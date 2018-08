El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Tobarra acusa al portavoz del Partido Popular, Pío Bernabéu, de “ocultar la mayor parte de la verdad” con sus declaraciones a los medios de comunicación en las que aseguraba que la alcaldesa no facilita el trabajo a la oposición al no concederle un despacho “en exclusividad”. Para el Grupo Socialista se trata de un “lamentable” ejemplo del “afán de protagonismo” que tiene el “popular”, “al que en modo alguno le corresponde exclusividad ninguna instalación para ejercer su labor política y al que nos consta que desde Alcaldía se le ha ofrecido un espacio junto a la Plataforma Ciudadana en idénticas condiciones a las que él, cuando era alcalde, nos lo cedió a la oposición”.

Para el Grupo Socialista resulta “lamentable” la “demagogia” que el portavoz del PP “está empleando en este asunto, utilizando el salón de plenos no para trabajar, sino para hacerse una foto con el objetivo de enviársela a los medios y criticar a la alcaldesa de que no le cede un despacho en exclusividad”. “No se le está negando un despacho, se le ha ofrecido compartido con el otro grupo representado en el consistorio y con la concejal no adscrita”, aclaran los socialistas.

Al PSOE tobarreño le “sorprenden” no obstante las “incipientes ganas” que a Bernabéu “le han aparecido por trabajar, cuando en los años que estuvo en el mandato nunca demostró trabajo real por el pueblo de Tobarra, más bien al contrario”. A juicio del Grupo Socialista, “un claro ejemplo es su nefasta gestión de los servicios sociales, concediendo vacaciones de un mes a la única trabajadora social que queda en el Ayuntamiento por la baja de larga duración de una segunda”. “Esto ha supuesto que se haya puesto en serio riesgo el funcionamiento de los servicios sociales”, aclaran los socialistas, “en un momento en el que había mucho movimiento de los vecinos y vecinas del pueblo para solicitar ayudas”.

“Y para colmo, el equipo de gobierno ha tenido muchas dificultades para contratar a otra trabajadora social porque el señor Bernabéu no creó bolsas de trabajo”, añadió el Grupo Socialista, quien felicitó a la alcaldesa por la decisión de ofertar una plaza mediante el servicio público de empleo “que nos ha permitido solventar el problema hasta la reincirporación de la persona que está de vacaciones y el poder mantener el servicio para Tobarra”.