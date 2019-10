Bajo el lema ‘Ahora sí’ y, sobre todo, enormemente “ilusionados y esperanzados”, los y las socialistas de la provincia de Albacete han arrancado de manera oficial la campaña electoral hacia el 10N con la tradicional pegada virtual de carteles que, con el secretario general provincial al frente, ha reunido a un buen número de compañeros y compañeras que han querido arropar a quienes conforman las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado con sello albaceteño, “las mejores posibles – ha señalado Santi Cabañero - , porque están formadas por hombres y mujeres que conocen perfectamente la provincia y que la van a defender cada día”.

Pegada de carteles del PSOE en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Cabañero: “Frente a quienes, tramposamente, buscan la desmovilización, nosotros queremos que la ciudadanía se exprese en la libertad”

El líder de los y las socialistas de Albacete ha manifestado que el PSOE abre una “campaña limpia” en la que buscará llegar “hasta al último rincón de la provincia” buscando, por encima de todo, la movilización de la ciudadanía: “Estamos viendo cómo estos días hay partidos políticos que parece que apuestan por lo contrario: por la desmovilización, porque la gente se quede en su casa; incluso apuestan por campañas tramposas que llamen a la desmovilización…; nosotros no queremos nada de eso, nosotros queremos que la ciudadanía se exprese en la libertad”, ha señalado.

“Estamos convencidos de que este país necesita, ‘ahora sí’ (como dice nuestro lema), ponerse en marcha, continuar por la senda de progreso que inició el Gobierno de Pedro Sánchez y seguir con esas reformas que pusimos en marcha y que no pueden parar porque necesitan continuidad: hemos apostado por un Salario Mínimo Interprofesional digno, por revalorizar las pensiones, en definitiva, por llegar a aquéllas personas que peor lo pasan y que tienen que tener una esperanza”, ha resaltado.

Manuel González: “Mientras que otros sólo se dan golpes de pecho con lo español, se olvidan de los españoles… y no hay derecho”

También en esa línea, el cabeza de lista del PSOE al Congreso de los diputados por Albacete, ha asegurado que los y las socialistas piden el voto a la ciudadanía “con la cabeza bien alta” y con el orgullo que produce la certeza de que, detrás de todos y cada uno de los progresos sociales que ha habido en este país, está el sello socialista.

Aspirando, como mínimo, a igualar los resultados cosechados el 28 de abril en el territorio albaceteño (donde se alcanzaron 2 escaños en el Congreso y 3 representantes en el Senado), González Ramos ha puesto en valor “cuatro palabras clave” en política y que son, ha afirmado, la base del proyecto socialista: certidumbre, confianza, estabilidad y equipo.

“El único proyecto que genera certidumbre (de presente y de futuro) para este país es el del Partido Socialista, el de Pedro Sánchez; y la certidumbre es necesaria en política ante los retos de futuro que tenemos; desde luego, también es importante la confianza: que los ciudadanos, cuando depositen su voto, sepan que pueden confiar en un partido que está comprometido con las políticas hacia las personas que más lo necesitan; por supuesto, son igualmente necesarios conceptos como ‘estabilidad’ y ‘equipo’ y, quien puede ofrecer estabilidad, es el PSOE en el Gobierno que, además, tiene el mejor equipo, con hombres y mujeres de contrastado prestigio”, ha enumerado.

El cabeza de lista al Congreso ha recordado que “quien ha bloqueado la situación que tenemos es la derecha, la ultraderecha y Podemos”, y por eso no ha dudado en pedir el apoyo de la gente de manera alta y clara: “Apelamos a más votos, a que el partido y Pedro Sánchez salgan con más fuerza porque, mientras que otros sólo se dan golpes de pecho con lo español, se olvidan de los españoles… y no hay derecho: hay mucho por hacer todavía, es verdad que la crisis catalana la estamos gestionando muy bien, con firmeza y con moderación, pero España y los españoles tienen retos que no puede olvidar la políticas”, ha subrayado

Manuel Miranda: “Somos el único partido que tiene ‘la aguja’ para ‘coser’ tanto la brecha social como la territorial”

Por su parte, el candidato al Senado por la provincia de Albacete, Manuel Miranda, ha puesto en valor también la esencia del proyecto del PSOE, y ha avanzado que, como han hecho hasta ahora, estos días lo seguirán explicando por toda la provincia, “proponiendo avance y desbloqueo frente al retroceso y al bloqueo que plantean las derechas para este país”.

Así, Miranda ha señalado que “son muchas las medidas progresistas que están en nuestro programa para toda la ciudadanía” y, apuntando que el mejor aval es lo hecho hasta ahora, ha reiterado el llamamiento socialista: “Queremos seguir trabajando en esa línea, pero necesitamos el apoyo de la gente, su voto, para lograr una mayoría suficiente y potente y formar Gobierno”.

El candidato al Senado que concluido que el objetivo es claro: “Deseamos sacar este país adelante y ‘coser’, porque creo que somos el único partido que tiene ‘la aguja’ para ‘coser’ la brecha social que ha producido la crisis y esa brecha territorial que originan las políticas erróneas del Partido Popular y de parte de la política en Cataluña”.