidores de España en Albacete, gracias a la que “se han conseguido numerosos éxitos en beneficio de los consumidores”.

Vicente Casañ: “Este premio es una buena forma de empezar a pagar el trabajo, tesón y desvelo que Roncero ha tenido por la ciudad de Albacete”

En la misma línea se ha manifestado el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, que felicitaba al Grupo ‘La Cerca’ por ser los pioneros en impulsar unos premios destinados a reconocer los derechos de los consumidores a nivel nacional: “la sociedad está en la obligación de premiar aquello que se hace bien, y el mundo de la lucha por los derechos de los consumidores es algo que todavía no se había premiado”.

El alcalde ha puesto en valor la figura de José María Roncero, cuyo trabajo al frente de la UCE en Albacete ha logrado que Albacete sea una de las ciudades más reconocidas en la defensa de los intereses de los consumidores: “este premio es una buena forma de empezar a pagar el trabajo, tesón y desvelo que ha tenido por la ciudad de Albacete”.

De igual forma ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad a las empresas y a los consumidores, a los que ha tendido la mano para “estrechar lazos”.

Fernando Lamata Cotanda, ex consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM (2000-2004), ex vicepresidente de la JCCM (2005-2008), ex consejero de Salud y Servicios Humanos de la JCCM (2008-2011)

Fernando Lamata Cotanda señala que estos Premios coinciden en un momento en el que “los derechos de los consumidores necesitan volver a estar en el centro del debate social”

El presidente de los I Premios Nacionales “José María Roncero”, a la Defensa de los Derechos de los Consumidores, Fernando Lamata, subrayaba durante su intervención que la convocatoria de estos premios coincide en un momento en el que los derechos de los consumidores “necesitan volver a estar en el centro del debate social ya que en los últimos años no ha sido así”.

Según Lamata, la convocatoria de estos premios “va a permitir llamar la atención de la sociedad, de las personas relacionadas con el mundo de los consumidores y ajenas a él, sobre la importancia legítima de esos derechos”.

Fernando Lamata ha puesto en valor la figura de José María Roncero, que durante 35 años peleó por la defensa de los derechos de los consumidores y para que se cumpla con la constitución: “las leyes hay que hacerlas reales en la práctica y ahí están personas como José María Roncero, que pelean para que se cumpla la constitución. Albacete y Castilla-La Mancha fueron pioneras en este sentido, y ahora vuelven a serlo con ‘La Cerca’ gracias a la creación de estos premios nacionales”, destacaba Lamata felicitando al director del Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’, Manuel Lozano Serna.

El presidente de los I Premios Nacionales “José María Roncero” a la Defensa de los Derechos de los Consumidores, Fernando Lamata, ha realizado un llamamiento a todas aquellas personas, entidades públicas o privadas “que estén peleando por toda España en la defensa de los derechos de las personas”, que presenten sus proyectos y ha instado a que los ciudadanos “nos unamos y peleemos todos juntos por nuestros derechos”.

Salvador Jiménez, ex alcalde de Albacete y abogado

Salvador Jiménez pone en valor la importancia que supone para la ciudad de Albacete “ser la cuna” de estos reconocimientos nacionales

Por su parte, el secretario de los Premios, exalcalde de Albacete y abogado, Salvador Jiménez, destacaba durante su intervención la importancia que supone para la ciudad ser la cuna de estos reconocimiento a nivel nacional: “Albacete merecía ser la cuna de este Premio porque la primera Oficina de Consumo surgió aquí”.

Recordaba durante su intervención que la convocatoria queda abierta a aquellas personas, entidades públicas o privadas que trabajen en pro de los derechos de los consumidores en los diferentes ámbitos que abarca como el sanitario, farmacéutico, consumo de luz, créditos hipotecarios o materia de vivienda, entre otros muchos.

José María Roncero: “Que hoy se lance este Premio, que resalta la defensa de los derechos de los consumidores, es la mayor satisfacción que me puedo llevar en la vida”

Posteriormente, el presidente de Honor de los Premios, y persona que da nombre a los mismos, José María Roncero, se ha sumado a las felicitaciones al Grupo ‘La Cerca’ por esta iniciativa, de la que ha afirmado “sentirme orgulloso y agradecido por ello”: “Que hoy se lance este Premio, que resalta la defensa de los derechos de los consumidores, es la mayor satisfacción que me puedo llevar en la vida”.

