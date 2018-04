RESOLUCIÓN 1

CENTRO SALUD MARI LLANOS MARTINEZ

Se mostró por unanimidad la preocupación y el disgusto, por no haber sido abordado por los organismos responsables, la construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Salud “Mari Llanos Martínez”, a pesar de la necesidad del mismo

RESOLUCIÓN 2

MEJORA NECESARIA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN EL BARRIO DE FÁTIMA

Ha sido analizada la mejora necesaria de accesibilidad y movilidad urbana en la mayoría de las vías del barrio, en concreto las del barrio de Fátima, valga como ejemplo, el abandono en este tema de la calle Hermanos Jiménez.

Necesidades relativas al rebaje de aceras, señalización horizontal, de distancia mínima en aparcamiento de vehículos en pasos peatonales, acerado en deficientes condiciones,…etc. lo que provoca preocupación, disgusto e inseguridad en algunos tramos de las vías a los vecinos, llegando incluso a producirse algún atropello en pasos peatonales por este abandono urbanístico.

Por ello, proponemos que el Excmo. Ayuntamiento promueva un proyecto integral para el barrio de Fátima, con carácter de urgencia, a fin de mejorar la accesibilidad y movilidad, para contribuir a la seguridad de los vecinos.

Por otro lado, al parecer, se tiene en proyecto por el Ayuntamiento, la realización de un itinerario de circulación y peatonal de introducción al centro de la ciudad, que transcurriría por alguna calle del barrio de Fátima, del cual no se ha recibido información alguna en esta asociación, que contribuiría a enriquecerlo y proponer actuaciones reales y de primera mano de los vecinos del barrio.

Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento información sobre dicho itinerario antes de su desarrollo para poder participar de él.

RESOLUCIÓN 3

ORARIO BIBLIOTECAS DE NUESTRA CIUDAD EN ÉPOCA DE EXÁMENES

Hemos recogido la preocupación de estudiantes de nuestra ciudad ante el horario de cierre de las bibliotecas, durante el periodo de exámenes.

Como ya es habitual en los últimos años durante este periodo, el Ayuntamiento revisa este horario, siempre tras petición de algún grupo municipal de la oposición que recoge el sentir de los estudiantes, pero tarde y con polémica.

Por ello acordamos en esta Asamblea la tramitación al Ayuntamiento del problema, y actúe en tiempo y forma para no ocasionar más problemas a los estudiantes de nuestra ciudad, en una época tan estresante, manteniendo un horario de biblioteca acorde con la demanda estudiantil.

También, acordamos transmitir al Ayuntamiento nuestra disconformidad con limitar el acceso a los estudiantes que no son universitarios, durante la época de exámenes, en la biblioteca universitaria del campus, que aunque si bien es cierto que la gestión es universitaria y no municipal, el tener reservado el derecho de admisión un organismo que recibe subvenciones públicas para que solo lo puedan utilizar un sector de la población, nos parece clasista, y además limita un recurso de la ciudad que puede ser usado por nuestros estudiantes. Por ello rogamos al ayuntamiento que haga las gestiones oportunas para facilitar el uso normal de esta biblioteca durante todo el año.

RESOLUCIÓN 4

MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD

Analizado el abandono progresivo de la mayoría de las instalaciones deportivas de la ciudad: vestuarios muy deteriorados, pistas llenas de baches, goteras, falta de elementos de higiene básicos como jabón o papel higiénico, falta de botiquín adecuado de emergía,..etc.

Creemos que es fundamental el cuidado de nuestros pabellones, porque además de ser un recurso de la ciudad para fomentar el deporte en los ciudadanos, son un patrimonio de la ciudad y no deberíamos permitir que ese deterioro del día a día, llevará al punto de tener que hacer intervenciones faraónicas para poder utilizarlos habitualmente como ha ocurrido con otros edificios o instalaciones de la ciudad.

Por este motivo, solicitamos al Ayuntamiento llevar donde corresponda este problema que, aunque ya ha sido puesto en conocimiento de la concejalía correspondiente en numerosas ocasiones, sigue sin ser solucionado, con el agravante deterioro progresivo que conlleva.

RESOLUCIÓN 5

CALENDARIO FIESTAS DE LOS BARRIOS

Las Fiestas que celebramos los distintos barrios de nuestra ciudad a lo largo del año dan colorido, diversión y cultura a toda la ciudad de Albacete.

Las fechas de celebración de las fiestas de los barrios de la ciudad deben ser decididas por las Asociaciones Vecinales de la ciudad, aunque si bien coordinando dichas fechas con el Ayuntamiento de Albacete, a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete.

Una ciudad como Albacete, que dispone de una de las mejores ferias de nuestro país, que es capaz de albergar decenas de actividades culturales durante diez días, y que es capaz de recibir a cientos de miles de visitantes, tiene que ser capaz también de poder albergar dos, tres y cuatro fiestas de los barrios en un mismo fin de semana.

Por todo ello, instamos al Ayuntamiento de Albacete para que se acuerde de forma consensuada, los calendarios de fiestas de la ciudad de Albacete.

RESOLUCIÓN 6

RESPUESTA ESCRITOS PRESENTADOS POR LAS AA.VV.

Cada vez son más las ocasiones en que las Asociaciones de Vecinos nos dirigimos por escrito al Ayuntamiento de Albacete, para ponerle de manifiesto diversas circunstancias relacionadas con nuestro barrio o con la ciudad en general, sin que obtengamos respuesta escrita por parte de ningún servicio de nuestro Ayuntamiento.

