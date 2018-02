La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo, Rosario Herrera, ha valorado en la mañana de este jueves ante los medios de comunicación, el Pleno Ordinario celebrado en la noche de este pasado miércoles, por la Corporación Municipal.

En primer lugar, Herrera a pedido a los representantes de los grupos políticos “responsabilidad” a la hora de emitir el voto, puesto que según ha señalado, “estas decisiones afectan a asociaciones, trabajadores o empresarios”.

La concejala socialista ha dado a conocer la aprobación de una calificación urbanística, que contó con el voto en contra del PP, después de haber vuelto a Pleno tras haber sido rechazada en una sesión anterior. Como ha explicado, la empresa solicitante lleva meses legalizando su nueva actividad, con informes y proyectos técnicos, cumpliendo con todos los requisitos legales, a lo que también se ha sumado el Ayuntamiento, como ha dado a conocer, pidiendo todos los informes técnicos y jurídicos necesarios, haciéndose eco de las alegaciones de los vecinos e incluso pidiendo informes jurídicos a un despacho externo. Por ello, ha negado las acusaciones de los populares en las que apuntaban que el Ayuntamiento no había tenido en cuenta las alegaciones vecinales.

Para Rosario Herrera es una “irresponsabilidad” que esta calificación urbanística no se aprobara en el primer Pleno, y que ayer el Partido Popular votara en contra saltándose los informes de los técnicos, movidos solamente por intereses particulares. Para Herrera es una incongruencia que esta decisión la tome un partido político que se abandera como defensor de los empresarios, no demostrándolo cuando hay que tomar decisiones de esta importancia.

La edil Rosario Herrera ha lamentado también que todos los grupos políticos votaran en contra del punto en el que se llevaba a Pleno un proposición organizativa de los servicios municipales que, como ha añadido, “fueron desmantelados por el Partido Popular, y que ahora con el poder que le otorga la Ley, quiere reorganizar el alcalde”.

Ha señalado Herrera que dentro de esa propuesta, se encontraba el servicio de medición de ruidos, el de control de vertidos, el padrón municipal y censo o la oficina técnica. Como ha dado a conocer, todos esos servicios necesitan trabajadores que realicen esas funciones y tareas, por las que deben cobrar por las mismas. En su opinión, “es muy cómodo oponerse a esto y luego pedir responsabilidades para que el servicio siga funcionando con la misma calidad”.

En cuanto a la modificación de los estatutos de la asociación Rutas del Vino, Herrera ha querido agradecer a todos los grupos políticos que votaran a favor del mismo, aunque ha recordado que la responsabilidad de que la misma no funcione fue del PP, que olvidó esta asociación del 2011 al 2015, lo que supuso que se perdiera la certificación de la misma. Como ha dado a conocer, ahora se encuentran en el punto de partida, se está reactivando la misma para recuperar la certificación, y además la Junta de Comunidades ha firmado un acuerdo con ACEVIN, mediante el cual aportará los 12.000 euros que cuesta recuperar dicha certificación. También ha revelado que se ha firmado un convenio con la Denominación de Origen ‘La Mancha’ para renovar toda la imagen corporativa de la asociación.

En definitiva, como ha detallado Rosario Herrera, desde el equipo de gobierno lo que se pretende son recuperar, mantener servicios o apoyar a las empresas que inician nuevas actividades empresariales, “y lo que no se puede hacer es que por falta de responsabilidad de los grupos políticos, se pongan trabas en el camino”. Como ha añadido, “las decisiones que se toman afectan a todos los ciudadanos, y no puede ocurrir lo que pasa con el Partido Popular que vota sistemáticamente en contra por intereses particulares, otros que pretenden adoptar ideas del siglo pasado como Izquierda Unida, otros como el concejal no adscrito que tiene un voto volátil, y otros como Se Puede que están en manos de la trasversalidad, votando siempre junto al Partido Popular”