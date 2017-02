Sibelius fue uno de los sinfonistas más importantes del siglo XX junto con Gustav Mahler, siendo héroe y símbolo patriótico en Finlandia y reformador de las grandes formas musicales y del tratamiento de la orquesta. Figura notable de perfil complejo, a caballo entre una introspección mística y una ambición musical demoledora. Jean Sibelius fue un hombre orgulloso y tímido, reservado y sensible. Una vida tranquila, sin turbulencias ni pasiones, no exentas de conflictos pero siempre sin estrépito. La música se corresponde con la imagen del hombre y de su vida, refinada, elegante, a veces serena, a veces sombría, sin excesos ni desmesura. Este mago de la orquesta, que lamentará siempre no haber podido ser violinista - cuando tiene ya más de cuarenta años escribe en su diario: “He soñado que era un virtuoso del violín” -, supo cantar como nadie el alma del pueblo finlandés y los paisajes nórdicos que tanto amaba. Compositor al que con frecuencia se acusa de no ser más que el cantor de una etnia, supo con sus sinfonías y sus poemas sinfónicos, situarse junto a los más grandes sinfonistas del mundo europeo. Para su país, Sibelius era y es todavía hoy un objeto de culto, un músico que, en tiempos de la dominación rusa, supo expresar las reivindicaciones de su pueblo, un músico, en fin, que contribuyó a que la cultura finesa franquease las fronteras de su país.

“Sibelius 150”, que comienza este año en Albacete su gira por diferentes conservatorios y centros de España, forma parte de los eventos con los que el Instituto Iberoamericano de Finlandia y la Embajada de Finlandia desean fomentar el conocimiento del país nórdico en el año del centenario de su independencia. Ambas instituciones son los responsables de la exposición y de su gira por España en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Lahti, la primera orquesta del mundo que grabó algunas obras de Sibelius.

La exposición se clausurará con una charla-conferencia sobre la vida y obra de Sibelius, a cargo del profesor del Real Conservatorio D. David Contreras Bueno, y un concierto con obras del compositor, interpretadas por alumnos y alumnas del centro, el viernes, día 3 de marzo, a las 19:00 h. Ambos eventos, organizados por el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete y con entrada libre y gratuita, se llevarán a cabo en el Salón de Actos de “La Asunción” y están destinados a alumnos y profesores del centro y a público general.