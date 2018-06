Llegó el 22 de junio y, con él, la gran cita de la Confederación de Empresarios de Albacete con sus tradicionales Premios Empresariales San Juan . El Palacio de Congresos se ha vestido de gala un año más en torno a este evento que ha cumplido su XIX edición y que ha estado conducido por el periodista de TVE Sergio Sánchez y amenizado musicalmente por The Gafapasta. Pero no han sido los únicos que han puesto el ritmo a la noche porque, también en este ámbito, el nivel ha sido excepcional con la presencia de María Rozalén que, ha regalado a todos los presentes la belleza de su voz y de lo que con ella cuenta.

Cantar no ha sido, ni mucho menos, lo único que ha hecho Rozalén, porque también ha recogido una más que merecida -Mención del Jurado_ de estos Premios San Juan por ser la gran embajadora de Albacete que es y que seguirá siendo:

Gala de entrega de los XIX Premios Empresariales San Juan de FEDA

“Me siento súper querida por toda España, pero es que los halagos en casa… son los que más emocionan (igual que las críticas, que son también las que más duelen); este último disco es en el que he acudido a mi raíz total, e intentando buscarme dentro, y un día me puse delante de mi abuela y de mis padres preguntando de dónde vengo; en este disco recogí la historia de mi familia que, al fin y al cabo, es la historia de un país, y está llegando; llevar mi tierra por bandera… es muy fácil” ha manifestado, absolutamente ilusionada.

Doctor Cepillo: “Este premio es de todos aquellos profesionales de la salud que día a día cuidan por nuestro bienestar, especialmente de aquellos que nos enseñaron un mejor ejemplo de cómo hacerlo y cuidaron de nosotros aunque hoy ya no estén aquí”

La misma ilusión que encarnaba quien, sin duda, ha despertado el aplauso más sentido, sonoro y largo de la noche: el que ha recibido el doctor Francisco Javier Cepillo. Él, este pediatra, alma de ‘Los Guachis’ del Hospital de Albacete, volcado cada segundo de su tiempo en hacerle más fácil a los niños y niñas enfermos su peregrinar médico, siempre tiene una sonrisa, un abrazo y unas palabras para su gran misión: humanizar la Sanidad. Por ello (y por todo lo que queda por hacer) ha recibido el Premio a la Responsabilidad Social patrocinado por la Obra Social laCaixa y dotado con 5.000 euros que el doctor Cepillo donará a hacer más amables las instalaciones hospitalarias de los más pequeños. Y ante referentes así, sólo queda escuchar, aprender, (ojalá) imitar… y aplaudir.

“Antes de empezar les voy a pedir 90 segundos porque probablemente no tenga un momento más especial en mi vida; gracias, me siento muy feliz de poder compartir este inolvidable momento junto a ustedes, con algunas curvas que he podido zigzaguear junto a mi familia y amigos, algún obstáculo, pero he logrado llegar a esta noche y vestirme de gala para recoger en primera persona este bonito Premio, reconocimiento que cae con humildad en mi nombre, inesperado para alguien que tan sólo hace lo que de verdad le sale del corazón, lo que le sale de dentro; con todo ello, este premio es de todos aquellos profesionales de la salud que día a día cuidan por nuestro bienestar, especialmente de aquellos que nos enseñaron un mejor ejemplo de cómo hacerlo y cuidaron de nosotros aunque hoy ya no estén aquí.

Creo en la salud y creo que, junto al tiempo, es el bien más preciado que tenemos, debemos cuidarlo; al igual que ustedes se alinean en empresas y atienden a clientes de la mejor manera, nosotros, profesionales de la salud, formamos organizaciones sanitarias y cuidamos de las personas; les aseguro que, aunque éste no sea el foro más adecuado y me debatan, tenemos la profesión más plena, bonita y transformadora.

Gracias a FEDA y a su mágica Eva, a la Obra Social laCaixa por tendernos la mano y dar visibilidad a nuestro quehacer diario, por poner este altavoz que nos sirve de empuje y estímulo para continuar por este camino, y para hacer las cosas aún un poquito mejor, porque se puede, y vamos a cumplir con ello.

