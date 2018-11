Alberto García, director general de Tauroemoción, y el diestro Eduardo Dávila Miura se encargarán desde ahora de llevar la carrera del albaceteño. “Me sorprende y, a la vez, me ilusiona mucho ver que hayamos formado este equipo de cara a mi futuro más inmediato. El hecho de apostar tanto por Alberto García como por Dávila Miura, en momentos tan decisivos para mi carrera, aporta una motivación extra y provoca que me esfuerce para sacar lo mejor de mí como torero y como persona”, comenzó relatando el protagonista con un rostro visiblemente emocionado al observar un auditorio prácticamente repleto.

Rueda de prensa de Rubén Pinar para presentar a sus nuevos apoderados: el gerente de la empresa Tauroemoción, Alberto García y el diestro Eduardo Dávila Miura

Por su parte, Eduardo Dávila destacó que “me ilusiona mucho volver a apoderar a Rubén, un torero en el que siempre he creído. Y hacerlo en unión con una empresa con la proyección que tiene Tauroemoción es todo un reto. En una breve conversación con Alberto García me transmitió la fe que tiene en el torero, por eso y porque sé lo que Rubén es capaz de hacer delante del toro, estoy en este proyecto que hoy presentamos”. Y puso en valor que “me conoce de la época en que lo apoderé con Roberto Espinosa y sabe cómo me gusta que se intenten hacer las cosas… Ahora, Alberto y yo intentaremos aportarle el máximo. Que nadie lo dude, pero la base, la piedra angular, es él”.

Alberto García, cabeza visible de Tauroemoción, tomó la palabra para, en primer lugar, expresar en voz alta “la ilusión que tengo de formar equipo con Dávila Miura para apoderar a un torero con la trayectoria y la categoría de Rubén Pinar. Pienso que tiene todas las condiciones para llegar a lo más alto y, con mucha responsabilidad, espero estar a la altura para aportar mi granito de arena en este bonito proyecto que hoy emprendemos los tres juntos”, para más tarde añadir: “Rubén me dijo que su objetivo es ser un torero importante y para conseguirlo quiere matar todo tipo de encastes.

Después de sus rotundos triunfos en la Feria de Albacete y su importante actuación en la última tarde de toros en Madrid, podría haber elegido entre muchos apoderados y precisamente por eso valoro todavía más que haya confiado en mí y en Eduardo para un momento que debe resultar clave en su carrera”.

En cuanto al planteamiento para la próxima temporada, Pinar manifestó que “tras estar casi recuperado de la grave cornada de Madrid ya he probado a ponerme delante de alguna vaca. Voy a prepararme al 100% en el campo y a mentalizarme para salir cada tarde con el acelerador a fondo. Esa es la única forma de subir los peldaños como pretendemos y a la velocidad que queremos”. A lo que Dávila Miura añadió: “Creo que la madurez personal es clave en la carrera de un torero y estoy convencido de que a Rubén le ha llegado su momento”, lo que significó que el diestro de Albacete resaltara: “Los objetivos me gusta tenerlos a corto plazo. La meta la tengo muy clara. Quiero ser figura del toreo. Sé que no es nada fácil, pero si no quisiera luchar por ese objetivo, no seguiría vistiéndome de torero”, recibiendo una fuerte ovación de los presentes.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, también ha asistido al acto de presentación de los nuevos apoderados de Rubén Pinar para trasladar su apoyo al torero albaceteño y reiterar el compromiso del Ayuntamiento con la protección y promoción de la Fiesta de los Toros, al considerar que “los toros son cultura y una de nuestras principales señas de identidad”.

Manuel Serrano ha deseado a Rubén Pinar muchos éxitos taurinos, al tiempo que le ha agradecido la gran labor de “embajador” de Albacete que lleva a cabo a través de su toreo, paseando con orgullo su condición de albaceteño por todos los ruedos en los que hace gala de su arte

Al acto, que concluyó con un vino de honor donde los asistentes pudieron compartir conversación y dejar testimonio de la cita plasmando fotografías con Rubén Pinar y sus nuevos apoderados, acudieron portavoces de varias peñas y asociaciones taurinas de Albacete y provincia, representantes de la Escuela Taurina, profesionales taurinos de la región, el director de Asprona, ganaderos, los presidentes de la plaza de Albacete, los doctores Pascual Masegosa y Jesús Cuesta, el teniente de alcalde y concejal de asuntos taurinos de Albacete, Alberto Reina, y una nutrida representación de los medios de comunicación.

