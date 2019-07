Al llegar al lugar de los hechos, 4 bomberos del parque de La Roda y el Jefe del SEPEI (de guardia en el parque de Albacete), han confirmado los datos y han ayudado a los sanitarios en las tareas de inmovilización y traslado a las camillas de los 9 temporeros, que yacían en distintos puntos del asfalto tras volcar por el impacto la furgoneta en la que viajaban y salirse de ella.

Además, han procedido a trabajar en asegurar la zona tal y como establece el protocolo, por ejemplo, desactivando baterías, pudiendo reestablecerse el tráfico de vehículos en ese punto pasadas las 06:30 horas.

El accidente no se ha cobrado ninguna vida, resultando heridos de diversa consideración los 9 temporeros, que han sido trasladados al Hospital General Universitario de Albacete donde están siendo examinados. El conductor de la otra furgoneta no ha sufrido daños personales de relevancia y no ha precisado de ser trasladado al centro hospitalario.

Al lugar de los hechos se han trasladado inmediantamente, junto a los bomberos del SEPEI, efectivos de la Guardia Civil así como profesionales sanitarios del SESCAM.