El Servicio de Salud de nuestra región y todos los profesionales que lo forman estamos realizando un gran esfuerzo en humanizar la atención de los cuidados y, cómo no, de esos pequeños detalles, porque como decíamos antes, una sonrisa es el mejor de los tratamientos; muchos de los pequeños y de sus familias que se ven atados durante días a un gotero, privados de su libertad y de la felicidad, se encuentran en un lugar desconocido, hostil, donde el miedo y el vértigo se apoderan de sus sonrisas y de la niñez; por ello, la donación irá destinada a una asociación que mejore la ambientación humana y la adecuación de zonas hospitalarias, todo ello para un mejor confort y una mejor estancia de nuestros hijos, sobrinos, nietos, o cualquier otro niño o adolescente que precise pasar largos o cortos periodos de ese valioso tiempo en nuestro Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Terminando, quisiera dar las gracias a todos aquellos que formáis esa red salvavidas y que os hacéis presentes sumando fuerzas y generando una marea de esperanza y de ilusión por seguir a pesar de las curvas: bonita la espiral que se hila cuando familia, amigos, compañeros o incluso desconocidos te regalan su energía para dar un paso más cuando la pendiente se hace costosa; queridos y queridas, estoy ahí, aunque a veces no me podáis ver.

Gracias a nuestra Facultad de Medicina de la UCLM, al Complejo Hospitalario de Albacete, al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona… por guiarme en esta apasionante profesión que desde hace tiempo es una manera de vida porque no lo sé hacer de otra manera, sólo así; muchas gracias por creer en mí.

Mi querida madre y hermana, esto es por vosotras porque sin vosotras no tendría ningún valor. Por último, invertiremos en cuidar y aliviar con acciones sencillas que generen grandes cambios, y de ahí les repito el lema de mis querido ‘Guachis’, esos pequeños luchadores que estén aquí o no estén, representan el valor de esta sociedad; os lo dejo a todos ustedes, de regalo, para su día a día, para sus empresas, para sus vidas: _‘Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo’. Un abrazo eterno”._, ha sido su impresionante discurso.

Artemio Pérez: “Estos premiados son el espejo y el alma del empresariado y de la sociedad de nuestra provincia”

El ‘Capitán Optimista’ ha vuelto a hacer lo esencial visible a los ojos, porque él es lo esencial; al igual que el resto de los premiados esta noche, referentes todos cada uno en su ámbito, y conformando el mejor ejemplo de esta tierra y de su tejido productivo:

“A vosotros os debemos estar aquí, nuestras empresas, empresarios, empresarias y autónomos son el escaparate de nuestra provincia, un espejo en el que nos tenemos que ver reflejados; si la cara es el espejo del alma, estos premiados son el espejo y el alma del empresariado y de la sociedad de nuestra provincia; un orgullo para FEDA este elenco de ‘Sanjuanes’, los que están aquí han resultado ser los mejores; todos ellos son una radiografía perfecta de Albacete y provincia”, les ha dicho el anfitrión del evento, el presidente de la Confederación empresarial albaceteña, Artemio Pérez.

Y, uno a uno, los diferentes galardonados han ido recogiendo sus respectivos Premios San Juan, aprovechando brevemente para mostrar su agradecimiento y dedicar los reconocimientos.

Patrocinado por CaixaBank, el Premio a la Empresa Familiar, ha sido para Articlima S.L.: Se trata de una empresa con sede en Almansa que está ya en su cuarta generación. La Tradición empresarial partió de la fabricación de botas de vino y de la herrería que en 1888 fundó Juan Cuenca Olaya y, desde 1995, sigue con ‘Articlima’, dedicada a las instalaciones de climatización, mantenimientos, frío industrial, calentamiento de piscinas y hostelería y refrigeración.

Patrocinado por BBVA, el Premio a la Empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación, ha sido para Goyval Vinagres S.L.: Esta empresa (Localizada en Madrigueras) fue la primera que en España se especializó en vinagres balsámicos y ecológicos. Cuenta con trece trabajadores (con una media de edad de 35 años) y basa en la innovación su proceso de producción,

Patrocinado por Banco Sabadell, el Premio a la Empresa Exportadora, ha sido para Eurontur S.L.: Empresa situada en Ontur que comenzó en 1985 con la compra de fruta y hueso en el mercado nacional e internacional y que actualmente exporta el 90% de su producción propia (sobre todo, albaricoque y paraguaya) a prácticamente toda Europa.

Patrocinado por Liberbank, el Premio a la Empresa Inversora en Calidad y Medio Ambiente, ha sido para Camacho Recycling S.L.: Situada en Caudete desde 1989, su origen se remonta a los años ’60 en Alicante. Dispone de dos centros de producción, 90 trabajadores directos (más 300 empleos indirectos) y se dedica a la recogida, transporte, reutilización y reciclaje de todo tipo de vidrio, trabajando con aplicaciones del vidrio reciclado.

Patrocinado por Eurocaja Rural, el Premio Joven Empresario, ha sido para Manuel Martínez Marhuenda y Daniel Bonillo Guillén (de Búho Blanco Arquitectos): Se trata de una empresa ubicada en Villarrobledo con la que a finales de 2014 estos dos jóvenes arquitectos decidieron fundar su propio estudio con la idea de renovar la arquitectura en su ciudad natal.

