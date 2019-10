En Albacete, el Partido Popular ha sido el primero en llevar a cabo la pegada de carteles en la Plaza del Altozano. El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha afirmado que la cita electoral del próximo día 10 de Noviembre es lo más parecido a un referéndum sobre la gestión de Pedro Sánchez, y ha realizado un llamamiento a los albacetenses para unir el voto de centro derecha en torno a las siglas del Partido Popular y rechazar de manera rotunda al Partido Socialista.

“Comenzamos una nueva campaña que es también la de un referéndum para votar sí o no a Pedro Sánchez, y ha sido el propio Partido Socialista el que nos ha llevado a esta situación porque desde el minuto uno Pedro Sánchez demostró que no quería pactar con nadie”, aseveró Paco Núñez.

De la misma forma, el presidente del PP-CLM dijo que “para esta campaña electoral, contamos desde el PP con el mejor, con Pablo Casado, con el líder más preparado, centrado, con sentido de Estado, capaz de dialogar y de generar la confianza necesaria para que nuestro país siga creciendo”.

Pegada de carteles del Parido Popular en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

“Un presidente -añadió Paco Núñez -, que ha presentado una agenda reformista, para bajar los impuestos, aumentar bonificaciones para nuevos autónomos, o también una Ley de Vivienda que evite la ocupación ilegal y una apuesta por la construcción de cien mil viviendas de iniciativa público-privada para que los jóvenes puedan disponer de ellas en régimen de alquiler”.

Núñez también desgranó otras propuestas del programa electoral de Casado como es la tarjeta sanitaria única para toda España, agilizar la ayuda por Dependencia o aumentar los supuestos para la aplicación de la prisión permanente revisable, así como también mejorar el salario de los funcionarios de Prisiones, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil, “o poner orden en Cataluña desde la aplicación del Estado de Derecho”.

Pegada de carteles del Parido Popular en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Por su parte, la cabeza de lista del PP de Albacete al Congreso, Carmen Navarro, dijo que “estamos unidos en torno al Partido Popular; no nos unen las encuestas cocinadas, ni el paro, El incremento de la deuda pública, o el uso partidista de las instituciones por lasque Sánchez ya ha sido expedientado por parte de la Junta Electoral Central”.

De la misma forma, la cabeza de lista del PP se mostró convencida de que los albaceteños van a arropar al PP, “y con un escaño más, que es el que vamos a sacar aquí precisamente en Albacete, y vamos a llevar a Manuel Serrano al Congreso de los Diputados, y Pablo Casado será presidente el próximo 10 de Noviembre”.

Pegada de carteles del PSOE en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

El PSOE de Albacete arranca la campaña “ilusionados y esperanzados”

Bajo el lema ‘Ahora sí’ y, sobre todo, enormemente “ilusionados y esperanzados”, los y las socialistas de la provincia de Albacete han arrancado de manera oficial la campaña electoral hacia el 10N con la tradicional pegada virtual de carteles que, con el secretario general provincial al frente, ha reunido a un buen número de compañeros y compañeras que han querido arropar a quienes conforman las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado con sello albaceteño, “las mejores posibles – ha señalado Santi Cabañero - , porque están formadas por hombres y mujeres que conocen perfectamente la provincia y que la van a defender cada día”.

El líder de los y las socialistas de Albacete ha manifestado que el PSOE abre una “campaña limpia” en la que buscará llegar “hasta al último rincón de la provincia” buscando, por encima de todo, la movilización de la ciudadanía: “Estamos viendo cómo estos días hay partidos políticos que parece que apuestan por lo contrario: por la desmovilización, porque la gente se quede en su casa; incluso apuestan por campañas tramposas que llamen a la desmovilización…; nosotros no queremos nada de eso, nosotros queremos que la ciudadanía se exprese en la libertad”, ha señalado.

