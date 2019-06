La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha afirmado que una facultativa del hospital de Villarroblebo ha ganado en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Albacete una sentencia que obliga al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a abonarle el complemento de atención continuada en el periodo de incapacidad temporal por enfermedad común y en la baja maternal, “a lo que el Sescam se negaba argumentando la no acreditación de la relación entre la incapacidad temporal por enfermedad común y el embarazo”.

Según ha informado CSIF en nota de prensa, también, el Sescam “se negaba también el pago durante la baja maternal precisamente por no haber hecho guardias en ese período de incapacidad temporal”.

La sentencia, ha apuntado el sindicato, acoge todos los argumentos esgrimidos por ellos, que ya ha ganado varias sentencias en el mismo sentido con anterioridad en el resto de provincias. Por ello, ha incidido en que lo novedoso es que en ésta sí se considera probado que la incapacidad temporal fue a consecuencia del embarazo y se ordena el pago también en dicho período.

A consecuencia de la sentencia, CSIF ha señalado que todas las trabajadoras que se encuentren ahora en situación de solicitar su baja maternal deben asegurarse de que el médico de cabecera al extender el parte de incapacidad temporal, en su caso, acompañe a dicho parte el Anexo I donde se hace constar la relación de la baja con la maternidad.

El sindicato ha mostrado su “gran satisfacción” por esta sentencia, contra la que no cabe recurso de apelación. Sí podría el Sescam acudir al Tribunal Supremo intentando evitar la extensión de efectos que podría producir dicho fallo. El sindicato confía en que esto no sucederá, puesto que el Sescam “debe ser coherente con su propia ética y principios de funcionamiento que incluyen, por supuesto, la no discriminación”.

“Y la única postura ética ante la contundencia y extensa fundamentación de la sentencia sería el acatamiento de la misma y la extensión de efectos a todas las trabajadoras que estuvieran en supuestos similares”, ha indicado el sindicato.