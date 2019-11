El Secretario General, Santiago Cabañero , ha recordado que “hay personas, como las dependientes que no pueden esperar”, y el compromiso socialista es reducir en al menos el 75% estas listas de espera

La localidad serrana de Elche de la Sierra ha sido el lugar elegido para el inicio de campaña del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Albacete, un acto marcado por la ilusión y el optimismo en el que ha participado dos de sus candidatos al Congreso, Manuel González Ramos, María Luisa Vilches y Estefanía Escribano, así como el candidato al Senado Manuel Miranda, y el Secretario General de la Ejecutiva Provincial, Santiago Cabañero, acompañados por la alcaldesa de la localidad, Raquel Ruiz, y también por diferentes miembros de la Ejecutiva Provincial.

Cabañero ha explicado que inician la campaña “en el corazón de la Sierra del Segura, un municipio socialista, que ha depositado toda su confianza en este partido y comenzamos aquí para llegar a todos los puntos de la provincia”. En las últimas elecciones el PSOE se alzó con la victoria en 12 de los 11 municipios de esta comarca, con un apoyo de más del 75% en Elche de la Sierra y en esta cita los responsables socialistas han vuelto a sentir el calor de esta tierra, en una Casa del Pueblo abarrotada para la ocasión.

El Secretario General en la provincia de Albacete, ha defendido que tras las elecciones del 10 de noviembre tiene que poder formarse un gobierno que supere los bloqueos y que “se dedique a hacer política para quienes más lo necesitan porque hay muchas personas en este país que no pueden esperar a los caprichos de partidos que no tienen posibilidades de gobernar y están bloqueando una vez tras otra un gobierno”, ha defendido Cabañero. Al tiempo que ha reivindicado que el único partido capaz de hacerlo es el PSOE, y ha recordado que entre las personas que no pueden esperar más, se encuentran los dependientes, “que necesitan que se les reconozca su dependencia” y el compromiso de Pedro Sánchez es reducir en al menos un 75% las listas de espera de los beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependencia, ha destacado el responsable socialista.

Cabañero también ha pedido el voto frente a quienes defienden la abstención y ha dicho que “los grandes problemas de ese país o los resuelve el PSOE, como siempre ha hecho, o no los resuelve nadie”. Ha apuntado que “mientras la derecha se llena la boca de España y la vende siempre que puede; la izquierda, el PSOE, no la menciona tanto pero la defiende, mejorando la vida de las personas que más lo necesitan”.

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso, González Ramos, ha llamado a la movilización de la izquierda “porque España necesita un gobierno fuerte y coherente”. Ha dejado claro que a partir del 10 de noviembre acabará el bloqueo político. “Estamos convencidos que con el voto mayoritario al Partido Socialista, comenzará un periodo de estabilidad, necesario para seguir aplicando las políticas que este país necesita”, ha remarcado el candidato. Ha continuado explicando, a modo de ejemplo, “y por lo que suponen en esta sierra y en esta provincia”, medidas como la recuperación de la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras de personas dependientes “en su mayoría mujeres que se han beneficiado de estas políticas encaminadas a conseguir un empleo digno para mucha gente”. En esta línea, ha señalado que el “PSOE quiere gobernar el presente para construir el mejor futuro posible con argumentos de peso”.

Votar con la cabeza alta’

Durante su intervención, el candidato al Senado, Manuel Miranda, ha pedido a todos y a todas que salgan a votar “con la cabeza muy alta, con memoria y responsabilidad”. El que fuera director provincial de Agricultura, ha destacado que sobran los motivos para volver a confiar en Pedro Sánchez. “Somos un partido que lleva en el ADN la igualdad y queremos volver a ganar para que poner en marcha este país para quienes más nos necesitan”. Del mismo modo, la número dos al Congreso, María Luisa Vilches, ha insistido en que “es el momento de sacar el orgullo socialista porque este partido ha llevado a cabo las mejores políticas sociales que se han efectuado en España”. Además, ha defendido que “no es el momento de dividir o separar, sino de afrontar los retos y superar los retrasos de los gobiernos del PP, para trazar un futuro mejor para nuestros hijos e hijas”.

También la alcaldesa de la Elche de la Sierra, Raquel Ruiz, que gobierna con nueve de los once concejales, ha apuntado que “hay que salir a pedir el voto, para que ningún progresista se quede en su casa, porque el día 10 de noviembre nos jugamos el modelo de país que queremos”.