“En algunas provincias ha habido un aumento significativo de militantes que entrarían, por decirlo suavemente, dentro de lo que la Ley Electoral General establece como fraude, cuando hay un aumento de más de 15%”, ha explicado el secretario de Organización del PSOE en la región, Jesús Fernández Vaquero, en una entrevista a Europa Press.

El responsable de Organización de los socialistas castellano-manchegos ha precisado que la afiliación al partido en Albacete quedó cautelarmente suspendida el 16 de diciembre, de modo que las registradas a partir de esta fecha “no deben entrar en el censo”.

Tras precisar que tanto el presidente provincial del PSOE en Albacete como el secretario de Organización están al tanto de este asunto, ha defendido haber actuado con “honestidad y siguiendo las reglas”. “Cuando entró la Gestora observamos la entrada de casi 200 afiliaciones sin ningún tipo control y sin cumplir requisitos: sin fotocopias, sólo una firma ilegible, el nombre y el DNI. Estaban metidas en un cajón y las tenía el anterior secretario de Organización César Luena”, ha recordado.

Dicho esto, ha añadido que mientras en el resto de provincias el incremento de la afiliación oscila entre “un dos, tres o un menos dos por ciento”, en Albacete se incrementó un 40 por ciento. “Tanto las fichas fraudulentas como ese aumento masivo le hacen sospechar a cualquiera de que hay un aumento intencionado de influir en las primarias”, ha criticado.

Ante esta tesitura, Fernández Vaquero planteó a la Gestora que hasta que se aclarase este aumento se admitiesen las que estaban, excepto las 200 ilegales, y que se paralizara cautelarmente la afiliación “para evitar que se siguiesen estos procesos masivos que llevarían a la locura”.

“La Federal mandará el censo a todas las localidades, y los militantes que entiendan que se ha lesionado sus derechos podrán reclamar a la Comisión de Garantías. Dicha comisión resolverá y elaborará la resolución definitiva para elaborar el censo”, ha zanjado el responsable de Organización socialista.

FUTURO DE GARCÍA-PAGE

Preguntado sobre si su futuro político está condicionado al resultado de las primarias, como ha indicado el secretario regional Emiliano García-Page, el numero ‘dos’ del PSOE en Castilla-La Mancha ha asegurado que la persona que ocupará la Secretaria Federal del partido “va a condicionar el futuro político de todos”.

“Hay más sintonía con un candidato que con otro. Es evidente que la situación para Page, Vaquero o cualquier alcalde no es lo mismo si gana Susana, Pedro o Patxi. Éste es un proyecto colectivo, te puedes sentir a gusto o no, y si no lo estás dar un paso atrás”, ha apuntado.

Dicho esto, y en referencia a García-Page, ha dicho que “todos” saben cuál es su opción”. “Si es la ganadora, pues se sentirá mucho más contento, realizado y con más intención y fuerza para seguir en ese proyecto centrado que representa su candidato”, ha dicho en referencia a Susana Díaz.

Respecto a la repercusión que tendría el regreso de Sánchez a la Secretaria General del partido, ha dicho no querer valorar esa opción “para no herir susceptibilidades de nadie”, y ha recordado que su apoyo es para Susana Díaz.

No obstante, ha señalado que el modelo que preconiza Pedro Sánchez, “en muchos aspectos, se esquina hasta parecerse a otras fuerzas políticas, más que a los socialistas de corazón”. Por contra, ha defendido que el modelo por el que aboga la líder andaluza “es el que ha mantenido siempre el PSOE en el país, y a pesar de los errores, representa un proyecto mayoritario de todos los socialistas”, ha concluido.