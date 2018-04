Miércoles 2 – 18,30 y 20,30 h

Festivales: Rizoma

LOS OBJETOS AMOROSOS (2016)

España / VOC / 115´· Dir.: Adrián Silvestre · I.: Laura Rojas, Nicole Costa

Luz emigra a Italia en busca de un futuro mejor, dejando en Colombia a su hijo de dos años con su familia. Sin embargo, su sueño europeo se trunca y se convierte en una serie de desgracias. Inesperadamente conoce a Fran, una persona que le rompe todos los esquemas. FESTIVAL RIZOMA: MEJOR PELICULA / SEVILLA: PREMIO DE LA CRÍTICA.

Jueves 3 – 18,15 y 20,30 h / Viernes 4 – 18,00 · 20,15 y 22,30 h

Cine y Periodismo

LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO (The Post, 2017)

EEUU / VOSE / 115´· Dir.: Steven Spielberg · I.: Meryl Streep, Tom Hanks

Katherine Graham, primera mujer editora del diario The Post, y su director intentan relanzar un periódico en decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al New York Times y luchar contra el intento de la administración Nixon de restringir la primera enmienda… NOMINADA OSCAR MEJOR PELÍCULA Y MEJOR ACTRIZ.

Sábado 5 – 18,00 · 20,15 y 22,30 h / Domingo 6 – 18,15 y 20,30 h

Ustedes la han querido

CALL ME BY YOUR NAME (2017)

Italia-Francia / VOSE / 130´· Dir.: Luca Guadagnino · I.: Timothée Chalamet, Armie Hammer

Elio Perlman, un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia, holgazaneando, escuchando música y nadando hasta que un día el nuevo ayudante de su padre llega a la gran villa. GANADORA OSCAR MEJOR GUIÓN ADAPTADO: James Ivory.

Martes 8 - 20,30 h

Cita Solidaria

LA PUERTA DE NO RETORNO (2011)

CON LA PRESENCIA DE SANTIAGO A. ZANNOU, DIRECTOR DE LA PELÍCULA. COLOQUIO POSTERIOR.

España / VOC / 90´· Dir.: Santiago A. Zannou · I.: Alphonse Zannou

Alphonse viaja a Benín, su país natal, cuarenta años después de su partida. En este viaje de redención, Alphonse buscará la reconciliación con su única hermana viva, pero también el perdón de sus antepasados, con la esperanza de cerrar por fin las heridas del pasado.

Miércoles 9 –18,30 y 20,30 h

Mayo del 68

SOÑADORES (The Dreamers, 2003)

Reino Unido / VOSE / 120´· Dir.: Bernardo Bertolucci · I.: Eva Green, Michael Pitt

París, 1968. Isabelle y su hermano Theo, solos en la ciudad mientras sus padres están de viaje, invitan a su apartamento a Matthew, un joven estudiante americano, al que han conocido en un cine. Una vez en casa, establecen unas reglas para conocerse mutuamente.

Jueves 10 – 18,30 y 20,30 h

Fe en el cine

UNA BOLSA DE CANICAS (Un sac de billes, 2017)

Francia / VOSE / 110´· Dir.: Chistian Duguay · I.: Dorian Le Clech, Patrick Bruel, Christian Clavier

Maurice y Joseph son dos jóvenes hermanos judíos que viven en la Francia ocupada por los nazis. Para salvarse, deberán abandonar a su familia, pero tramarán un plan para volver a reunirse con ella y esquivar a sus enemigos.

Viernes 11 – 18,30 y 20,30 h / Sábado 12 – 18,30 · 20,30 y 22,15 h

Cine con Ñ

QUE BAJE DIOS Y LO VEA (2018)

CON LA PRESENCIA DE CURRO VELÁZQUEZ, DIRECTOR DE LA PELÍCULA. COLOQUIO POSTERIOR EN LA SESIÓN DEL VIERNES A LAS 20,30 h.

España / VOC / 95´· Dir.: Curro Velázquez · I.: Karra Elejalde, Macarena García, “El Langui”

Narra la historia de un monasterio en quiebra, cuya única oportunidad de salvación está en ganar la “Champions Clerum”, un torneo de fútbol europeo sólo para religiosos. El problema es que en esa congregación no juega al fútbol “ni Dios”.

Domingo 13 – 12,00 y 17,30 h

Filmo en Familia

LA VIDA DE CALABACÍN (Ma vie de courgette, 2018)

Suiza-Francia / Doblada / 66´· Dir.: Claude Barras

Calabacín es un niño huérfano muy valiente que llega a la casa de acogida. Con la ayuda de sus nuevos amigos, Calabacín aprende a confiar, encuentra el verdadero amor y una nueva familia. NOMINADA OSCAR MEJOR PELÍCULA ANIMADA.