Patrocinado por la Diputación Provincial de Albacete, el Premio a la Mujer Empresaria, ha sido para Mª José Haro Mateo (de Lacados Artealba S.C.): Es una empresa localizada en Albacete capital y creada en 1996 a cargo de su padre (que se instala posteriormente, en 2002, en el Polígono Romica en una nave de 900 metros cuadrados). Mª José asumió la dirección de la empresa en 2004 (acompañada por sus dos hermanos y socios), teniendo como clientes a diferentes empresas de fabricación de puertas.

Patrocinado por La Tribuna de Albacete, el Premio a la Empresa Tradicional, ha sido para la Joyería Diamante Azul (empresa localizada en pleno corazón de Albacete capital): Desde 1966, Ramón Nieto y María Isabel Jávega emprendieron la andadura en este negocio que se ha mantenido convirtiéndose en uno de los más antiguos de la céntrica calle Mayor albaceteña y al que ya se ha incorporado la segunda generación, (formada por sus hijos Ramón, María Isabel y Jesús).

Patrocinado por Beatriz Hoteles, el Premio a la Promoción de Albacete ha sido, en su conjunto, un reconocimiento para la Sierra del Segura (especialmente, para los municipios que resultaron más damnificados por el incendio del pasado verano en la zona, como Yeste y Molinicos). Hoy, las alcaldesas de ambos municipios (Cortes Buendía, en el caso de Yeste, y Lola Serrano, en el caso de Molinicos) han estado en la Confederación poniendo en valor su tierra y agradeciendo este premio especialmente a sus vecinos y a quienes sufrieron y combatieron con paciencia aquel infierno en una zona que hoy se torna igual de bella que siempre.

Patrocinado por Soliss Seguros, el Premio a la Asociación Empresarial, ha sido para ADISAB (la Asociación Provincial de Distribuidores de Albacete), constituida en 2007. Acumula unos 100 millones de euros de facturación, 500 empleos directos, 291 vehículos de reparto, 4.500 clientes y 50.000 servicios de reparto al mes.

Patrocinado por Banco Santander, el Premio a la Iniciativa Emprendedora, ha sido para Cervezas Ilúnica C.B. Empresa nacida en Hellín en 2016 de la mano de Armentario López Castillo (Ingeniero Forestal) y Juan Carlos Lorente Marín (Diseñador Gráfico) como fundadores. En 2014 ambos se habían formado en un curso de elaboración de cerveza, a la que han acabado dedicándose empresarialmente.

Patrocinado por el Ayuntamiento de Albacete, el histórico Rafael Candel Jiménez, con más de medio siglo como empresario a sus espaldas y 1.500 trabajadores por todo el mundo ha recibido el Premio al Mérito Empresarial, que él se ha empeñado en compartir con el conjunto de los empresarios porque todos, ha subrayado, tienen ese mérito.

García-Page: “Realmente el empresariado de Albacete recoge muy bien la filosofía de vida que yo detecto también en Albacete: actividad, iniciativa, capacidad de emprender, no resignarse, reivindicar pero, al mismo tiempo, contribuir… por eso os doy las gracias de todo corazón”

La Mención Especial del Jurado (patrocinada por la Fundación Globalcaja Albacete) ha sido para el presidente regional, Emiliano García-Page que, en Austria hoy por motivos laborales, no ha podido acudir personalmente, aunque ha mandado un vídeo en el que ha agradecido a FEDA el reconocimiento y ha elogiado el papel de ésta y del tejido empresarial albaceteño: “Los empresarios de Albacete tenéis organización, estabilidad, constancia, estrategia, plan… hay un plan para Albacete que los empresarios, además, siempre han compartido con las organizaciones sindicales y, desde luego, con las instituciones; por eso quiero (además de pediros disculpas por no estar) daros un doble agradecimiento: por el Premio (por supuesto), como el resto de elegidos con los que me honro de compartir galardón porque son gente importante para esta sociedad que busca tener referencias (y todos ellos lo son), pero también por el trabajo constante que hacéis en una de las zonas más dinámicas de C-LM; realmente el empresariado de Albacete recoge muy bien la filosofía de vida que yo detecto también en Albacete: actividad, iniciativa, capacidad de emprender, no resignarse, reivindicar pero, al mismo tiempo, contribuir, y por eso os doy las gracias de todo corazón, sinceramente”, ha transmitido el presidente autonómico en su mensaje.

