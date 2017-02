“Nuestra ciudad ha querido mostrar su repulsa y su condena y su firme voluntad de decir ‘no’ a la violencia de género, ‘no’ a la violencia machista; se ha querido convocar este minuto de silencio a través del Consejo Municipal de la Mujer como gesto de solidaridad y de cariño hacia estas dos mujeres que de forma totalmente injusta han perdido sus vidas”, ha manifestado el alcalde de Albacete, Javier Cuenca.

Minuto de silencio en al Ayuntamiento de Albacete por los crímenes machistas de Daimiel.

“Algo está fallando”, ha asegurado el primer edil, una afirmación que ha compartido también el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, que ha reflexionado al respecto recordando que no podemos seguir impasibles sino trabajar más, también desde las Administraciones:

Javier Cuenca, alcalde de Albacete

“En algo estamos fallando como sociedad; está muy bien que nos juntemos para condenar cada asesinato machista, pero no basta con lamentarnos y hay que hacer algo más; probablemente estamos fallando en la educación, en la prevención, en muchas cosas cuando en lo que va de año nos hemos levantado demasiadas mañanas teniendo que lamentar un nuevo asesinato machista: desde la política hay que hacer más, no sé si un Pacto de Estado… pero no podemos seguir impasibles porque este es problema de toda la sociedad, no sólo de las mujeres; es problema de una sociedad enferma que debe rebelarse ante el hecho de que haya mujeres que mueran por el mero hecho de serlo”, ha asegurado Cabañero.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete

Los datos son nefastos especialmente para nuestra Comunidad Autónoma en este comienzo de año si hablamos de víctimas de la violencia de género. Frente a ellos, la portavoz municipal de Ganemos Albacete en el Ayuntamiento, Victoria Delicado, ha indicado que hay que luchar con el respeto y la educación como grandes bazas: “Resulta alarmante que casi la mitad de las fallecidas como víctimas de la violencia de género en lo que va de año se haya producido en Castilla-La Mancha; es importante desde el punto de vista simbólico que todas las Administraciones estén unidas para condenar, pero lo fundamental es trabajar para que esto no vuelva a suceder; necesitamos que nuestros jóvenes establezcan relaciones de respeto; se tienen que acabar las relaciones de imposición y el que nadie se considere dueño de la vida de nadie”, ha afirmado.

Victoria Delicado, portavoz del Grupo Municipal Ganemos AB en el Ayuntamiento de Albacete

La portavoz municipal de Ganemos Albacete ha instado a “saber detectar cuándo una relación es tóxica y, por tanto, potencialmente violenta, y evitarla”. Algo que pasa, tal y como ha señalado Delicado, por la prevención a través del arma más potente de todas: la de “la educación”.