Durante su intervención, ha recordado algunos momentos de su trayectoria al frente de la UCE en Albacete y a personas que lo han acompañado, deteniéndose en José Manuel López Hernández, precursor de la primera Oficina del Consumidor en el año 1984 en Albacete. Roncero se ha referido también a varios de los logros conseguidos por la entidad a lo largo de su andadura, que dieron “nombre y categoría” a la ciudad en materia de derechos de consumidores, deteniéndose especialmente en haber logrado la gratuidad de los certificados médicos.

El expresidente de la UCE en Albacete ha apuntado que “en estos momentos es un acierto imparable convocar estos Premios porque hay dejación de obligaciones por parte de la clase política a todos los niveles: desde local hasta nacional”.

Por ello no ha dejado de aprovechar la presencia del alcalde y vicealcalde de la ciudad, Vicente Casañ y Emilio Sáez respectivamente, para instarles a “poner de su parte para que Albacete recupere la categoría que ha tenido siempre en materia de consumo”, tendiendo la mano de la UCE en Albacete, “una asociación viva, con la misma fuerza que siempre, que tiene una actividad imparable, y que estará vigilante de que la administración lleve a cabo sus reclamaciones”, ha concluido José María Roncero.

Bases de la convocatoria

El jurado de los I Premios Nacionales “José María Roncero” a la “Defensa de los Derechos de los Consumidores”, ha acordado previa deliberación que se convoquen dos Premios:

El primero de ellos estará abierto a concurso, a nivel nacional y el segundo, ‘Premio Especial del Jurado’, se elegirá por los miembros del mismo. Ambos se elegirán y se resolverán simultáneamente.

Podrán participar tanto personas físicas como entidades privadas o públicas que hayan desarrollado acciones encaminadas a la defensa de los consumidores, que cuenten con una trayectoria mínima de 5 años y que justifiquen en una memoria las actividades y actuaciones conseguidas en la materia.

Las fechas de presentación de las memorias serán a partir del 1 de julio y hasta el próximo 30 de noviembre de 2019.

El pintor Juan Miguel Rodríguez Cuesta, colaborará con uno los premios: un cuadro pintado al óleo

Uno de los premios consistirá en un cuadro pintado al óleo del Catedrático de Bellas Artes, pintor y artista, Juan Miguel Rodríguez Cuesta. Afincado en Motilleja (Albacete), ha protagonizado más de 200 exposiciones individuales y más de 100 colectivas, además de participar en diversos certámenes.

Su destreza con el pincel, además de su altruismo, compromiso e implicación con la sociedad castellano-manchega, le ha convertido en el ganador de importantes premios nacionales como el de Artista Solidario de la VIII Edición de los ‘Premios Solidarios’ otorgado por el Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’ en el año 2010.

A lo largo de su trayectoria, ha compaginado su faceta artística con la política, llegando a ser alcalde de Motilleja entre 1987 y 1991. Ha sido además profesor de dibujo y pintura durante más de 40 años en centros educativos de Bilbao, Albacete capital, Casas Ibáñez, La Roda y el campus universitario de Ciudad Real.

En marzo de 2019, José María Roncero decía adiós a la presidencia de la UCE en Albacete después de 35 años al frente de la misma

José María Roncero, figura de relevancia indiscutible en la defensa de los derechos de los consumidores a nivel nacional, decía adiós el pasado 22 de marzo a la presidencia de la UCE (Unión de Consumidores de España) en Albacete después de 35 años al frente de la misma, dejando el relevo a Nieves Roncero y a Toñi Martínez, que ostentan en estos momentos la presidencia y la secretaría de la organización a nivel provincial, respectivamente.

Mª Ángeles López Fuster, ex delegada de Sanidad de la JCCM en Albacete y Concejala de la primera corporación democrática del Ayuntamiento de Albacete

María Dolores Gómez, directora del Consorcio Provincial de Atención Ciudadana de Albacete y Alcaldesa de Carcelén

