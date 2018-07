13 de julio de 2018 - La primera fase de las obras del proceso de peatonalización del centro de Albacete terminará la próxima semana con el asfaltado de las calles afectadas. Así lo ha puesto de manifiesto el concejal de Obras Públicas e Infraestructuras, Julián Garijo, que ha hecho público en el día de hoy los cortes de calles al tráfico rodado de la próxima semana.

En primer lugar, el concejal ha querido pedir disculpas una vez más a los ciudadanos por las molestias ocasionadas por unas obras “que cuando estén terminadas supondrán un cambio muy significativo a la fisonomía del centro de Albacete”.

El edil ha detallado pormenorizadamente las actuaciones a realizar derivadas de la última de las reuniones periódicas de coordinación de obra a la que ha asistido personalmente acompañado además por técnicos de los servicios municipales afectados como la recogida de basuras, movilidad urbana o infraestructuras entre otros, y la empresa que está ejecutando las obras.

En cuanto al fresado de la capa de rodadura actual y posterior asfaltado de las obras de la fase I, Julián Garijo ha comentado que será el final de estas obras salvo remates posteriores que ya no causarán apenas molestias, y ha detallado los cortes de calles que se efectuarán considerando además que el asfalto a aplicar por ser de un tipo especial que reduce el ruido con la rodadura de los vehículos debe permanecer 24 horas sin tránsito de vehículos para que enfríe la mezcla adecuadamente, que serán los siguientes:

c/ Tesifonte Gallego: Cortada el martes 17 por la tarde y posibles cortes puntuales e intermitentes el sábado 21.

c/ Tinte (tramo entre c/ Tesifonte Gallego y c/ Rosario ): Cortada desde el jueves 19 hasta el domingo 22

c/ Marqués de Villores (tramo entre c/ Tinte y c/ Octavio Cuartero ): Cortada desde el miércoles 18 hasta el sábado 21

c/ Carnicerías (tramo entre c/ Albarderos y c/ Tinte): Cortada desde el martes 17 por la tarde hasta el viernes 20

Además de estas actuaciones finales en la fase I de obras, ha resaltado el concejal, continúan a buen ritmo las correspondientes a la siguiente fase, donde se está haciendo todo lo posible para reducir los plazos de ejecución previstos que era de tres meses aprovechando así el periodo de menos población en la ciudad, que es el mes de agosto. Las calles afectadas por esta nueva fase, en los próximos días estarán cortadas al tráfico rodado del siguiente modo:

c/ Dionisio Guardiola (entre c/ Tesifonte Gallego y c/ Teodoro Camino): Actualmente cortada hasta el viernes 3 de agosto

c/ Dionisio Guardiola (entre c/ Teodoro Camino y c/ Nueva): Actualmente cortada hasta el viernes 10 de agosto

c/ Teodoro Camino (entre c/ Dionisio Guardiola y avda. España): Actualmente cortada hasta el viernes 3 de agosto

c/ Teodoro Camino (entre c/ Dionisio Guardiola y c/ Tinte): Actualmente cortada hasta el viernes 24 de agosto

c/ San José de Calasanz: Actualmente cortada hasta el viernes 3 de agosto