El presidente de la Diputación elogia el papel del empresariado albaceteño y hace un guiño especial a los premiados que ponen en valor la provincia

Y ese apoyo de parte de García-Page se ha repetido por los representantes del resto de las Administraciones presentes. Por ejemplo, por parte del presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, que ha felicitado a la Confederación Empresarial por su ejemplo y por haber escogido tan bien a los Premiados, entre los que ha subrayado (por lo importantes que son para el conjunto de la provincia, el de la Sierra del Segura y el de María Rozalén):

“Quiero resaltar especialmente a las alcaldesas de Molinicos y de Yeste, en nombre de la Sierra del Segura, por su promoción de la provincia de Albacete; ellas sufrieron hace casi un año la desgracia de un incendio y se pusieron las primeras al frente, haciendo un magnífico trabajo; gracias a todos los profesionales que colaboraron en la extinción, consiguieron que ese incendio no fuese a más… creo que este es un buen momento para promocionar la Sierra del Segura, que está tan linda como siempre y merece la pena ir a visitarla”.

“Y también quiero felicitar a María Rozalén, destacando el amor que tiene por su tierra, por tu Letur, esas iniciativas que has puesto en marcha como ‘Letrualma’, poniéndonos en el mapa… necesitamos mucha gente como María, necesitamos muchos Rozalén que trabajen por su tierra, que no se olviden de ella y que nos ayuden a través del turismo y del conocimiento de nuestra tierra a seguir creando riqueza”, ha subrayado Cabañero.

El alcalde elogia especialmente al doctor Cepillo, a Rafael Candel y a Rozalén, y anuncia concierto de ésta junto a otras dos albaceteñas para el 9 de septiembre en la Caseta de los Jardinillos

También el alcalde, Manuel Serrano, ha elogiado a FEDA y al conjunto de los premiados, quedándose especialmente con tres, por lo que representan.

“Con el señor Cepillo, porque hoy la sociedad albaceteña es mucho mejor por personas como tú, por ‘Los Guachis’ y por todo el personal del Hospital General Universitario de Albacete, porque hay corazón, porque hay dedicación y, además, nos hace remover conciencias y corazones para que todos intentemos ser también, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, algo mejor y poder sumar”.

“También me quedo con Rafa Candel, un gran empresario que también ha paseado el nombre de Albacete y, como el resto de empresarios, ha aportado a la marca de la ciudad; él encarna los valores del empresariado albaceteño”.

“Y con María Rozalén; otra gran mujer, albaceteña que lo lleva a gala por todos los sitios, con su voz y sus composiciones; y aprovecho para anunciar que el día 9 de septiembre la tendremos en la Caseta de los Jardinillos junto a otras dos mujeres albaceteñas (Sofía Ellar y Julia Martínez) en el concierto ‘Corazonadas’”, ha señalado el primer edil de la ciudad.

Martínez Guijarro resalta la Sierra de Albacete y las figuras de Rozalén y del doctor Cepillo de entre el gran elenco de premiados por FEDA

Para terminar, también el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, encargado de clausurar el acto, se ha quedado con sus tres galardonados más especiales:

“Mención especial para las alcaldesas que representan a la Sierra del Segura, gracias por creer en el futuro de esa tierra, podéis contar con el Gobierno de C-LM porque, aunque ardieran 3.000 hectáreas, tenéis mucha belleza más que tenemos que poner en valor”.

“Al doctor Cepillo, porque gracias a personas como tú, los que creemos en la Sanidad Pública lo hacemos mucho más; de nada serviría destinar recursos si no existierais profesionales como tú que, además de profesionalidad, le ponéis verdadera vocación; tú lo haces de una manera especial y estás trabajando de una manera muy importante en tu compromiso por avanzar en la humanización de la Sanidad; siempre estaremos en deuda contigo”.

“A Rozalén, por presumir de su tierra allá por donde vas, y necesitamos que la gente que tenéis un reconocimiento social por vuestra trayectoria tenga ese compromiso con sus orígenes que tienes tú; gracias por ello, porque seguro que será así también en el mucho éxito que te queda todavía alcanzar en el mundo de la canción”, ha subrayado Martínez Guijjaro.

Como ven, acabamos como empezamos, porque las figuras del doctor Cepillo y a Rozalén se han abierto paso con su luz casi en cada discurso. Grandes referentes de un elenco de premiados que, un año más, ha dejado el escalafón de los ‘Sanjuanes’ de FEDA en alza, preparando ya la que será, el año que viene, nada más y nada menos que su vigésima edición.

SI lo desean, próximamente pueden visionar el vídeo con el reportaje elaborado junto a este texto sobre esta XIX de los Premios Empresariales San Juan entregados por la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA.