También en esa línea, el cabeza de lista del PSOE al Congreso de los diputados por Albacete, ha asegurado que los y las socialistas piden el voto a la ciudadanía “con la cabeza bien alta” y con el orgullo que produce la certeza de que, detrás de todos y cada uno de los progresos sociales que ha habido en este país, está el sello socialista.

Aspirando, como mínimo, a igualar los resultados cosechados el 28 de abril en el territorio albaceteño (donde se alcanzaron 2 escaños en el Congreso y 3 representantes en el Senado), González Ramos ha puesto en valor “cuatro palabras clave” en política y que son, ha afirmado, la base del proyecto socialista: certidumbre, confianza, estabilidad y equipo.

“El único proyecto que genera certidumbre (de presente y de futuro) para este país es el del Partido Socialista, el de Pedro Sánchez; y la certidumbre es necesaria en política ante los retos de futuro que tenemos; desde luego, también es importante la confianza: que los ciudadanos, cuando depositen su voto, sepan que pueden confiar en un partido que está comprometido con las políticas hacia las personas que más lo necesitan; por supuesto, son igualmente necesarios conceptos como ‘estabilidad’ y ‘equipo’ y, quien puede ofrecer estabilidad, es el PSOE en el Gobierno que, además, tiene el mejor equipo, con hombres y mujeres de contrastado prestigio”, ha enumerado.

Pegada de carteles del PSOE en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

El cabeza de lista al Congreso ha recordado que “quien ha bloqueado la situación que tenemos es la derecha, la ultraderecha y Podemos”, y por eso no ha dudado en pedir el apoyo de la gente de manera alta y clara: “Apelamos a más votos, a que el partido y Pedro Sánchez salgan con más fuerza porque, mientras que otros sólo se dan golpes de pecho con lo español, se olvidan de los españoles… y no hay derecho: hay mucho por hacer todavía, es verdad que la crisis catalana la estamos gestionando muy bien, con firmeza y con moderación, pero España y los españoles tienen retos que no puede olvidar la políticas”, ha subrayado.

Por su parte, el candidato al Senado por la provincia de Albacete, Manuel Miranda, ha puesto en valor también la esencia del proyecto del PSOE, y ha avanzado que, como han hecho hasta ahora, estos días lo seguirán explicando por toda la provincia, “proponiendo avance y desbloqueo frente al retroceso y al bloqueo que plantean las derechas para este país”.

El candidato al Senado que concluido que el objetivo es claro: “Deseamos sacar este país adelante y ‘coser’, porque creo que somos el único partido que tiene ‘la aguja’ para ‘coser’ la brecha social que ha producido la crisis y esa brecha territorial que originan las políticas erróneas del Partido Popular y de parte de la política en Cataluña”.

Pegada de carteles de Unidas Podemos en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Unidas Podemos pide a los ciudadanos que el próximo 10 de noviembre “apoyen la opción de la papeleta morada”

Unidas Podemos han realizado la pegada de carteles en la Plaza Virgen de Los Llanos de Albacete. El cofundador de Podemos, que ha participado en la pegada de carteles simbólica de Unidas Podemos en Albacete, ha recordado, en declaraciones a los medios, que él pasó “buena parte” de su infancia en la Sierra de Alcaraz y ha señalado que ve en ella su “deterioro ambiental”, que provoca que a muchas personas le entren ganas de marcharse.

En su opinión, la gestión de PP y PSOE “ha sido muy desconsiderada” con la gente joven “y ahora también con la gente mayor”, porque ambos acaban de aprobar en Bruselas los planes privados de pensiones. A ello se añaden decisiones como “la ‘mochila austríaca’, que significa abaratar y facilitar el despido”.

Y se acaba de aprobar, ha añadido, una directiva europea “donde se duplican las sustancias cancerígenas que se van a permitir”. Son políticas que “van en contra de la gente, del futuro, de la vida”, ha remarcado.

