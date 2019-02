La cultura feminista va a tener un protagonismo destacado premiando a la artista Patricia Charcos, a la actriz y comunicadora Charo Romero y a la Asociación de Mujeres Rockeras y Metaleras de Albacete (ARMMA). Nieves Sanchís, Pilar Villalba y Sagrario Mateo comparten el premio a toda una trayectoria feminista que las llevo a impulsar, a finales de los ochenta, la Casa de Acogida para Mujeres víctimas de violencia de género. La deportista Manuela González, el abogado José Joaquín Ramón, la maestra Juani Palacios y la sindicalista Presentación Panadero, completan a las premiadas este año.

La Red Feminista de Albacete ha dado a conocer a las DESTACADAS 2019, personas que han realizado labores feministas y con perspectiva de género en diferentes ámbitos y por las cuales se reconoce su trabajo y sororidad.

En esta quinta edición, tendrá una fuerte significación la celebración de la Huelga Feminista del 8 de Marzo, donde la Red forma parte de la coordinadora 8M que organiza desde la capital albaceteña diferentes movilizaciones y actos para denunciar la discriminación y desigualdad que sufren las mujeres en todo el mundo.

El objetivo de esta huelga es visibilizar que si las mujeres paran, el mundo se detiene: reclamar los derechos de todas las mujeres, la igualdad, el fin de la violencia machista, acabar con la brecha salarial y defender la dignidad del trabajo doméstico entre otras razones. Esta huelga se convoca en el ámbito laboral pero también es un paro de cuidados, de consumo y estudiantil, por ello, desde la Red Feminista se llama a secundar las acciones convocadas para que el 8 de marzo sea una gran movilización social de mujeres y hombres Las áreas reconocidas por la red y las personas DESTACADAS premiadas por su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres y a la visibilización de éstas son:

En el ámbito LABORAL, la persona destacada es PRESENTACIÓN PANADERO AGUILAR, maestra y sindicalista, ha contribuido gran parte de su vida profesional y sindical a luchar por los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores en el ámbito de la enseñanza privada y concertada. A su paso por UGT, ha podido estar presente en distintas mesas de negociación para conseguir mejoras laborales en los diferentes convenios del sector educativo. Siempre ha llevado a gala la defensa de la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. Su objetivo docente ha sido siempre sembrar en el alumnado la lucha por un mundo más justo, más social y más igualitario.

En el ámbito de COMUNICACIÓN se premia a la actriz de cine, televisión y teatro, presentadora, monologuista y activista feminista CHARO ROMERO. Apasionada desde joven por el mundo del arte, ha sido fundadora de la Asociación Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha (A.J.A) donde se fomenta la comunicación y y el arte en múltiples actividades para niñas, niños y jóvenes, con la intención de formar futuras/os artistas. Ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la actuación y dirección en cine, teatro y televisión. Su vida profesional ha estado ligada a su lucha feminista por visibilizar a las mujeres en el mundo del arte y la comunicación, colaborando en diversas asociaciones como AMAC o Cruz Roja, entre otras. Su ayuda a televidentes, ciudadanía, organismos, asociaciones, etc., de diversa índole, le ha valido el cariño y el respeto, haciendo de su alegría y simpatía, su sello de identidad. Paralelamente su humor y comicidad la hace seguir con su carrera de monologuista y ser la primera mujer en representar el humor femenino manchego. Incansable comunicadora, y artista versátil, que ama sus profesiones y defiende en ambas por encima de todo a las mujeres y a toda la sociedad en situación de vulnerabilidad. El premio en la categoría de CULTURA, ha recaído en PATRICIA CHARCOS. Forma parte del grupo “La Chica Charcos and the katiuskas band”, compañía de teatro infantil y cómico, que ha recorrido gran parte de nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Patricia ofrece siempre una opción educativa y cultural divertida, igualitaria y respetuosa para fomentar valores sociales y feministas a toda la infancia. Con un toque desenfadado y huyendo de la mitología del amor romántico y de la misoginia que caracterizan a los cuentos tradicionales ha conseguido captar a las niñas y los niñps junto a sus familias, haciéndoles disfrutar y pasar un rato agradable. Una de sus canciones preferidas se titula “No quiero ser princesa”. En el ámbito del DEPORTE, se ha premiado la constancia y el talento de MANUELA GONZÁLEZ REYES. Psicóloga de profesión, desde hace 10 años comenzó su andadura en el mundo del atletismo, del cual ha hecho su pasión y su sentido de vida. Enfrentándose a los cánones sociales y misóginos establecidos por la sociedad patriarcal, ha sido premiada en varios campeonatos estatales e internacionales. Algunos de sus logros son la medalla de bronce en 200 y 400 metros, en el Campeonato de España al Aire Libre en 2012, tres veces campeona de España de 2000 metros con obstáculos, subcampeona de España en cross individual y campeona de España en cross por equipos en 2016 y subcampeona en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en 2017.

