El delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha visitado en la mañana de este martes 2 de enero el Ayuntamiento de Villarrobledo para dar a conocer, junto al alcalde de la ciudad Alberto González, la puesta en marcha de nuevas acciones formativas para la localidad en este 2018-

El primero en intervenir ha sido el alcalde de Villarrobledo, Alberto González, quien ha resaltado la mayor ayuda en inversión a los ayuntamientos por parte del gobierno regional. En este sentido ha destacado que en Ayuntamiento de Villarrobledo inversión ha crecido cada año en 1.384.450 euros, pasando de una inversión con el PP de 750.000 euros a los 2.138.893 euros en el año 2017 con el gobierno de Emiliano García-Page.

González ha señalado que gracias a este apoyo, en Villarrobledo se recuperó la Agencia de Desarrollo Local y también se han puesto en marcha 3 planes de empleo. Además, como ha apuntado, en 3 años de gobierno socialista también se han puesto en marcha 3 talleres de empleo, concretamente el de creación de microempresas, Destino Villarrobledo, y en 2018 el Taller de Empleo Edúcate, con una inversión de 97.072 euros, dirigido a 10 beneficiarios.

González también ha dado a conocer sobre la Fomación Plus, que tratará sobre operaciones auxiliares sobre mantenimiento de transporte interno, industrial y alimentario, con un importe de 41.709 euros, dirigidos a 15 alumnos y la colaboración de 15 empresas.

Por su parte, como ha añadido el primer edil, el Dual Empleo irá dirigido a 14 alumnos, tratando sobre formación en operaciones auxiliares de restaurantes y bares. Los beneficiarios serán jóvenes entre 16 y 30 años que obtendrán el certificado de profesionalidad, y el importe total de este programa será de 46.380 euros, colaborando 14 empresas, que reciben cada una de ellas 4.542 euros.

Por su parte el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, tras felicitar el año 2018 a los ciudadanos de Villarrobledo, ha puesto en valor las 3 actividades formativas nuevas que han sido destinadas a Villarrobledo. En este sentido ha recordado como en el período 2011-2015, no era normal este nivel de compromiso con la ciudad de Villarrobledo y Cospedal mantuvo en el olvido a esta ciudad. Por eso, como ha explicado, sumando estas iniciativas, suman la cifra de 825.000 euros sólo en formación. Además, como ha apuntado, en estos dos años y medio el gobierno de Castilla La Mancha ha invertido cerca de 2 millones de euros, que han permitido que cerca de 400 personas hayan tenido la oportunidad de empleo.

Ha recordado como, por contra, Cospedal suspendió al 100% los planes de empleo, mientras que García-Page comprometió su cargo con ellos, dando trabajo a miles de personas que necesitaban de esta ayuda.

Para el delegado de la Junta esta ayuda a Villarrobledo no es por afinidad política, sino porque esta ciudad lo necesita el impulso de las administraciones y no permanecer en el obstracismo en el que lo metió el gobierno del Partido Popular. Ha agradecido al alcalde que haya conseguido recuperar los servicios públicos en esta ciudad. En este sentido ha recordado como cuando Alberto González tomó posesión no se podían pagar las nóminas, había guarderías cerradas y los servicios públicos estaban bajo mínimos.

Ha afirmado Ruiz Santos que todavía quedan muchas cosas por hacer, y ha señalado que este 2018 debe ser el del impulso definitivo en sanidad con mayor inversión en Villarrobledo. Del mismo modo ha apuntado que el plan funcional del segundo centro de salud ya está en marcha para su posterior licitación, mientras que el Hospital General también necesita de dicho impulso pese a las trabas que puso el PP que permitió contratar a una empresa para privatizar este centro hospitalario.

