Cabañero ha afirmado que “en algo estamos fallando como sociedad, porque está muy bien que nos juntemos para condenar cada episodio de violencia de género, cada asesinato machista, pero tenemos que hacer algo más. No basta que nos juntemos los poderes públicos y en ese sentido debemos ser autocríticos”.

“Debemos –dijo- estar fallando en educación, en la prevención de los delitos de violencia de género, cuando en lo que va de año nos hemos despertado ya demasiados días teniendo que lamentar un nuevo asesinato machista. Creo que –añadió- que algo tenemos que hacer, yo no sé si es un gran pacto de Estado u otra iniciativa, pero lo que no podemos es seguir permaneciendo impasibles porque esto es un problema que afecta a toda la sociedad, no es un problema que solo afecte a las mujeres, sino a una sociedad enferma que en demasiadas ocasiones tiene que lamentar que haya mujeres que son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres y ante eso nos tenemos que rebelar, nos tendremos que sentar y poner soluciones”.

En nombre de la Diputación el presidente mandó el pésame a los familiares de estas dos víctimas y a todo el pueblo de Bienservida porque estos días de luto van a ser muy duros para este municipio como para el resto de la toda la provincia.

Al acto además del presidente de la Diputación, asistieron los diputados y diputadas socialistas María José Vázquez, María Victoria Leal, Luis Miguel Atiénzar, los vicepresidentes Agustín Moreno y Ramón García, la diputada de IU-Ganemos, Victoria Delicado, además de la diputada provincial de Sanidad, Servicios Sociales y Mujer, Nieves García, que se desplazó esta mañana a Bienservida para asistir a los actos de condena organizados por el ayuntamiento de esta localidad.