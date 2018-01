La Escuela TAC, Técnicas Automovilísticas de Conducción, va a continuar ligada al Circuito de Albacete a pesar de que su creador, Juan Arnella, ha decidido dejar paso a una nueva generación de jóvenes y experimentados pilotos que se comprometen a coger lo mejor de la brillante etapa anterior para incrementar y mejorar lo que la escuela ofrece.

Esa savia nueva viene representada por Isaac Guillén y Marc Gutiérrez, que a modo de tándem, dirigen ya los destinos de TAC tras dos años de conversaciones con el propio Arnella, de entrevistas con las marcas con las que se trabaja y, por supuesto, con el Consorcio del Circuito de Velocidad, que ve así potenciada una faceta fundamental de su labor, la del aprendizaje en la conducción, tanto de automóviles como de motocicletas.

Isaac Guillén, con una amplia experiencia en el mundo del automovilismo, comenta que “Sabemos que Juan es el maestro y nos conocemos desde hace años. Hemos colaborado en numerosos cursos y hace un par de años nos planteó la posibilidad del relevo. Compartimos una pasión y, aunque sabemos que esto hay que convertirlo en negocio, también es tremendamente sacrificado, por lo que si no pones esa pasión por delante, no saldría nada”.

Guillén también añade que “ya hemos estado dentro y nos consta que TAC es diferente, tiene una impronta especial, la que ha transmitido durante estos años Juan (Arnella) y no queremos que se pierda. En esta escuela, y nosotros hemos participado de ella como monitores, no se trata de dar cursos y llenarlos de gente. Aquí de lo que se trata es de aprender, especialmente a conducir con seguridad”.

Se inicia así una nueva etapa en la que Isaac y Marc como responsables y el resto del equipo, tanto para los cursos de automovilismo como de motociclismo, tratarán de potenciar la escuela con formas más modernas de llegar a potenciales alumnos, desde las redes sociales a la web o los contactos que ellos mismos han hecho en el sector durante sus experiencias como pilotos en diferentes equipos.

La llegada de la nueva dirección de TAC al Circuito de Albacete ya se ha dejado notar, no solo en los cursos, que ya están llenos hasta el mes de marzo, sino también en el lavado de cara que se ha producido en elementos accesorios de la pista como casetas y jardines, mientras que en breve se procederá al pulimentado de la pista, que con el paso de los años ya no ofrece los niveles de falta de adherencia que se precisan para los cursos que simulan sobre ella la lluvia, la nieve o el hielo.

Recordemos que en el currículo de Isaac Guillén figuran más de 150 rallies a sus espaldas como piloto, otras tantas como ouvrier (algo parecido a un probador) de Joan Vinyes y cientos de pruebas de montaña, otras en circuito y hasta en hielo, donde su socio Marc Gutiérrez ha sido campeón hasta en seis ocasiones.

Despedida especial para Juan Arnella

La escuela TAC no perderá las enseñanzas ni las manos al volante del gran Arnella. Simplemente da un paso atrás en la gestión, aunque estará cerca de este nuevo equipo que componen Marc Gutiérrez e Isaac Guillén. En el acto que oficializaba este relevo, celebrado sobre la pista del Circuito de Albacete, no han querido faltar pilotos como Luis Villamil, empresas como Ford, Mazda o BMW o el mismísimo presidente del Circuito de Catalunya, Vicenç Aguilera. Todos han dejado claro su apoyo a la nueva dirección, avalados por el trabajo y el saber hacer del gran Juan Arnella que comentaba: “estoy contento porque en mi vida he hecho de mi afición, mi profesión y la gente me está mostrando un cariño y un afecto inusual. No se puede pedir más”.