Monedero, que ha llegado a Albacete procedente de Cartagena, donde ha participado en una manifestación ciudadana, ha reclamado que no hay que esperar “a que Albacete se deteriore tanto como el Mar Menor”, por lo que ha reclamado “voces críticas que escuchen a su pueblo y regresen después a su pueblo”.

Para el politólogo, no se necesitan “políticos profesionales”, ni gente “como Bono”, que lleva “toda una vida dedicada a ganar mucho dinero y a la política”, sino gente “profesional, que haga una incursión en la política, y luego regrese a las calles a rendir cuentas”.

Pegada de carteles de Unidas Podemos en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Por eso, ha asegurado que Albacete “necesita” una persona como la cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por la provincia, María Pérez, “en Madrid”, porque “hay mucha gente que se ha reivindicado de la zona y no ha hecho nada por la zona”.

De su lado, María Pérez, cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Albacete, ha agradecido el apoyo de “muchísima gente” y ha reiterado su “compromiso” para trasladar los problemas de la gente de Albacete, que son muchos, a la Cámara nacional.

Pérez ha mencionado, como ejemplos, que en Hellín hay ciudadanos que “están yendo a consultas médicas en barracones” o que el hospital de Albacete está “en estado crítico” y tiene lista de espera “hasta para operarse de cáncer”.

La candidata también ha citado que hay escuelas rurales “en peligro de cerrarse” o que hay “un problema gordísimo del que se habla muy poco”, en relación al transporte, porque “cada vez llegan menos trenes y autobuses a los pueblos” y hay zonas “abandonadas”, como la Manchuela o la sierra

Problemas que son, ha asegurado, “consecuencia del bipartidismo”, por lo que ha pedido a los ciudadanos que el próximo 10 de noviembre apoyen la opción “de la papeleta morada”.

Pegada de carteles de Ciudadanos en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Ciudadanos arranca la campaña electoral reivindicando que Albacete tenga “una voz clara y fuerte en el Congreso”

Los candidatos de Ciudadanos al Congreso y al Senado por la provincia de Albacete, María Dolores Arteaga y Daniel Faura, iniciaban también la campaña electoral apelando al “voto de esperanza para desbloquear nuestro país y poner en marcha las instituciones tras el bloqueo de los últimos meses”. En este sentido, Arteaga ha resaltado que “el próximo 10 de noviembre los ciudadanos tenemos la oportunidad de elegir qué modelo de país queremos dejar en herencia a nuestros hijos y nuestros nietos”.

La cabeza de lista de la formación centrista a la cámara baja ha augurado que “los albaceteños sabrán escoger entre resignación o soluciones, bloqueo o desbloqueo, extremos o centro, quedarse en casa o llenar las urnas de ilusión”.

Pegada de carteles de Ciudadanos en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

La candidata naranja ha lamentado que durante décadas de gobiernos del PP y el PSOE la provincia de Albacete haya estado olvidada en las instituciones, reclamando “la necesidad de que nuestra tierra tenga una voz clara y fuerte en el Congreso de los Diputados”.

En cuanto a posibles pactos, Arteaga ha recordado que la prioridad de Ciudadanos es desbloquear el país y acordar entre los partidos constitucionalistas y moderados un gran pacto de Estado que incluya “todas aquellas reformas que los dos viejos partidos llevan años aplazando” en materias tan esenciales como la educación, la lucha contra la despoblación de las zonas rurales, el fomento de la natalidad, las pensiones, el apoyo a los autónomos, la bajada de impuestos a familias y empresas y la fortaleza del Estado ante el desafío independentista en Cataluña.

Pegada de carteles de VOX en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Vox se suma también a la pegada de carteles de la capital albaceteña

También los candidatos de VOX por Albacete, Rafael Lomana al Congreso y Ana María Muñoz al Senado, realizaban la tradicional pegada de carteles, en esta ocasión en la Plaza de la Constitución de Albacete, pidiendo el voto para que el partido de Santiago Abascal gane escaños y para poder llevar al Congreso los problemas de Albacete.

Pegada de carteles de VOX en Albacete. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