Ha puesto en valor Ruiz Santos la puesta en marcha de este Ayuntamiento del Plan Local de Inserción para Personas con Discapacidad, que recientemente provocó el reconocimiento por parte de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

A nivel de la provincia de Albacete, Ruiz Santos ha apuntado que la inversión del gobierno de Castilla La Mancha en talleres de empleo, en formación Dual Empleo y en Formación Plus, será en total de 7.992.000 euros. La formación para ocupados de 1.739.000 euros y que la formación para desempleados de 6.149.000 euros. En total, 15.881.000 euros que se van a invertir desde el gobierno regional.

Por otro lado también ha dado a conocer Ruiz Santos que la Asociación de Familiares de Personas Con Alzheimer y otras Demencias de Villarrobledo ha recibido una ayuda de 6.000 euros por el proyecto denominado ‘Equipamiento para Unidad de Pacientes en Fase Grave’.

La finalidad de este proyecto es adquirir equipamiento para la UNIDAD DE GRAVES del Centro de Alzheimer en beneficio de toda la comarca de Villarrobledo, al incluir el área de atención hospitalaria de Villarrobledo.

El Perfil de los beneficiarios son Pacientes de la unidad de GRAVES y el número de usuarios son 30 pacientes y 90 cuidadores-familiares.

La justificación de la necesidad de este proyecto viene en que el Centro de Día terapéutico especializado en Alzheimer y otras demencias de Afa-Villarrobledo atiende a las personas afectadas desde el inicio de la enfermedad hasta la fase grave previa a la institucionalización o encarnamiento en el domicilio.

Durante las últimas etapas de la enfermedad de Alzheimer los pacientes siguen perdiendo su función mental y comienzan a verse afectadas sus capacidades físicas. En esta etapa hay que proporcionar una gran cantidad de atención personal que se centra, en gran medida, en la preservación de su calidad de vida y de su dignidad.

Durante esta etapa se producen síntomas como la pérdida severa de la memoria, la capacidad de procesar la información y la comprensión del tiempo y del lugar, pierden su capacidad de hablar, necesitan ayuda para comer y usar el baño. No pueden controlar esfínteres, pierden la capacidad de caminar solos, la capacidad de sentarse sin apoyo, la capacidad de sonreír y la capacidad de mantener la cabeza erguida. Además no pueden tragar adecuadamente y son vulnerables a infecciones, por lo que precisan ayuda a tiempo completo.

Las personas en fase grave, necesitan disponer de un entorno seguro, confortable y tranquilo que le proporcione los cuidados y atenciones que precisa, por lo que con este proyecto pretendemos adquirir equipamiento para acondicionar el espacio destinado a la atención de los pacientes en fase grave. Estas actuaciones son necesarias por el aumento de usuarios que precisan de unas instalaciones adaptadas para realizar su asistencia.

La actuación prevista es la adquisición de equipamiento, ya que el incremento de usuarios en el Centro de Día hace necesaria la inversión en mobiliario y equipamiento adaptado necesario para la permanencia de estos pacientes en el centro. Entre otras: Butaca Relax, Silla Basculante, Carro para dispensación de la medicación, Armario para medicación, Grúa para movilizaciones, Pie de suero, frigorífico farmacia y Mesas comedor y sillas tapizado vinilo.

Por tanto el objetivo general del proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con cualquier tipo de demencia en estado GRAVE y los objetivos específicos son: adaptar las instalaciones de la unidad de graves, ayudar a modificar ciertos comportamientos y provocar emociones positivas con la adaptación adecuada del entorno, beneficiar la conexión con el mundo en un entorno protegido, reducir o disminuir estados de agitación y agresión, evitar/paliar las consecuencias de la inmovilidad y evitar/paliar las consecuencias de la disfagia.

Por todo ello se justifica el indudable interés público, social y humanitario de este proyecto para la concesión de esta subvención excepcional por parte de la JCCM.

Por último, Ruiz Santos ha dado a conocer que en esta jornada en Villarrobledo también visitará el convento de Las Clarisas, revelando que el mismo tendrá una inversión cercana a los 18.000 euros