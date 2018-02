La tecnología avanza a una velocidad sin precedentes, está cambiando la manera de fabricar, comprar y relacionarse. ¿Están preparadas nuestras empresas para vender a los nuevos tipos de clientes? El laboratorio ha estado organizado por las Áreas Internacional y de Innovación de FEDA, desde su pertenencia a la Enterprise Europe Network, y contó con la colaboración de BBVA, e instituciones tan importantes a nivel regional como IPEX y CECAM, bajo la dirección técnica de la Asociación de Importadores y Exportadores de Albacete, ADIEX.

El ponente repasó de manera ágil, dinámica y muy clara todos los avances tecnológicos actuales en el mercado y lanzó mensajes abiertos a los asistentes: “Robótica, automatización de procesos con inteligencia artificial, chat bots, estamos dejando que las máquinas tomen decisiones que antes tomábamos nosotros, y ya no es ciencia ficción”.

El Laboratorio despertó un debate interesante entre las 25 pymes y autónomos participantes, el uso de la creatividad, intangibles y la personalización como factores diferenciales se hacen fundamentales en un mercado que va a una velocidad muchas veces superior a la de la planificación propia de la empresa. La conclusión principal de los asistentes es que la innovación debe centrarse en el cliente. En palabras de Jimmy Pons “vivimos en un mundo VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo) donde lo único seguro es el cambio constante”.

La innovación no surge por sí sola, y requiere además del importante proceso creativo, de liderazgo, planificación y ejemplo por parte del equipo de dirección de las empresas, sino pierde impacto y genera incertidumbre en los equipos de trabajo.

Dentro de la estructura Qué, Como, y Porqué, hay que empezar con el Por qué, y aquí la inteligencia emocional juega un papel importante no solo de cara al cliente sino a la propia pyme. Los participantes desarrollaron ejercicios propios en los que intercambiaron sus experiencias con el ponente. El Laboratorio ha sido evaluado con puntaje muy alto 9,09/10, ha sido muy dinámico y de impacto y, por sobre todo, ha dejado mensajes claros y herramientas de gestión de la innovación.

Frases de Jymmi Pons, sobre las que se desarrollaron ideas dentro del Laboratorio FEDA INNOVACIÓN.

“Nacen nuevos actores inesperados, ¿nos estamos preparando para ello?”.

“¿Y qué hacen normalmente las empresas tradicionales frente a los cambios? ¿Te aferras a tu zona de confort con uñas y dientes?”.

“Innovar y diferenciarse desde el primer momento. Debemos integrarlo en el ADN Empresarial”

“Una marca es mucho más que un logo y una identidad corporativa. Hay que hacer Brandig”.

“No todo está inventado, pero tampoco todo vale. Estructura tu modelo, desarrolla una ficha de proyecto con plazos y seguimiento”.

“Si tu empresa es pequeña es importante fomentar el talento y la colaboración interna y externa”.

“No exijas sacrificios a tu cliente, lo perderás fácilmente”.

La innovación no es una moda, ha estado instaurada en la sociedad desde siempre, solo que ahora hay más velocidad y más tecnología, es fácil quedarse atrás en el mercado, sin embargo no se trata solo de tecnología, se trata de cambio de mentalidad, procesos y toma de decisiones. En el mundo de hoy habrá dos tipos de empresas: las ágiles y las muertas. No es fácil, pero hay que empezar. Investigar, probar, conocer nuevos entornos y evaluar el mejor momento de emprender cambios que agilicen y mejoren el servicio al cliente.

Fuente: FEDA