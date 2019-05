El candidato socialista a la Alcaldía de Albacete, Emilio Sáez, presentó este miércoles oficialmente el Programa Electoral del PSOE, que está formado por “420 medidas, para reactivar la ciudad de Albacete, para diseñar un Albacete siempre adelante y que han sido consensuadas con la ciudad”, subrayó Sáez.

Consensuadas con la ciudad, precisó, porque “son el fruto de las reuniones que hemos mantenido desde el pasado mes de octubre con más de 400 colectivos, entidades y organizaciones y en las que han participado cerca de 2.500 personas. De ellas ha salido un diagnóstico compartido de las necesidades y los grandes retos a los que debe dar respuesta Albacete para salir del estado de parálisis en el que se encuentra y las soluciones y proyectos para hacerlo posible”.

Asimismo, Emilio Sáez incidió en el hecho de que este programa electoral se ha realizado “de la mano de la participación, porque en el PSOE no entendemos otra forma de trabajar, porque juntos somos más, pero también mejores y por lógica, pues nadie conoce mejor la solución a sus problemas que aquellos y aquellas a los que afectan”.

Este documento y sus 420 medidas para hacer realidad ese Albacete siempre adelante, que ya se encuentra disponible en la web del PSOE de Albacete (http://web.psoe.es/source-media/000000719000/000000719199.pdf), tal y como significó Emilio Sáez, “más que un programa electoral, es un contrato con la ciudadanía de obligado cumplimiento y, además, realizable, porque no hay ni una sola medida, no alberga ni una sola propuesta, que no tenga encaje dentro del Presupuesto municipal y nuestra capacidad de gestión”.

En este punto, el candidato socialista a la Alcaldía informó que el Programa Electoral Socialista tendrá una versión en sistema Braille, para facilitar su acceso a él a las personas ciegas y otra versión redactada para su lectura fácil y empleando pictogramas, para personas con discapacidad cognitiva.

Lo primero, las personas

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Emilio Sáez destalló algunas de las medidas dque conforman este programa electoral, comenzando por el bloque que en este documento aparece recogido bajo el epígrafe ‘Lo primero, las personas’, y del que destacó los compromisos para destinar el 10% del Presupuesto Municipal al área de Acción Social a lo largo de los próximos cuatro años; así como fomentar, a través de las empresas que contratan con el Ayuntamiento, el empleo de las personas con discapacidad, la igualdad laboral entre mujeres y hombres, el respeto al medio ambiente y el mecenazgo cultural y deportivo; financiar anualmente 1.000 becas para niños/as en comedores escolares, y garantizar el servicio de aula matinal en la ciudad; y a poner en funcionamiento una Oficina Municipal de Accesibilidad Universal, pues “queremos que Albacete sea una ciudad accesible a todas las personas que viven en ella y en condiciones de igualdad”, aseveró Saéz.

En lo que concierne al área denominada ‘Hacia una economía productiva’, Emilio Sáez aludió a las medidas que contemplan la instalación en Albacete de una Plataforma Logística Intermodal; para crear empleo y actividad económica en torno a la industria logística; e impulsar políticas de empleo que mejoren la formación y las oportunidades de las personas desempleadas, sin olvidarnos de apoyar el emprendimiento en Albacete, dinamizar e invertir en los polígonos industriales y favorecer la atracción de nuevas empresas a la ciudad.

La ciudad decide

Del área englobada bajo el título ‘La ciudad decide’, Emilio Sáez aludió a su compromiso para aumentar la participación ciudadana, convocando un pleno ciudadano para evaluar la Feria, un Foro Abierto anual para que la ciudadanía audite el cumplimiento del programa electoral y mecanismos para que la ciudad pueda participar en la elaboración de los presupuestos. Además, cada concejal del equipo de gobierno será también concejal-responsable de un distrito de la ciudad.

A continuación, el candidato socialista se refirió al bloque ‘La educación, la cultura y el deporte hacen ciudad’, que contempla organizar, con motivo de la celebración de las Fiestas de San Juan, el Festival Internacional de música nocturna ‘Antorchas’; la ejecución de un Plan de Mejora de todas las Instalaciones Deportivas Municipales, para ponerlas a punto en el plazo de cuatro años; e iniciar el trabajo para la construcción de un nuevo espacio multiusos, que tenga capacidad suficiente para albergar grandes eventos deportivos, culturales, musicales y expositivos.

En el área que recoge las medidas para hacer de ‘Albacete, una ciudad sostenible y saludable’, Emilio Sáez destacó la sustitución, de forma progresiva, de la flota de vehículos municipales por otros no contaminantes, así como a alentar su uso entre la ciudadanía; a través de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o descuentos en la zona azul; y la elaboración de un Plan Director de la Bicicleta, para fomentar su uso y mejorar tanto el carril bici como el servicio de préstamo.

Por último, en el área que aglutina las medidas para construir ‘Un nuevo modelo de ciudad’, Emilio Sáez se refirió al compromiso para volver a construir vivienda pública adaptada a la realidad demográfica de Albacete y sus pedanías, con una importante dotación de viviendas en régimen de alquiler; y a la adecuación de los solares ubicados en el casco urbano a modo de plazas, zonas verdes o espacios libres provisionales.

Todas estas medidas, concluyó Emilio Sáez, “requieren una mayoría que permita la toma de decisiones y la agilidad en las respuestas a las demandas sociales. Por ello, los socialistas pedimos la confianza de la ciudadanía, para rescatar lo perdido, regenerar las instituciones y hacer avanzar a esta ciudad”.

