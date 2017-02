García crítica que la dirigente del PP venga a la región “a acumular cargos” pero no a “poner firme” al presidente de la Diputación conquense para que se sume al plan regional

La diputada del Grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Agustina García, ha calificado de lamentable que Cospedal haya venido a la región “a intentar asegurarse un cargo más” y no lo haya hecho para “preocuparse de los parados”. Y es que explicaba la parlamentaria socialista la dirigente del PP ha hablado de su candidatura a la presidencia regional de su partido pero no ha dicho nada “ni ha puesto firme” al presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, por no acogerse a la segunda fase del plan de empleo de la Junta cuando estamos a pocos días de que finalice el plazo.

Para García no se puede entender que cuando hay concejales del PP de Cuenca que están pidiendo que la institución provincial conquense se sume a este plan o cuando hay otras instituciones como el Ayuntamiento de Albacete o la Diputación de Ciudad Real donde los ‘populares’ han apoyado esta iniciativa, “Prieto, con el silencio de Cospedal, no lo apoye solo por interés partidista”.

Ningún miedo a Cospedal

Por otra parte, la diputada regional calificó de “gracioso” escuchar a los dirigentes del PP decir que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene miedo a Cospedal. Para García, “los socialistas no tienen ningún miedo a Cospedal; es más incluso nos podría beneficiar electoralmente que se presentara porque los ciudadanos de la región, que tienen todavía en su memoria que fue la campeona de los recortes y de los despidos, no quieren que vuelva”.

Igualmente, la parlamentaria socialista calificó como de paradójico que el coordinador nacional del PP, Fernando Martínez Maíllo, haya calificado como de “excepcional” la acumulación de cargos de Cospedal “por interés general”, cuando la realidad es que esta acumulación solo se produce “por su interés particular”. Y la invitó a seguir los consejos que le están dando militantes de su partido en Cuenca que la han instado a abandonar la secretaria general si es elegida presidenta regional del PP.

Arreglar los problemas que dejaron en la agricultura

García también criticó la oposición de “ruido y de demagogia” que están realizando los ‘populares’ en torno a la agricultura cuando este gobierno está resolviendo los problemas que dejó el anterior tanto en la agricultura ecológica como con el Plan de Desarrollo Rural (PDR).

La diputada socialista mostró sus temores porque los ´populares´ pueden estar detrás de la manifestación convocada para mañana, “con el único fin de tapar sus vergüenzas de su nefasta gestión”. En este sentido recordó que Cospedal aprobó una convocatoria de ayudas para la agricultura ecológica “a dos meses de las elecciones y sin fondos” y ha sido el actual gobierno quien está resolviendo esta situación “sin dejar fuera a ningún agricultor”.

Sobre la convocatoria para la incorporación de jóvenes a la agricultura aclaró que frente a la única convocatoria que sacó el anterior gobierno “que solo beneficiaba a las rentas más altas”, el de García-Page ha aprobado una en la que se prima a las rentas más bajas y a las mujeres que quieran trabajar en el campo “y además es una convocatoria continuamente abierta”.

Caso Sufi

Preguntada sobre el juicio que se celebra hoy en Toledo en el que declaran varios cargos del PP por la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sufi podría haber entregado a Cospedal para financiar su campaña electoral de 2007 a cambio de la concesión del servicio de basuras de la capital regional, la parlamentaria socialista indicó que “espera que todo se aclare cuanto antes para ver lo que pasó y donde fue a parar ese dinero”.

García señaló que aunque los portavoces del PP “intenten desviar la atención” todo el mundo “sabe que los que tienen que declarar por este presunto caso de corrupción son miembros de su partido”, concluyó.