Domingo 13 – 18,45 y 20,30 h

Centenario: María Luisa Ponte

CANCIÓN DE CUNA (1994)

España / VOC / 100´· Dir.: José Luis Garci · I.: Fiorella Faltoyano, Amparo Larrañaga, Alfredo Landa

Cuando a las puertas de un convento de clausura aparece un cesto con una niña dentro, las monjas sienten despertar su instinto maternal. La superiora y el médico del pueblo, que es el único hombre autorizado a entrar allí, llegan a un acuerdo: él adoptará a la niña, pero se la entregará a las monjas para que la eduquen. GANADORA GOYA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO (María Luisa Ponte)

Martes 15 – 20,30 h

Cine y Periodismo

GOOD MORNING, VIETNAM (1987)

EEUU / VOSE / 120´· Dir.: Barry Levinson · I.: Robin Williams, Forest Whitaker

Vietnam. 1965. El pinchadiscos Adrian Cronauer, es enviado a Saigón para trabajar en la emisora del ejército norteamericano. Cronauer es pura dinamita: sus comentarios irreverentes y críticas al gobierno le hacen ganarse el favor de las tropas y la enemistad de sus superiores. GLOBO DE ORO MEJOR ACTOR.

Miércoles 16 – 18,00 y 20,30 h

Jornadas Amnistía Internacional

MAREA HUMANA (Human Flow, 2017)

EEUU-Alemania / VOSE / 120´· Dir.: Ai Weiwei

Un viaje épico conducido por el artista renombrado internacional Ai Weiwei, que da una expresión visual de gran alcance a la migración humana masiva de más de 65 millones de personas. PONENCIA PREVIA EN LA SESIÓN DE LAS 20,30 h.

Jueves 17 – 18,30 y 20,30 h

Fe en el cine

LO QUE DE VERDAD IMPORTA (The Healer, 2017)

España / VOSE / 112´· Dir.: Paco Arango · I.: Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce

Cuando Alec está a punto de quebrar, un familiar que nunca supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas económicos a cambio de que se traslade un año a Canadá, el lugar de origen de sus antepasados.

Viernes 18 / Sábado 19 - 18,15 · 20,30 y 22,30 h

Ustedes la han querido

C´EST LA VIE (Le sens dela fête, 2017)

Francia / VOSE / 115´· Dir.: Nakache y Toledano · I.: Jean-Pierre Bacri, Vincent Macaigne

Una boda de lujo en un castillo francés del siglo XVIII se les va de las manos a sus responsables. La película narra los entresijos de la boda desde la perspectiva del personal de cátering, el fotógrafo y el DJ. NOMINADA GOYA MEJOR PELÍCULA EUROPEA / NOMINADA 10 PREMIOS CÉSAR.

Domingo 20 – 18,15 y 20,30 h

Mayo del 68

DESPUÉS DE MAYO (Après mai, 2012)

Francia / VOSE / 122´· Dir.: Olivier Assayas · I.: Lola Créton, Dolores Chaplin

Gilles, un joven estudiante de 18 años, está inmerso en la efervescencia política y creativa de su época, marcada por los recientes cambios sociales propiciados por el Mayo del 68. Como sus compañeros, se debate entre el compromiso radical y sus aspiraciones más personales.

Martes 22 - 20,30 h

Cine y Psicología

GORDOS (2009)

España / VOC / 115´· Dir.: Daniel Sanchez Arévalo · I.: Antonio de la Torre, Pilar Castro

“Gordos” es una comedia dramática coral que gira en torno a una terapia de grupo, de gente con problemas relacionados con la obesidad. NOMINADA 8 GOYAS. GANADORA ACTOR DE REPARTO (Raúl Arévalo).

Miércoles 23 -18,30 y 20,30 h

Cine y Psicología

DÍAS DE VINO Y ROSAS (Days of wine and roses, 1962)

EEUU / VOSE / 115´· Dir.: Blake Edwards · I.: Jack Lemmon, Lee Remick

Joe, relaciones públicas, conoce durante una fiesta a la bella Kirsten. La muchacha se muestra cautelosa al principio, debido a la afición de Joe a la bebida, pero después sucumbe ante su simpatía y se casa con él. SAN SEBASTIAN: Mejor actor y mejor actriz.

