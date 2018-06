Emilio Sáez también valoró el acierto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para configurar su Consejo de Ministros, pues “convierte a España en el país de toda la OCDE con una mayor presencia de mujeres en su Ejecutivo, de hecho son mayoría en el Consejo de Ministros, lo que demuestra la apuesta decidida del PSOE por la igualdad; además las personas que ha escogido tienen un marcado acento europeísta, un hecho de gran valor en un momento como el actual, en el que se debate y se decide el futuro de Europa; y son referentes internacionales en sus ámbitos y profesionales, lo que garantiza su idoneidad para el cargo y la responsabilidad que van a desempeñar”.

El secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE, Emilio Sáez, lamentó el hecho de que el Debate sobre el Estado del Municipio, que concluyó ayer, “evidenció que Albacete sigue sin tener un alcalde a su altura, porque Manuel Serrano y el PP están al frente del Ayuntamiento, por el apoyo de Ciudadanos, pero en iniciativa política, propuestas y capacidad de trabajo, están muy por detrás del PSOE”.

De hecho, el secretario general de los socialistas albaceteños subrayó que las principales medidas e iniciativas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento durante los tres últimos años han llevado la impronta del PSOE, que “ha obligado al PP a “poner en marcha planes de empleo municipales, recuperar los comedores escolares, instaurar un sistema de progresividad fiscal, la dinamización de los polígonos industriales e instalación de una plataforma logística, la elaboración de un Plan de Competitividad y otro para el Comercio, la bonificación del ICIO, la revisión del Reglamento de Feria, la publicación de una nueva ordenanza municipal de terrazas, la recuperación del Observatorio de la Sostenibilidad o la promoción de políticas de igualdad y erradicación de la violencia machista”.

“El que no está dispuesto a cumplir nada es capaz de prometer todo”

Emilio Sáez también aludió a que “Manuel Serrano se refirió en numerosas ocasiones durante su discurso al consenso, el diálogo y la importancia del acuerdo, pero hay que recordar que lo hace porque está obligado, porque se encuentra en una situación de franca minoría. Además, el acuerdo, el consenso y el diálogo de poco sirven cuando luego no cumples nada. Eso no es voluntad de acuerdo, es voluntad de engañar, porque el que no está dispuesto a cumplir nada es capaz de prometer todo”.

Además, prosiguió, “vimos la incapacidad de Manuel Serrano y su concejales para planificar el porvenir y responder a los problemas y expectativas de las personas que viven en esta ciudad. No le escuchamos cuál es su apuesta por el futuro, cuáles son sus prioridades para mejorar nuestro modelo productivo y ofrecer más y mejores oportunidades a esta ciudad”.

Los cinco proyectos que el alcalde identificó como claves, incidió Emilio Sáez, “es decir, la peatonalización del centro de la ciudad, la conclusión de la AB-20, la apertura de los Depósitos del Agua de la Fiesta del Árbol, la construcción de un centro socio cultural, la reapertura de los refugios y la adquisición del Banco de España, son propuestas heredadas del mandato municipal anterior o que están motivadas de la acción política de la oposición, pero la ciudad no es solo eso, lamentablemente, no le oí hablar de los problemas de la cultura, la hostelería, la infancia o de las personas mayores, como no le escuché analizar cuáles son las necesidades de los polígonos, las dificultades de los autónomos o sobre cuál es la situación del comercio. Como no le oímos hablar del modelo de ciudad por el que vamos a apostar o sobre su modelo de deporte público ni cómo se van a consolidar derechos individuales con los servicios públicos que se están prestando”.

Por el contrario, subrayó Emilio Sáez, “las diez propuestas de resolución presentadas por el PSOE fueron aprobadas, cinco de ellas por unanimidad, incluso la que establecía la necesidad de mejorar la red de transporte público entre Albacete, sus pedanías y núcleos diseminados salió adelante, a pesar de que el PP votó en contra, demostrando que esta, que es una petición clave de las personas que viven en nuestra pedanías, no se encuentra entre las preocupaciones y prioridades de Manuel Serrano y sus concejales”.

Por otra parte, Sáez también valoró el acierto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para configurar su Consejo de Ministros, pues “convierte a España en el país de toda la OCDE con una mayor presencia de mujeres en su Ejecutivo, de hecho son mayoría en el Consejo de Ministros, lo que demuestra la apuesta decidida del PSOE por la igualdad; además las personas que ha escogido tienen un marcado acento europeísta, un hecho de gran valor en un momento como el actual, en el que se debate y se decide el futuro de Europa; y son referentes internacionales en sus ámbitos y profesionales, lo que garantiza su idoneidad para el cargo y la responsabilidad que van a desempeñar”.