Los de Ramis no tardaron en crear ocasiones de gol en el área del Granada, aunque no llegarían a buen fin durante los primeros 45 minutos de la primera parte, que finalizaría con el marcador a 0.

La segunda mitad comenzaría sin cambios y ya con un mayor dominio por parte del Granada. No tardaron en llegar los primeros cambios para el Albacete que incorporaba al terreno de juego a Susaeta por Álvaro Peña y a Acuña por Rey Manaj. El Granada también haría cambios en sus filas, con la salida de Adrián Ramos en el minuto 73 de partido, que sería el encargado de inaugurar el marcador para su equipo haciendo el 0 a 1 en el 75.

Partido del Albacete Balompié contra el Granada CF de la Liga 123 celebrado el lunes 20 de mayo de 2019. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

El Granada se quedaba con 10 jugadores en los últimos minutos de partido tras la expulsión de San Emeterio, aunque ni eso hizo que el Alba pudiera empatar el encuentro que finalizaba con un 0 a 1, primer partido que el Albacete Balompié perdía en casa.

El Osasuna ya es equipo de Primera y el Granada lo será el próximo domingo, si gana al Cádiz.

Diego Martínez: “Este equipo siempre se ha mostrado competitivo, valiente y con la creencia de que podíamos ganar el partido, enhorabuena a los jugadores”

Al término del encuentro, el entrenador del Granada, Diego Martínez, felicitaba al Osasuna por su ascenso y se mostraba contento con la victoria en un “partido difícil ante el Albacete, que ha perdido por primera vez en su casa”, y porque el Granada está matemáticamente en play off, algo “muy importante porque habla de lo que ha hecho el equipo.

“Necesitamos sumar 3 puntos más en Los Cármenes”. Aun así, ha afirmado que “este equipo siempre se ha mostrado competitivo, valiente y con la creencia de que podíamos ganar el partido, enhorabuena a los jugadores”.

Ramis: “El resultado no es justo” ya que “hoy he visto un equipo muy potente, me ha sorprendido de hasta dónde podía llegar a nivel colectivo”

Posteriormente Luis Miguel Ramis se mostraba orgulloso “del trabajo colectivo del equipo, que ha conseguido apaciguar las virtudes del Granada. Lo hemos intentado todo dentro de nuestras posibilidades”. Ramis ha señalado que “el resultado no es justo” ya que “hoy he visto un equipo muy potente, me ha sorprendido de hasta dónde podía llegar a nivel colectivo”.

Ramis ha agradecido el apoyo que la afición ha mostrado al equipo durante toda la semana. “Hoy era una fiesta para nosotros, toda la semana la hemos disfrutado, el estadio hoy estaba precioso, han empujado, es un privilegio. Nos tenemos que ir contentos con la actitud de la gente que ha visto un equipo poderoso”.

Álvaro Peña: “El partido ha sido muy completo, el equipo lo ha dado todo en el campo, empujado por la afición”

El jugador del Albacete Balompié, Álvaro Peña, comparecía ante los medios de comunicación señalando que “el partido ha sido muy completo, el equipo lo ha dado todo en el campo, empujado por la afición. En partidos como hoy se ha visto que el equipo da un plus que se necesita de cara al play off”.

Álvaro Peña ha agradecido a la afición “el ambiente que se ha vivido en el Carlos Belmonte” y en especial la ovación final que han dedicado al equipo. “Hay que sacar las cosas positivas, que han sido muchas y de cara al play off, aprender de esos pequeños errores que marcan partidos como estos”, concluía el jugador del Alba.

Gentiletti: “Nos merecíamos ganar, pero el fútbol es así”

Santi Gentiletti finalizaba el turno de intervenciones señalando que el equipo se encuentra “con optimismo porque hemos hecho un gran partido. Nos merecíamos ganar, pero el fútbol es así”.

El jugador del Alba ha apuntado que “nos vamos con el sabor amargo de que podíamos haber ganado el partido tranquilamente” aunque ha afirmado que “tenemos el optimismo de seguir peleando hasta el final, de buscar el ascenso. Pelearemos hasta que tengamos posibilidades matemáticas. Es muy importante el respaldo de la afición”.

