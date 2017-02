El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Modesto Belinchón, urgió esta mañana a Javier Cuenca y su Equipo de Gobierno a comenzar a realizar las gestiones precisas para hacer realidad la plataforma logística de Albacete.

“Nos encontramos prácticamente en el ecuador del mandato municipal y es el momento, porque si no ya será tarde, para poner los cimientos y realizar las diligencias oportunas, para que un proyecto que, de hacerse realidad, sería capaz de transformar la realidad socioeconómica de nuestra ciudad. Me refiero a la Plataforma Logística y digo que es el momento, porque de no comenzar a realizar las gestiones que requiere ya no se hará realidad antes de que concluya el mandato y Javier Cuenca y el PP habrán dejado escapar una oportunidad de oro para esta ciudad”, argumentó el edil del PSOE.

A este respecto, Modesto Belinchón recordó que “Albacete ha sido identificada por varios organismos y publicaciones especializadas como clave en el futuro desarrollo no sólo del sureste español, sino del conjunto de la Península Ibérica. De hecho, Albacete y su área de influencia es la zona geografía española que mayor crecimiento está registrando, ya que distribuye el tráfico de mercancías entre Madrid y Levante y entre la capital y Andalucía, gracias a la autovía de Jaén, que se encuentra en fase de ejecución”.

Esto, prosiguió, “sumado a infraestructuras como la Estación del AVE o el infrautilizado Aeropuerto y el Parque Aeronáutico nos convierte en emplazamiento estratégico para el desarrollo de una Plataforma Logística”.

Precisamente, severó Belinchón, “bajo esta premisa presentamos una moción en diciembre de 2015, que salió adelante, pero para la que el Equipo de Gobierno poco ha hecho por hacerla realidad. Y nos jugamos mucho. Una ciudad necesita hombres y mujeres capaces de soñar un futuro mejor, con más y mayores oportunidades para todos, y nuestro alcalde, lamentablemente, ha demostrado que es incapaz de soñar, pero lo más preocupante es que tampoco nos deja soñar a los demás”.

Por este motivo, en el marco del Plan por la Competitividad y la Creación de Empleo, el Grupo Municipal Socialista ha presentado, tal y como informó Modesto Belinchón, una batería de propuestas para hacer realidad este proyecto clave para redefinir nuestro modelo industrial y productivo.

Propuestas, precisó, que contemplan “medidas concretas para la revitalización del Aeropuerto de Albacete, como el establecimiento de una zona de carga y descarga, que también solicitamos a través de moción y resolución en el Debate sobre el Estado del Municipio y ambas obtuvieron el respaldo Plenario. Ahora, tenemos que iniciar conversaciones con AENA en este sentido y tenemos que hacerlo ya, como hemos trasladado en ese Pacto por la Competitividad y la Creación de Empleo”.

Además, el PSOE ha propuesto que se desarrolle un nuevo mapa para identificar todo el suelo de la ciudad que es susceptible, por su potencial y posibilidades, de convertirse en suelo logístico e iniciar conversaciones con ADIF para identificar y fijar cuáles son las parcelas de suelo con acceso a vía.

Asimismo, Modesto Belinchón subrayó que “debemos comenzar también ya a contactar con las empresas logísticas, con el fin de informarles y facilitarles toda la información necesaria para mostrarles el potencial y ventajas que para su sector tiene la ciudad de Albacete”.

Y por último, Modesto Belinchón aludió a una propuesta que el PSOE ya logró introducir en los Presupuestos Municipales para 2017, a través de una enmienda parcial, con una partida económica específica de 15.000 euros, para que Albacete acoja un Congreso Nacional de Suelos Industriales, que contribuiría a difundir las posibilidades y el potencial de los cuatro parques empresariales de la ciudad.