El portavoz municipal socialista le reprochó a Javier Cuenca el hecho de que a los Presupuestos del Ayuntamiento de Albacete les “falta agradecimiento, porque si ahora no tenemos, por ejemplo, que consignar una partida de 200.000 euros para sufragar los comedores escolares es porque el Gobierno de Castilla-La Mancha ha asumido esta responsabilidad”.

El Pleno Municipal aprobó esta mañana los Presupuestos de 2017, con las abstenciones de los grupos municipales del PSOE y Ganemos y el voto favorable de PP y Ciudadanos, y en los que el PSOE, tal y como expuso su portavoz municipal, Modesto Belinchón, durante su intervención ha logrado introducir 14 enmiendas con las que se da respuesta a las necesidades, anhelos y expectativas de la ciudadanía.

Asimismo, Modesto Belinchón expresó su satisfacción por el hecho de que “lo hemos vuelto a hacer, consensuar y dialogar para construir” y dirigiéndose al alcalde de la ciudad le advirtió que esta actitud “le traslada una enorme responsabilidad, responder a la confianza que hemos depositado en usted y que exige que no puede seguir parapetado bajo ese mantra que le lleva a no cumplir las mociones que no apoya el PP y, en consecuencia, no respetar la voluntad democrática de la mayoría”.

El portavoz socialista también lamentó la circunstancia de que “este Ayuntamiento sigue atenazado por la Ley de Racionalización de las Administraciones públicas del PP, padeciendo los efectos de esa enorme trampa que ustedes llamaron ajuste, cuando en realidad no era otra cosa que una excusa para rescatar bancos, pues están impidiendo que cuando se produce una buena ejecución presupuestaria y se cierra un ejercicio con superávit éste se devuelva a los ciudadanos, a través de más y mejores servicios, sino que, por el contrario, se sigue destinando a rescatar instituciones financieras”.

No obstante, prosiguió Modesto Belinchón, “si bien es cierto que las medias verdades e incumplimientos del señor Cuenca y sus concejales impiden nuestro voto favorable, no podemos votar en contra de un Presupuesto en el que nos vemos reflejados, porque su rostro tiene muchos gestos del PSOE y contempla reivindicaciones que la ciudadanía nos pidió en mayo de 2015, comenzando por un ejercicio de responsabilidad para poner por delante de todo, independientemente de la coyuntura política de cada fuerza política, que mirásemos a los ojos de la gente y viéramos sus necesidades”.

En este punto, Modesto Belinchón volvió a interpelar a Javier Cuenca para reprocharle que a los Presupuestos del Ayuntamiento de Albacete les “falta agradecimiento, porque si ahora no tenemos, por ejemplo, que consignar una partida de 200.000 euros para sufragar los comedores escolares es porque el Gobierno de Castilla-La Mancha ha asumido esta responsabilidad”.

Del mismo modo, Belinchón lamentó que el alcalde, que “cada vez que tiene ocasión alude a que el Plan de Empleo municipal contempla más de 1.000 contratos, se olvida que si bien el esfuerzo del Ayuntamiento es importante, más de 4 millones de euros, el del Gobierno que preside Emiliano García-Page es aún mayor, para paliar la dramática situación de desempleo que tenemos en nuestra ciudad”.

Belinchón prosiguió señalando que “nosotros hemos puesto la voluntad, ahora quien tienen que desarrollar la acción de gobierno es usted, señor Cuenca, sea responsable y cumpla con su obligación, para que no tengamos que volver en diciembre del año que viene a reprocharle que hay partidas sin ejecutar y mociones aprobadas por la mayoría sin cumplir. Porque de ser así, habremos hecho solo un camino a medias y defraudado las expectativas de la ciudad. Si lo hacemos juntos obtendrá la colaboración de este Grupo Municipal, si no nos tendrán en frente”.

14 enmiendas con una reestructuración presupuestaria de 726.0000 euros

En el marco de su primera intervención, el portavoz del Grupo Municipal Socialista detalló el contenido y finalidad de las 14 enmiendas que el PSOE ha logrado introducir en los Presupuestos y que suponen una reestructuración presupuestaria cifrada en 726.000 euros.

Enmiendas, precisó Belinchón, que responden “a cuatro ejes prioritarios para el PSOE: Consolidar los servicios sociales, que consideramos esenciales para garantizar los derechos de los hombres y mujeres que viven en esta ciudad; profundizar en el concepto de participación ciudadana e implementar los sistemas que la favorezcan; recuperar y crear nuevas infraestructuras; y alentar el crecimiento del empleo y la competitividad económica, incluyendo un apoyo específica a los profesionales autónomos”.

El portavoz municipal socialista precisó que las enmiendas de índole social harán posible que se dote con 20.000 euros a la partida para el desarrollo de un Plan contra la Violencia Machista, que el Equipo de Javier Cuenca pretendía reducir; así como la consignación de una partida de 5.000 euros para financiar un programa de prevención de drogodependencia en menores y jóvenes y otros 25.000 euros, para el mantenimiento del programa de Aula Matinal, porque “si bien es cierto que hoy, gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha, los comedores escolares de la ciudad están garantizados, no lo es menos que el Ayuntamiento no puede renunciar a su responsabilidad y una buena manera de hacerlo es a través de las Aulas Matinales, que cumplen una doble función, facilitar la conciliación laboral y familiar y garantizar que los más pequeños efectivamente desayunen”.

En este punto, Belinchón desgranó el contenido de un conjunto de medidas para favorecer la cultura y alentar la consolidación de una industria cultural, entre las que figura la creación de una partida específica para apoyar el Festival de Cine Independiente ABYCINE, con una dotación de 6.000 euros; el aumento en 73.000 euros de la aportación municipal a Cultural Albacete, que permitirá, obviamente, mejorar nuestra capacidad de programación; así como la consignación de otros 10.000 euros para este mismo concepto en las nueve pedanías de la ciudad; y la financiación de un convenio, valorado en 10.000 euros, con EA! Teatro, para el desarrollo de una escuela de teatro dirigida a jóvenes.

También en el ámbito juvenil, el PSOE ha presentado una enmienda para crear una partida presupuestaria, dotada con 10.000 euros, para favorecer el asociacionismo y la participación juvenil en la ciudad.

Y con el objetivo de contribuir y facilitar la participación ciudadana, el Grupo Socialista ha registrado una enmienda para aumentar en 200.000 euros el montante total del Presupuesto Participativo, que de esta forma tendrá una cuantía final de casi un millón de euros, que se distribuirán recogiendo las aportaciones de los agentes sociales, canalizadas a través del Consejo Social y de la Sostenibilidad. A la que se sumaría una enmienda, con una aportación de 10.000 euros, para desarrollar la plataforma tecnológica que facilite la participación individual de toda la ciudadanía.

En el ámbito económico y de mejora de la competitividad de la ciudad, el PSOE ha propuesto la creación de una partida económica con 15.000 euros, para la celebración de un Congreso Nacional de Suelos Industriales, que contribuiría a difundir las posibilidades y el potencial de los cuatro parques empresariales de la ciudad, así como la creación de una tarifa plana en la zona azul para vehículos industriales de autónomos, a la que se destinarían 15.000 euros.

Por último, Modesto Belinchón informó sobre dos enmiendas más, una cifrada en 47.000 euros y la segunda en 300.000, que se destinarían íntegramente al IMD para garantizar el mantenimiento de su red de infraestructuras deportivas.