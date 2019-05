La Casa del Pueblo de Albacete ha vivido otra gran noche electoral apenas un mes después de la amplia victoria cosechada en las Generales del 28 de abril, y lo ha hecho con el Partido Socialista Obrero Español como primera fuerza política en los tres comicios que se celebraban este 26 de mayo.

Pocos minutos antes de la una de la madrugada, el secretario general provincial de los y las socialistas de Albacete y cabeza de lista a las Cortes de C-LM en este territorio, Santi Cabañero, comparecía ante los medios de comunicación para ofrecer un primer balance de resultados aún provisionales, pero con un escrutinio muy avanzado.

“Hemos ganado las tres Elecciones que se celebraban hoy” ha comenzado señalando, entre aplausos, y dirigiendo su primer agradecimiento “a los interventores, interventoras, apoderados y apoderadas del PSOE que han pasado el día en los colegios electorales de toda la provincia”.

“Estamos muy contentos, porque comparecíamos en tres procesos electorales y los hemos ganado todos en la provincia de Albacete” ha afirmado Cabañero, que ha detallado que en las Europeas el PSOE ha logrado una holgada victoria, con casi 81.000 votos (prácticamente un 40% del total).

En los comicios Regionales (con un 93% escrutado), ha indicado que se han logrado cuatro diputados de siete: “un magnífico resultado que, junto al del resto de provincias, va a hacer que Emiliano García-Page sea presidente con mayoría absoluta en C-LM”.

El líder de los y las socialistas de Albacete ha añadido que también se ha logrado “un magnífico resultado” en las Municipales, logrando casi un 40% de los votos de toda la provincia, alcanzando la victoria en 62 de los 87 municipios, “lo que supondría que el Partido Socialista sea la fuerza más votada en la Diputación de Albacete con 12 diputados, uno más de los actuales”, ha concretado.

De manera especial y junto a Emilio Sáez, candidato socialista a la alcaldía de Albacete, Cabañero ha proclamado también su satisfacción por el hecho de que el PSOE haya logrado ser igualmente “la fuerza más votada en la ciudad de Albacete”, dándole la enhorabuena por ello mientras toda la sala irrumpía en aplausos.

Emilio Sáez: “Quiero ser el alcalde de todas y de todos, nos hayan votado o no”

Precisamente Emilio Sáez ha cogido el testigo en la palabra, afirmando que “la ciudad de Albacete ha hablado alto y claro y ha decidido que quiere cambio tras 8 años de Gobierno del Partido Popular, y por eso el PSOE ha ganado las elecciones”.

El candidato socialista, que ha logrado 9 concejales y un 31’10% del total de votos emitidos, ha asegurado que “a partir de mañana” su equipo estará abierto “a escuchar a los representantes de la ciudadanía a través de los distintos grupos municipales; sabemos lo que ha dicho la gente y, desde mañana mismo, nos pondremos en contacto para hablar sobre el futuro de la ciudad y para asegurar que ésta cambie a mejor”.

Sáez ha agradecido la participación a quienes este 26M han ejercido su derecho al voto: “Quiero ser el alcalde de todas y de todos, nos hayan votado o no; creo que Albacete no se puede permitir otro Gobierno del PP tras 8 años donde no ha habido desarrollo económico ni dinamismo…; venimos con ganas y tenemos muy claro lo que hay que hacer y lo que esta ciudad necesitad” ha señalado, concluyendo que “la ciudadanía lo que quiere es un alcalde socialista” y comprometiéndose “a sacar Albacete de la parálisis en que está sumida, para hacerla nuevamente la ciudad motor económico de C-LM que antaño fue”.