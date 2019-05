La Plaza de Toros de Albacete volverá a abrir sus puertas el próximo domingo, 9 de junio, para celebrar la tradicional corrida a beneficio de Asprona que contará en su edición número 49 con un cartel compuesto los diestros Cayetano Rivera, Miguel Ángel Perera y el albaceteño Rubén Pinar, que precisamente visitaba en la mañana de este jueves el Centro Ocupacional ‘San Ginés’ de Asprona.

Acompañado por miembros de la junta directiva de la asociación, Pinar ha podido conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en este centro y saludar a numerosos usuarios, algunos de ellos, aficionados al mundo del toro, que no han dudado en inmortalizar este momento junto al diestro albaceteño.

Y es que se trata de un festejo taurino que siempre es muy esperado entre el público, que acude de forma masiva al coso albaceteño para mostrar su solidaridad con la asociación.

La corrida de Asprona supone una fuente de ingresos que “siempre viene muy bien” según detalla el tesorero de Asprona, Manuel Valenciano, que acompañaba a Pinar durante esta visita, destacando el altruismo del diestro albaceteño que donará sus honorarios a la asociación, al igual que Cayetano y Perera, que reducen sus honorarios “de forma significativa” por el fin benéfico de la corrida.

Rubén Pinar, que afronta con ilusión la cita del 9 de junio, afirma que esa tarde saldrá al ruedo de una manera especial, con la motivación de hacer disfrutar a los aficionados que se darán cita en la Plaza de Albacete, entre los que se encontrarán un buen número de usuarios del centro.

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

“Es un fin muy importante para todos los toreros, pero para los de Albacete tiene un plus de motivación”, afirma Pinar, que recuerda que las dos corridas a beneficio de Asprona en las que ha participado, lo ha hecho de manera altruista. “Me siento realizado por que estoy haciendo un bien, y si todos los días salimos a triunfar, ese día lo haré de una manera especial por la afición y por ellos, que son los que más se lo merecen”, apuntaba el diestro albaceteño.

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

El diestro albaceteño explica que el colaborar de manera altruista en la corrida de Asprona viene motivado en que “cuando ves a los usuarios en el palco, esperando su brindis y aupando a los toreros, me hace que lo haga de esta manera, lo he visto reflejado en uno de los más grandes toreros de aquí, lo he visto desde pequeño y me hace ilusión seguir la estela y esa manera de enfocar su vida”.

A las 6 y media de la tarde el domingo 9 de junio, los diestros Cayetano Rivera, Rubén Pinar y Miguel Ángel Perera, lidiarán astados de la ganadería albaceteña “Las Ramblas”, de Daniel Martínez, a beneficio de Asprona.

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete

Rubén Pinar visita las instalaciones de ASPRONA en Albacete