En el área de HOMBRES POR LA IGUALDAD, se destaca a JOSÉ JOAQUÍN RAMÓN GÓMEZ, abogado albaceteño, impulsor de la puesta en marcha de la atención jurídica a mujeres víctimas de violencia de género en la creación del Centro Asesor de la Mujer y la Casa de Acogida de Mujeres víctimas de violencia de género, junto a otras compañeras. Su compromiso por la igualdad y las causas sociales caracterizan su desarrollo profesional. A lo largo de estos años se ha enfrentado a multitud de casos de violencia de género, donde siempre ha primado su defensa con perspectiva de género dentro del mundo jurídico; defensa jurídica feminista que ha valido ser premiado este año.

Las premiadas en la categoría de MOVIMIENTO ASOCIATIVO han sido ARMMA (Asociación de Mujeres Rockeras y Metaleras de Albacete). Creada a principios del año 2015, en un primer momento, el objetivo era aunar al colectivo de mujeres de este ámbito musical de la ciudad y provincia, pero conforme la idea de la Asociación fue tomando cuerpo, decidieron impulsar a la visibilidad y la apuesta por las mujeres dentro de este tipo de música, sacándola de los roles a los que estaba relegada en un mundo copado por los hombres, sirviendo como ejemplo a nuevas artistas. En la actualidad realizan dos festivales anuales, en mayo y octubre que son el “ARMMA Fest Women Edition”, colaborando con otras causas sociales. Su participación en el festival Viña Rock con actividades temáticas y punto de información feminista, y en el festival Leyendas del Rock donde les fue concedido el premio Heraldos del Rock en el año 2017, han logrado que ARMMA haya podido situar a las mujeres en el contexto musical rockero y metalero. En la actualidad siguen trabajando para visibilizar las figuras femeninas del rock y del métal, convencidas de que, por su mezcla de independencia, personalidad y transgresión, son un modelo válido para las generaciones más jóvenes, dentro de una sociedad que sigue mostrando un tipo de mujer demasiado convencional, cosificada y sometido a un estándar misógino, sexualizado y oprimido. Su LABOR SOCIAL por las personas que más lo necesitan le ha valido el premio en esta categoría a JUANI PALACIOS TERCERO, maestra de profesión e incansable trabajadora por la innovación educativa en la provincia dentro del entorno rural, durante décadas, puso en marcha la primera Asociación de Padres y Madres de alumnado de la provincia de Albacete, en Fuentealbilla. Comprometida con los movimientos sociales y culturales para mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo siempre y especialmente la participación de las mujeres, desde la asociación Justicia y Paz, fue cofundadora de la residencia temporal de “El Pasico” dentro del Colectivo de Apoyo al Inmigrante, donde durante ocho años ha estado dando clases de alfabetización. Fue la responsable del programa de acceso a la vivienda de alquiler para personas inmigrantes y ha participado activamente en la creación y funcionamiento de la lavandería para personas sin hogar en el barrio de la Milagrosa. En la actualidad es miembro de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, de la que durante diez años fue presidenta.

Este año el premio a la TRAYECTORIA FEMINISTA, ha querido recompensar a tres mujeres que han luchado de manera incansable por los derechos y libertades de todas las mujeres en la sociedad albaceteña. NIEVES SANCHÍS, PILAR VILLALBA y SAGRARIO MATEO comparten este galardón por toda una lucha de activismo feminista y desarrollo profesional, ligado a la consecución de derechos para todas las mujeres y puesta en marcha de servicios integrales para ayudar a mujeres víctimas de la violencia machista, como el Centro Asesor de la Mujer y la Casa de Acogida para Mujeres víctimas de violencia de género, así como otros servicios específicos en el centro de Planificación Familiar de Albacete. Nieves y Pilar son psicólogas clínicas y psicoterapeutas sexuales. Desde los años ochenta, han sido impulsoras de programas de atención y educación sexual y afectiva a mujeres adultas y adolescentes, trabajando de manera continua en la evaluación y tratamiento de mujeres y menores víctimas de violencia de género. Sagrario es auxiliar de enfermería y educadora social. Ha ejercido gran parte de su vida profesional en el Centro de Planificación Familiar de Albacete y más tarde en el Centro de Atención para personas con Discapacidad Intelectual Grave “Albatros”, actualmente es trabajadora de la Residencia de mayores de San Vicente Paul. Fundadora de la Asamblea de Mujeres de Albacete y activista feminista durante décadas. Ha sido delegada sindical por CC.OO. y Secretaria de la Mujer dentro de esta organización.

Los galardones han sido diseñados y creados por la artista albaceteña ANA ÚBEDA CUESTA. Artesana de profesión, es experta en la manipulación del vidrio, habiendo recibido formación en la Escuela Nacional del Vidrio de La Granja de San Ildefonso. Es presidenta de la Asociación de Artesanos y Artesanas de Albacete.

La entrega de los reconocimientos será el viernes 1 de marzo en los Salones del Restaurante Victoria, a las 19:00 horas.