Jueves 24 – 18,30 y 20,30 h

Cine y Periodismo

CIUDADANO KANE (Citizen Kane, 1941)

EEUU / VOSE / 119´· Dir.: Orson Welles · I.: Orson Welles, Joseph Cotton, Everett Sloane

Poco se puede añadir a la leyenda. “Ciudadano Kane” es, posiblemente, la mejor película de la historia del cine. Adéntrese de nuevo, o descubra por primera vez, la indagación en la vida de un hombre por descubrir el significado de su última y enigmática palabra antes de morir: Rosebud. GANADORA OSCAR MEJOR GUIÓN.

Viernes 25 – 18,30 y 20,30 h

Cine y Psicología

DESCONEXIÓN (Disconnect, 2012)

EEUU / VOSE / 115´· Dir.: Henry Alex Rubin · I.: Jason Bateman, Hope Davis

Historia sobre la incomunicación centrada en un grupo de personas en busca de conexiones humanas en el interconectado mundo actual de las redes sociales.

Viernes 25 – 22,30 h / Sábado 26 – 18,30 · 20,30 y 22,30 h

Cine y Psicología

MÚLTIPLE (Split, 2016)

EEUU / VOSE / 115´· Dir.: M. Night Shyamalan · Dir.: James McAvoy, Betty Buckley

A pesar de que Kevin le ha demostrado a su psiquiatra, la Dra. Fletcher, que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger, decidida a dominar a todas las demás, que le obligara a raptar a tres chicas adolescentes.

Domingo 27 – 18,00 y 20,45 h

Jim Jarmusch: La década prodigiosa

MYSTERY TRAIN (1989)

EEUU / VOSE / 105´ · Dir.: Jim Jarmusch · I.: Masatoshi Nagase, Steve Buscemi

La ciudad de Memphis acoge tres historias hipnóticas y vibrantes que tienen más que ver entre sí de lo que parece a primera vista.

Martes 29 - 20,30 h

Cine y Psicología

CANCIÓN EN LA NOCHE (2016)

CON LA PRESENCIA DE HERNÁN TALAVERA, DIRECTOR DE LA PELÍCULA. COLOQUIO POSTERIOR.

España / VOC / 68´· Dir.: Hernán Talavera

Antes de irse, él prometió hacer algo para compensarla a ella por su ausencia: esta película. Como un inventario de minúsculos eventos diarios, el film celebra la vida sencilla, las cosas pequeñas y el tiempo que transcurre.

Miércoles 30 -18,30 y 20,30 h

Cine y Psicología

ALANIS (2017)

Argentina / VOC / 82´· Dir.: Anahi Berneri · I.: Sofía Gala, Dante Della Paolera

Alanis es una trabajadora sexual, madre de un niño pequeño, que deberá pelear por hacerse un lugar en la sociedad. SAN SEBASTIAN: Mejor director y Mejor actriz.

COMENTARIOS AL PROGRAMA

Mayo nos adentra en el reencuentro con colaboraciones ya tradicionales en primavera: Fe en el cine, con la Diócesis de Albacete, nos trae títulos de indudable atractivo como la gala “Una bolsa de Canicas”. Otro tanto ocurre con el Colegio de Psicologia, que nos acercará un clásico del calibre de “Dias de Vino y Rosas”, mientras que la Asociación de Periodistas también coquetea con un clásico de clásicos: “Ciudadano Kane” mientras fija su mirada en un titulo tan reciente como “Los archivos del Pentágono”, de Steven Spielberg.

También colabora con nosotros Amnistía Internacional, que nos trae un título tan interesante como “Marea Humana”, mientras que el Festival Rizoma nos propone su última ganadora, la comprometida “Los objetos amorosos”.

Además, ofrecemos dos títulos solicitados por los usuarios, “Call me by your name”, deliciosa ganadora del Oscar al mejor guión, y la comedia francesa de trazo grueso pero eficaz “C´est la vie”, de los creadores de “Intocable”, y nos acercamos al cincuentenario de Mayo del 68 y su reflejo en el cine.

En cuanto a las visitas, este mes recibimos al ganador del Goya Santiago Zannou, que nos trae su muy personal “La puerta de no retorno” tras la que ofrecerá un coloquio con el público, como también hará Curro Velazquez con la proyección de su divertida comedia “Que baje Dios y lo vea”.

Por último, emprendemos un viaje por los clásicos de culto con “Excalibur”, de John Booman, nos acercamos a “La vida de Calabacín” para toda la famiia, y recordamos a María Luisa Ponte, en su centenario, con la película por la que ganó el Goya, “Canción de Cuna”.