Si ya consideramos grave que el Ayuntamiento de Albacete no responda a los ciudadanos que le plantean cuestiones de todo tipo, mucho más grave consideramos que no se les conteste por escrito a las asociaciones de vecinos, que representamos los intereses de cientos o miles de ciudadanos de nuestra ciudad.

Hemos asumido, como no puede ser de otra manera, la administración electrónica, y hemos descubierto las bondades que supone, que desde nuestro despacho, desde nuestra casa, o desde cualquier lugar, podamos dirigirnos a nuestro Ayuntamiento sin tener que hacer colas y por ello sin perder tiempo. Ahora, le corresponde al Ayuntamiento de Albacete, responder de la misma manera a cualquier tipo de escrito que presenten las asociaciones de vecinos.

Por todo ello, instamos al Ayuntamiento de Albacete, a su Alcalde-Presidente, y al equipo de gobierno, para que contesten a todos y cada uno de los escritos que sean presentados por las asociaciones de vecinos de nuestra ciudad, en primer lugar, para dar cumplimiento a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en segundo lugar, por deferencia y cortesía a estas.

RESOLUCIÓN 7

DOTACIÓN DE UN SERVICIO DE BÚHO-BUS NOCTURNO

Los barrios más periféricos de nuestra ciudad (Cañicas-Imaginalia, Medicina y Llanos del Águila), vienen solicitando del Ayuntamiento de Albacete la dotación de un servicio de búho-bus nocturno que funcionaría todos los viernes y sábado del año hasta las 4,30 de la madrugada, con varias líneas radiales o circulares que abarquen la totalidad de los barrios de la ciudad (similar a las líneas de autobuses de feria). Este tipo de líneas de autobuses nocturnos funcionan desde hace años en muchas ciudades de nuestro país, y en muchos casos, de menor población que Albacete.

Consideramos que dicho servicio de autobuses nocturnos resultaría económico, seguro, y sostenible desde el punto de vista medioambiental, para que los jóvenes, y el resto de la población, podamos volver a nuestros domicilios.

Económico, comparado con otros servicios públicos de transporte urbano, seguro, desde el punto de vista personal, por si se dieran circunstancias que impidieran la conducción de un vehículo, y sostenible medioambientalmente, por tratarse de un transporte colectivo.

El Ayuntamiento de Albacete es conocedor de esta demanda vecinal, y en algunas ocasiones ha manifestado el deseo de ponerlo en funcionamiento, pero hasta la fecha no se ha materializado la prestación de dicho servicio, ni nos consta que se ha haya dotado presupuestariamente en los presupuestos municipales para 2018, por todo ello, instamos al Ayuntamiento de Albacete para que ponga en funcionamiento dicho servicio dentro del primer cuatrimestre del presente año 2018, y con el mismo coste para el usuario que actualmente tienen las líneas existentes, incluida la utilización de los abonos actualmente existentes.

RESOLUCIÓN 8

ARREGLOS ACCESOS A LA CIUDAD DE ALBACETE

En multitud de ocasiones se ha demandado al Ayuntamiento la necesidad de arreglar las rotondas y el puente de acceso al cementerio con algún tipo de iluminación pasiva o mediante farolas, para solucionar la falta de iluminación, y con algún tipo de asfalto en las rotondas para evitar que la grava salga fuera de ellas y sea un peligro tanto para los vecinos y vecinas que van andando, en bicicleta, moto, etc..

El Ayuntamiento ya contesto que no les corresponde a ellos, después de investigar a quien corresponde y descubrir que es al Ministerio de Fomento, solicitamos al Ayuntamiento a que se presione a donde corresponda para que solucionen este problema que consideramos que es una mejora importante de nuestra ciudad, y se podría hacer extensiva esta demanda a todas aquellas rotondas de acceso a la ciudad, cuyo mantenimiento sea del Ministerio de Fomento y que se encuentran bastante deterioradas y dan una imagen bastante mala de nuestra ciudad a los visitantes.

RESOLUCIÓN 9

FRECUENCIA AUTOBUSES URBANOS AL CEMENTERIO

Analizando la frecuencia de autobuses urbanos al cementerio de nuestra ciudad en comparación con otras ciudades de similar tamaño, hemos llegado a la siguiente conclusión:

El autobús urbano en Albacete solo llega al cementerio los domingos por la mañana y en las fechas próximas a los santos. Consideramos que es un servicio ineficiente y escaso en los tiempos que corren y teniendo en cuenta que la ciudad ha crecido y el perfil de la población que visita en su mayoría esta instalación es de persona mayor que ya no dispone de habilidades para conducir. O bien mujeres en su mayoría viudas y con familiares enterrados aquí. Apuntamos también que por desgracia el cementerio no es algo que solo se use el domingo, se usa las 24 horas al día los 365 días del año. Haciendo un poco de investigación en la inmensa mayoría de las ciudades existen unas líneas regulares que comunican el cementerio con los diferentes enlaces para que cualquier persona pueda acceder fácilmente a este servicio municipal.

Por otro lado esta línea de autobús podría servir de enlace con el barrio de la Piña Verde y el resto de la ciudad, solucionando así una demanda de comunicación de nuestros vecinos.

Por este motivo solicitamos, se tomen las medidas oportunas y se valore como una mejora tanto de la línea de autobuses urbanos como de la accesibilidad de nuestra ciudad a todos aquellos puntos de interés entre los que el cementerio debe de estar.